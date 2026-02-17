ETV Bharat / state

தஞ்சாவூர், ஈரோடு, ராமநாதபுரத்தில் ரூ.285 கோடி மதிப்பில் புதிய அருங்காட்சியங்கள்: பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு

தஞ்சாவூரில் மாபெரும் சோழர் அருங்காட்சியகம், கங்கைகொண்டசோழபுரத்தில் அருங்காட்சியகம், ஈரோடு மாவட்டத்தில் நொய்யல் அருங்காட்சியகம், ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் நாவாய் அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்படவுள்ளன.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: கீழடி, பொருநை அருங்காட்சியங்களை தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளில் ரூ.285 கோடி மதிப்பில் புதிய அருங்காட்சியங்கள் அமைக்கப்படவுள்ளதாக பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறும் ஆண்டு என்பதால், முழுமையான பட்ஜெட்டாக இல்லாமல் இடைக்கால பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, சட்டமன்றத்தில் இந்த பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து உரையாற்றினார்.

இந்த பட்ஜெட்டில் அனைத்து துறைகளின் மேம்பாட்டுக்கான அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டன. அந்த வகையில், அகழாய்வு, புதிய அருங்காட்சியங்கள் தொடர்பான அறிவிப்புகளும் வெளியிடப்பட்டன.

இதுதொடர்பான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு தங்கம் தென்னரசு பேசுகையில், "இந்திய அளவில் மட்டுமன்றி உலக அளவிலும், இரும்புத் தாதுவிலிருந்து இரும்பை பிரித்து எடுக்கும் தொழில்நுட்பம் தமிழ் நிலப்பரப்பில் இருந்தே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அண்மைக்கால அகழாய்வு முடிவுகள் வாயிலாக நிலைநாட்டிய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் அறிவிப்பு நாடெங்கும் போற்றப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழாய்வுகளில் வெளிக்கொணரப்பட்ட தொல்பொருட்களை அழகுற காட்சிப்படுத்த, இந்த அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.

இவற்றில், உலகத் தரத்திலான கீழடி மற்றும் பொருநை அருங்காட்சியகங்கள் ஏற்கெனவே பொதுமக்களின் பார்வைக்காக திறந்து வைக்கப்பட்டு பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன.

மேலும், கீழடி திறந்தவெளி அருங்காட்சியகம் அண்மையில் மக்கள் பார்வைக்காக திறந்து வைக்கப்பட்டது. இவை தவிர, தஞ்சாவூரில் மாபெரும் சோழர் அருங்காட்சியகம், கங்கைகொண்டசோழபுரத்தில் அருங்காட்சியகம், ஈரோடு மாவட்டத்தில் நொய்யல் அருங்காட்சியகம், ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் நாவாய் அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்படவுள்ளன.

மேலும், சென்னை எழும்பூரில் உள்ள அரசு அருங்காட்சியகத்தில் ஒரு புதிய வெண்கல அருங்காட்சியகம் அமையவுள்ளது. சிந்துவெளி நாகரிக அருங்காட்சியகக் கூடங்கள் மற்றும் திருவண்ணாமலையில் தமிழர் பண்பாட்டு அருங்காட்சியகம் என மொத்தம் ரூ. 285 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய அருங்காட்சியகங்கள் அமைக்கப்பெற உள்ளன" தங்கம் தென்னரசு பட்ஜெட் உரையில் தெரிவித்தார்.

நாட்டுப்புறக் கலைகள்

தமிழ்நாட்டின் பண்பாட்டுச் செழுமையையும், பழமையான கலைகளையும், நமது மக்களுக்கு, குறிப்பாக இளைஞர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திட பல்வேறு முயற்சிகளை இந்த அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது. தமிழ்நாட்டின் கலைகளை வெளிமாநிலங்களிலும் வெளிநாடுகளிலும் பரப்பிட கலைநிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், நாட்டுப்புறக் கலைஞர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கும் வகையில், 'சங்கமம் -நம்ம ஊரு திருவிழா' சென்னை மற்றும் தமிழ்நாட்டின் முக்கிய நகரங்களில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 'சமத்துவப் பொங்கல் விழா' சிறப்பாக அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நடத்தப்படுகிறது.

