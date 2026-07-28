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பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் எதிரொலி; அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் தீவிர ஆலோசனை

தமிழ்நாட்டில் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களில் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான நீண்ட கால செயல்திட்டத்தை உருவாக்குவது தொடர்பாக இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 28, 2026 at 10:29 PM IST

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சென்னை: தமிழக பட்ஜெட் விரைவில் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள நிலையில் குறு, சிறு, நடுத்தர தொழில் துறை மற்றும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக, தமிழக வெற்றிக் கழகம் மகளிருக்கு 2500 ரூபாய் உரிமைத்தொகை, வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கு உதவித்தொகை உள்ளிட்ட பல்வேறு வாக்குறுதிகளை அளித்திருந்தது. தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற பிறகு கடந்த மே மாதம் 10-ஆம் தேதி தவெக தலைமையில் ஆட்சி அமைந்தது.

பதவியேற்பு விழாவில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், நிதி நிலைமையை ஆய்வு செய்து, வாக்குறுதிகளை நிச்சயம் நிறைவேற்றித் தருவேன் என்று உறுதி அளித்தார்.

இந்நிலையில், தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் ஆகஸ்ட் மாதம் 5 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. மாநில அரசின் வரவிருக்கும் பட்ஜெட்டில் இடம்பெற வேண்டிய புதிய திட்டங்கள், நடைபெற்று வரும் திட்டங்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் துறைகளின் முன்னேற்றம் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக முதலமைச்சர் தலைமையில் ஜூலை இரண்டாம் தேதி முதல் துறை ரீதியான ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்தி வருகிறார்.

அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் ஆலோசனை
அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் ஆலோசனை (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த வகையில், இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் துறை தொடர்பான ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது. குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் துறை அமைச்சர் மதன் ராஜா மற்றும் நிதி துறை அமைச்சர், துறை சார்ந்த செயலாளர்கள் பங்கேற்றனர்.

ஆலோசனை கூட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களில் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான நீண்ட கால செயல்திட்டத்தை உருவாக்குவது தொடர்பாக ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டில் புதிதாக தொடங்கப்படும் சிறு உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு தொழில் முதலீட்டு மானியம் வழங்குவது, காப்புரிமை, புவிசார் குறியீடு பெறுவது தொடர்பாக உள்ள ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்குவது, ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது உள்ளிட்ட செயல் திட்டங்கள் குறித்து முதலமைச்சர் தலைமையில் பேசப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அறநிலையத் துறை அதிகாரிகளுடனும் ஆலோசனை: மேலும், இந்த கூட்டத்தை தொடர்ந்து இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆய்வு கூட்டம் முதல்வர் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ், நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன், துறை சார்ந்த செயலாளர்கள் துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

கூட்டத்தில், மாநிலம் முழுவதும் உள்ள கோயில்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் திருப்பணிகள், சீரமைப்பு மற்றும் பராமரிப்புப் பணிகளின் முன்னேற்றம் குறித்து ஆலோசனை செய்யப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
மேலும், நீண்ட காலமாக குடமுழுக்கு நடைபெறாத கோயில்களை கண்டறிந்து, அவற்றில் விரைவாக குடமுழுக்கு நடத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கோயில்களின் தூய்மை, பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மேலும் வலுப்படுத்துவது, பக்தர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்துவது, குடிநீர், கழிப்பறை, ஓய்வறை, வாகன நிறுத்துமிடம் உள்ளிட்ட வசதிகளை அதிகரிப்பது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

திருவிழாக்கள், தேரோட்டங்கள் மற்றும் அதிகளவில் பக்தர்கள் பங்கேற்கும் நிகழ்வுகளின் போது பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை பலப்படுத்துவது, கூட்ட நெரிசலை ஒழுங்குபடுத்துவது, அவசரகால மீட்பு நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்துவது உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்தும் விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும், கோயில்களில் கட்டண தரிசன நடைமுறைகளை ஒழுங்குபடுத்துவது, பக்தர்களுக்கு இடையூறு இல்லாத வகையில் தரிசன வசதிகளை ஏற்படுத்துவது, கோயில் நிர்வாகத்தை மேலும் திறம்பட செயல்படுத்துவது தொடர்பாகவும் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கோயில்களின் வருவாயை அதிகரிப்பதற்கான வழிமுறைகள், கோயில் சொத்துகளை பாதுகாப்பது, அவற்றை முறையாக பராமரித்து பயனுள்ள வகையில் பயன்படுத்துவது, வருவாய் உயர்த்தும் திட்டங்களை செயல்படுத்துவது உள்ளிட்ட அம்சங்களும் ஆய்வில் பேசப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

வரவிருக்கும் மாநில பட்ஜெட்டில் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் சார்பில் அறிவிக்கப்பட வேண்டிய புதிய திட்டங்கள், கோயில் மேம்பாட்டு பணிகள் மற்றும் பக்தர்களின் நலனை மையமாகக் கொண்ட திட்டங்கள் குறித்தும் முதலமைச்சர் தலைமையிலான இந்த உயர்மட்ட ஆய்வுக் கூட்டத்தில் விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.

TAGGED:

CHIEF MINISTER
தமிழக பட்ஜெட்
முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை
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