பொது மயானத்தை பயன்படுத்த பட்டியலின மக்களை காலில் விழ வைத்த சம்பவம் - ஈரோடு கலெக்டருக்கு நோட்டீஸ்
இந்த சம்பவத்தில் 7 பேர் மீது வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ், வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : October 12, 2026 at 8:28 PM IST
ஈரோடு: பொது மயானத்தை பயன்படுத்த பட்டியலின மக்களை அதிகாரிகள் முன்னிலையில், மாற்று சமூகத்தினரின் காலில் விழ வைத்த சம்பவத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்து பகுஜன் சமாஜ் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறை தாலுகாவிற்குட்பட்ட பெரும்பாளி கிராமத்தில் 100-க்கும் மேற்பட்ட பட்டியலினத்தவர்கள் வசித்து வருகின்றனர். இவர்கள் அதே ஊரில் உள்ள பொது மயானத்தை பயன்படுத்த, மாற்று சமூகத்தினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனால் இவ்வூரில் இறப்பவர்களின் உடலை, 5 கி.மீ தொலைவில் உள்ள திங்களூரில் அடக்கம் செய்ய வேண்டிய அவலநிலை உள்ளது. இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக, சமீபத்தில் மயானத்தை அளவீடு செய்த வட்டாட்சியர் இது அனைவருக்குமான பொதுவான மயானம் எனவும் அறிவித்தார்.
இந்நிலையில், இதே ஊரைச் சேர்ந்த பகுஜன் சமாஜ் கட்சி நிர்வாகி காளியப்பன் என்பவரது தந்தை சென்னி (80) வயது மூப்பால், கடந்த திங்களன்று (அக். 5) உயிரிழந்துள்ளார். அவரது சடலத்தை பெரும்பாளி பொது மயானத்தில் அடக்கம் செய்ய சென்றபோது, மாற்று சமூகத்தினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
தகவலறிந்து வந்த காவல் ஆய்வாளர் மற்றும் வருவாய்த்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளனர். அப்போது, பட்டியலின மக்களைப் பார்த்து “இனிமேல் எந்த வேலைக்கும் எங்களிடம் வரக்கூடாது” என மாற்று சமூகத்தினர் மிரட்டியதால், கைக்கூப்பி நின்ற பட்டியலினத்தை சேர்ந்த ஒரு நபர், போலீசார் முன்னிலையில் அவர்களின் காலில் விழுந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, பட்டியலினத்தவரின் உடல் பொது மயானத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது.
தற்போது, பட்டியலின சமூகத்தை சேர்ந்த நபர், மாற்று சமூகத்தை சேர்ந்த நபரின் காலில் விழுந்த காட்சிகள் அடங்கிய வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவத்திற்கு காரணமானவர்கள் மீது. வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென பகுஜன் சமாஜ் கட்சியினர் வலியுறுத்தி வந்தனர். இதையடுத்து அக். 7ஆம் தேதி, மாற்று சமூகத்தைச் சேர்ந்த 7 பேர் மீது வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ், வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், இவ்வழக்கில் மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனக்கூறி, 8ஆம் தேதி அவர்கள் SC-ST ஆணையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர். இந்த விவகாரம் குறித்து அறிக்கை அளிக்க ஆட்சியர் மற்றும் எஸ்.பிக்கு SC-ST ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.
இதுபோன்ற சூழலில், பொது மயானத்தை பயன்படுத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல், பட்டியலினத்தவர் காலில் விழுவதையும் வேடிக்கை பார்த்த காவல்துறை மற்றும் வருவாய்த்துறையினர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்து பகுஜன் சமாஜ் கட்சி மற்றும் முற்போக்கு அமைப்புகள் சார்பில் இன்று திங்களூரில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
100-க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்துகொண்ட இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், ‘அதிகாரிகள் மீது வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்; தாழ்த்தப்பட்டோர் மற்றும் பழங்குடியின ஆணைய இயக்குநர், ஈரோடு ஆட்சியர், ஈரோடு மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ஆகியோர் சம்பவ இடத்தில் விசாரணை நடத்த வேண்டும்; திங்களூர் ஊராட்சி மற்றும் மடத்துபாளையம் ஊராட்சியை தீண்டாமை பாதிக்கப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்க வேண்டும்' என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை எழுப்பி அவர்கள் முழக்கமிட்டனர்.