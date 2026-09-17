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பி.டி. அரசகுமார் கட்சி நிதி வாங்கியதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை: உயர் நீதிமன்றத்தில் வாதம்

"தங்களிடம் பி.டி. அரசகுமார் பண மோசடி செய்ததாக யாரும் காவல்துறையில் புகார் அளிக்கவில்லை. அப்படியிருக்கையில், குண்டர் சட்டம் தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது"

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2026 at 10:54 PM IST

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சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் பெற்றுத்தர திமுக பிரமுகர் பி.டி. அரசகுமார் 'கட்சி நிதி' வசூலித்ததாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுக்கு போதுமான ஆதாரம் இல்லை என அவரது தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது.

தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம், டி.டி.சி.பி, சி.எம்.டி.ஏ அனுமதி மற்றும் பிற சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளை பெற்றுத்தருவதாகக் கூறி, தமிழகம் முழுவதும் பல தனியார் பள்ளி நிர்வாகத்திடம் இருந்து கட்சி நிதி என்ற பெயரில் சுமார் 100 கோடி ரூபாய் வரை வசூலித்து மோசடி செய்ததாக, தனியார் பள்ளிகள் சங்கத் தலைவர் பி.டி அரசகுமாருக்கு எதிராக அதே சங்கத்தின் செயலாளர் புகார் அளித்தார்.

இந்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்த சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை, பி.டி அரசகுமாரை உடனடியாக கைது செய்தது. தொடர்ந்து, சென்னை காவல் ஆணையர் உத்தரவின் பேரில் அவர் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டமும் பாய்ந்தது.

இதையடுத்து, அவர் மீது போடப்பட்ட குண்டர் சட்டத்தை ரத்து செய்யக் கோரி பி.டி அரசகுமாரின் மனைவி கோகிலா, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஆட்கொணர்வு மனு தாக்கல் செய்தார்.

இந்த மனு நீதிபதிகள் என். சதீஷ்குமார், கே. ராஜசேகர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் வில்சன், "தனியார் பள்ளிகல்வித்துறை செயலாளர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் எனது கட்சிக்காரர் மீது கைது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கட்சி நிதி என்ற பெயரில் பி.டி. அரசகுமார் பணம் வசூலித்ததாக கூறப்படுவது முற்றலும் தவறானது. அதற்கு ஆதாரங்கள் இல்லை.

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குண்டர் சட்டத்தை திரும்ப பெற வேண்டும் என அரசுக்கு கோரிக்கை மனு அளித்தும், கோரிக்கை மனு மீது காலதாமதமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. தங்களிடம் பி.டி. அரசகுமார் பண மோசடி செய்ததாக யாரும் காவல்துறையில் புகார் அளிக்கவில்லை. அப்படியிருக்கையில், குண்டர் சட்டம் தவறக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தொடர் குற்றத்தில் ஈடுபடுபவர்களை மட்டுமே குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் அடைக்க முடியும் என்ற விதிக்கு எதிராக இது அமைந்துள்ளது. எனவே, அவர் மீதான குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும்" வாதிட்டார்.

தொடர்ந்து, காவல்துறை தரப்பில் தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஆஜராக அவகாசம் கேட்கப்பட்டதால், வழக்கு விசாரணையை செப்டம்பர் 21-ம் தேதிக்கு நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர்.

TAGGED:

அரசகுமார்
அன்பில் மகேஸ்
கட்சி நிதி
பண மோசடி
BT ARASAKUMAR

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