முழுமையாக சிபிஐ வசம் போன ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு; முதல்வர் விஜய்க்கு பகுஜன் சமாஜ் கட்சியினர் நன்றி
கடந்த திமுக ஆட்சியில் அமைச்சர்களாக இருந்த சிலர், ஆவடி நாசர் மற்றும் முன்னாள் காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை உள்ளிட்டோருக்கு ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலையில் தொடர்பு இருக்கும் என்கிற சந்தேகம் எழுந்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
Published : July 16, 2026 at 7:30 PM IST
சென்னை: ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க வழிவகை செய்த முதலமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் ஆனந்தன் தெரிவித்தார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் ஆனந்தன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங், அவரது வீட்டின் முன்பாக பட்டப்பகலில் படுகொலை செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கை கடந்த திமுக அரசு முறையாக விசாரிக்கவில்லை. விசாரணையில் அரசியல் தலையீடு இருந்தது.
ஆகையால், ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், 21 முக்கிய காரணங்களை சுட்டிக்காட்டி, வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்ற உத்தரவிட்டது.
அத்துடன், அனைத்து வழக்குக் கோப்புகளையும் உடனடியாக சிபிஐ வசம் ஒப்படைக்கவும், ஆறு மாதங்களுக்குள் இடைக்கால குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்யவும் உத்தரவிட்டது. மேலும், அரசியல் தலையீடு இருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்தால், அதுகுறித்து நீதிமன்றத்திற்கு தெரிவிக்கவும் அறிவுறுத்தியது.
நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து கடந்த திமுக அரசு, உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது. ஆனால், சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவையே உச்ச நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது. இதன் பின்னரும் சுமார் 48 நாட்கள் வழக்குக் கோப்புகளை சிபிஐ-யிடம் ஒப்படைக்காமல் திமுக அரசு தாமதம் செய்தது.
அத்துடன், விசாரணையை தாமதப்படுத்தும் நோக்கில் தொடர்ந்து பல்வேறு மனுக்களை திமுக தாக்கல் செய்தது. இந்த சூழலில் தவெக அரசு ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற நிலையில், ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு விசாரணையில் புதிய அரசின் நிலைப்பாடு குறித்து நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியது.
இதையடுத்து, பகுஜன் சமாஜ் கட்சி மற்றும் ஆம்ஸ்ட்ராங் குடும்பத்தினர் சார்பில் சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆதரவாக கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. இதற்காக கடந்த ஜூலை 3 ஆம் தேதி அன்று சென்னை ராஜரத்தினம் விளையாட்டு அரங்கம் முன்பாக கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
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இந்த கோரிக்கையை பரிசீலித்த முதலமைச்சர் விஜய், கடந்த திமுக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்திருந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை வாபஸ் பெற உத்தரவிட்டார். இதன் மூலம் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு முழுமையாக சிபிஐ விசாரணைக்கு மாறியுள்ளது. இதற்காக இன்று (ஜூலை 16) முதலமைச்சர் விஜய்யையும், தமிழ்நாடு சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமாரையும் நேரில் சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தோம்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கடந்த திமுக ஆட்சியில் அமைச்சர்களாக இருந்த சிலர், ஆவடி நாசர் மற்றும் முன்னாள் காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை உள்ளிட்டோருக்கு ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலையில் தொடர்பு இருக்கும் என்கிற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. ஆகையால், இந்த விவகாரத்தில் சிபிஐ முழுமையாக விசாரித்து உண்மையை வெளிக்கொண்டு வந்து ஆம்ஸ்ட்ராங் குடும்பத்திற்கு நீதி வழங்க வேண்டும்" என வலியுறுத்தினார்.