எருமை வளர்ப்பும் மாறாத பாரம்பரியமும்; நீலகிரி தோடர் மக்களின் தனித்துவமான வாழ்க்கை முறை
தங்கள் சமூகத்தின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும், இளைஞர்களிடையே கல்வி ஆர்வத்தைத் தக்கவைக்கவும் தமிழக அரசு சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என தோடர் மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : November 14, 2026 at 7:00 PM IST
By- எஸ்.சீனிவாசன்
தமிழ்நாட்டில், நீலகிரி மாவட்டத்தில் மட்டுமே வசித்து வரும் தோடர் இன பூர்வகுடி மக்கள், தங்கள் தனித்துவமான கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்தை தொடர்ந்து பின்பற்றி வருகின்றனர். இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வரும் இவர்கள், தங்களது முன்னோர்கள் வகுத்துத் தந்த பழக்கவழக்கங்களையும் சடங்குகளையும் இன்றளவும் மாறாமல் பின்பற்றி வருகின்றனர். குறிப்பாக, இவர்களின் வாழ்வியலோடு பின்னிப் பிணைந்த எருமை மாடுகள் வளர்ப்பு மற்றும் திருமணச் சடங்குகள் உலக அளவில் கவனத்தை ஈர்த்து வருகின்றன.
எருமை மாடுகளை சீதனமாக வழங்கும் விசித்திர பாரம்பரியம்
தோடர் இன மக்களின் வாழ்வாதாரத்திலும், கலாச்சாரத்திலும் எருமை மாடுகளுக்கு மிக முக்கிய இடமுண்டு. இவர்களின் கோவில்களும், வழிபாடுகளும் கூட எருமை மாடுகளை மையப்படுத்தியே அமைந்துள்ளன. இந்தப் பின்னணியில், தோடர் இன மக்களின் திருமண நிகழ்வுகளில் ஒரு தனித்துவமான சடங்கு காலம் காலமாகப் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, திருமணத்தின் போது மணமகளுக்குத் தாய் வீட்டின் சார்பில் எருமை மாடுகள் சீதனமாக வழங்கப்படுகின்றன.
நவீன காலத்தில் தங்கம், பணம் மற்றும் ஆடம்பரப் பொருட்களை சீதனமாக வழங்கும் வழக்கம் அதிகரித்துள்ள போதிலும், தோடர் மக்கள் தங்களது பாரம்பரிய அடையாளமான எருமை மாடுகளையே இன்றளவும் சீதனமாக வழங்கி வருகின்றனர். இது வெறும் சொத்துப் பரிமாற்றமாக மட்டுமல்லாமல், மணமகளின் எதிர்காலப் பொருளாதாரப் பாதுகாப்பிற்கும், புதிய குடும்பத்தின் வாழ்வாதாரத்தைத் தொடங்குவதற்கும் அடித்தளமாக அமைவதாக அம்மக்கள் பெருமிதத்துடன் தெரிவிக்கின்றனர். காலம் காலமாக நடைபெற்று வரும் இந்த உன்னத சடங்கு, தலைமுறைகள் கடந்து இன்றும் உயிர்ப்புடன் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது.
இதுகுறித்து ஊட்டி கார்டன் மந்துவை சார்ந்த பித்தகுட்டன் கூறுகையில்,"எங்கள் வழக்கப்படி ஒவ்வொரு திருமணத்தின்போதும், எருமை மாடுகள் சீதனமாக வழங்கப்படுகிறது. நகைகள் கொடுப்பதை விட எருமைகளை கொடுப்பதையே விரும்புகிறோம். அந்த எருமை மாடுகளை வைத்து அவர்கள் வருமானத்தை பெருக்கிக் கொள்கிறார்கள். ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் எருமை மாடுகள் இருப்பது வழக்கம். எருமை மாடுகள் இல்லாமல் கோவில் திறக்கப்படாது. கோவிலுக்கென வழங்கப்படும் எருமை மாட்டின் பாலில் இருந்து மட்டுமே அனைத்து விதமான பூஜைகளும் செய்யப்படும். எருமை இல்லை என்றால், எந்த ஊரு விழாவும் நடக்காது. திருமணம், குழந்தை பிறந்தால் எருமை மாடுகள் வழங்குவது தொன்று தொட்டு வருகிறது" என தெரிவித்தார்.
கார்டன் மந்துவில் வசித்து வரும் சாந்தா என்பவர் கூறுகையில், எங்கள் வழக்கப்படி திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட பிறகு கணவர் வீட்டுக்கு வந்து விடுவோம். திருமண சடங்கு எதுவும் கிடையாது. நாங்கள் கர்ப்பமாக இருக்கும் போது வில்லம்பு சாஸ்திர நிகழ்வு நடைபெறும். அது, திருமணத்திற்கு இணையாக நடக்கும் நிகழ்வு. அந்த நிகழ்வின்போது பெற்றோர் வீட்டில் இருந்து சீதனமாக எருமை குட்டி தருவார்கள். அதன் பிறகு எருமை மாடுகளைத் தருவார்கள். அனைத்து உறவினர்களின் முன்னிலையில் 5 எருமைகள் முதல் 10 எருமைகள் வரை தருவார்கள். எங்கள் சமுதாயத்தில் வரதட்சணை கிடையாது. அதேசமயம் எருமை மாடு கட்டாயம் கொடுக்கப்பட வேண்டும். இதுதான் எங்களுடைய வழக்கம். பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை எருமைகள் எங்கள் வாழ்வில் இணைந்து இருக்கும்" என்றார்.
முறையான வேலை கிடைக்கவில்லை
நீலகிரியில் தோடர் இன மக்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதாகவும், அரசு உரிய வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்று கவலையுடன் கூறுகிறார் தோடர் பழங்குடியின பெண் நித்யா.
இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறுகையில், "நீலகிரி மாவட்டத்தில் தோடர் இன மக்கள் சுமார் 1,500 பேர் மட்டுமே பூர்வீகக் குடிகளாக வாழ்ந்து வருகின்றனர். இவர்களில் பலர் படித்து இரண்டு பட்டங்கள் வரை பெற்றிருந்தாலும் முறையான வேலைவாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை.
படித்தும் வேலை கிடைக்காததால், கல்வியின் மீது இளைஞர்களுக்கு நாட்டம் குறைந்து, மீண்டும் தோட்ட வேலைகளுக்கும் கூலி வேலைகளுக்கும் செல்லும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. உயர் கல்வி, தொழிற்கல்வி படிப்பதற்கு அரசு தரப்பிலிருந்து சரியான அளவில் பொருளாதார உதவியும் கிடைப்பதில்லை. சுகாதார சீர்கேடு மற்றும் பல்வேறு காரணங்களால் ஆண்டுதோறும் இரண்டு முதல் மூன்று பேர் புற்றுநோய் போன்ற தீவிர நோய்களால் இறந்து வருகின்றனர். இந்த நோய்களுக்கான காரணம் குறித்து முறையான ஆய்வுகள் செய்யப்படாததால், தோடர் சமுதாயம் முழுவதும் அழிந்து விடுமோ என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது.
"தோடாஸ்" என்ற பெயரில் போலி சான்றிதழ்களைப் பெற்று வேறு நபர்கள் அரசு வேலைகளில் சேர்ந்துவிடுகின்றனர். இதனால் உண்மையான பூர்வீகக் குடிகளுக்கு அந்த வாய்ப்புகள் கிடைப்பதில்லை. எங்களைப் போன்றவர்கள் இன்னும் எருமை வளர்ப்பு மற்றும் விவசாயத்தையே நம்பி கஷ்டப்பட்டு வருகிறோம். இரண்டு டிகிரி முடித்த இளைஞர்களை சுற்றுலாத் தலங்களில் உள்ள நுழைவுச்சீட்டு கவுண்டர்கள் மற்றும் துப்புரவு பணிகள் போன்றவற்றுக்கு ரூ.10,000 முதல் ரூ.12,000 வரை குறைந்த ஊதியத்தில் தற்காலிகப் பணியாளர்களாகப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
பழங்குடி மக்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கும் வகையில் வனத்துறை மற்றும் அரசு அலுவலகங்களில் முறையான நிரந்தர வேலைவாய்ப்புகளை அரசு வழங்க வேண்டும் என்பதே எங்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது. பெற்றோர் தங்கள் பெண் குழந்தைகளைப் படிக்க வைக்க ஆர்வம் காட்டினாலும், படித்து முடித்த பின்னர் உரிய அரசு வேலைகள் கிடைக்காமல் சிரமப்படுவதால், மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் உடனடியாக தலையிட்டு தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று கோரிக்கை விடுத்தார்.
பாரம்பரியத்தைப் போற்றும் அதே வேளையில், இன்றைய நவீன உலகிற்கு ஏற்பத் தங்கள் குழந்தைகளை குறிப்பாக பெண் குழந்தைகளைப் படிக்க வைக்க வேண்டும் என்பதில் தோடர் இன மக்கள் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். மலைக்கிராமங்களில் இருந்து நகரங்களுக்குச் சென்று உயர் கல்வி கற்கும் ஆர்வம், இளைய தலைமுறையினரிடம் அதிகரித்துள்ளது.
இருப்பினும், படித்து முடித்த இளைஞர்களுக்கும் இளம்பெண்களுக்கும் அவர்களின் தகுதிக்கேற்ற உரிய அரசு வேலைவாய்ப்புகள் கிடைப்பதில்லை என்ற ஆதங்கம் இம்மக்களிடையே நிலவுகிறது.
உயர்கல்வி பயின்றும் போதிய வேலைவாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருப்பதால், அடுத்த தலைமுறை மாணவர்கள் படிப்பில் முழுமையாகக் கவனம் செலுத்துவதில் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது. "படித்தாலும் வேலை கிடைக்கப் போவதில்லை" என்ற மனநிலை இளைஞர்களிடையே சோர்வை ஏற்படுத்தி, அவர்களைக் கல்வியிலிருந்து விலகச் செய்யும் சூழலை உருவாக்கியுள்ளதாக அவர்கள் கூறுகின்றனர்.
வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை
நீலகிரி மாவட்டத்தில் மட்டுமே வசித்து வரும் தோடர் பழங்குடியின மக்களின் மொத்த மக்கள் தொகை சுமார் 1,500 என்ற மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையிலேயே உள்ளது. அழிவின் விளிம்பில் உள்ள மிகச் சிறிய மக்கள் தொகையைக் கொண்ட பழங்குடியின சமூகமாக இவர்கள் உள்ளனர்.
எனவே, தங்கள் சமூகத்தின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும், இளைஞர்களிடையே கல்வி ஆர்வத்தைத் தக்கவைக்கவும் தமிழக அரசு சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என தோடர் மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். அரசின் நடவடிக்கை, தங்கள் பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாப்பதோடு, இளைய தலைமுறையினரின் எதிர்காலத்தையும் ஒளிமயமாக்கும் நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கின்றனர் தோடர் பழங்குடியின மக்கள்.