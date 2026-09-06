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தவெக நிர்வாகி கொடூரமாக கொல்லப்பட்ட விவகாரம்; துணை ஆணையர் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றம்

கொலை செய்யப்பட்ட கண்ணன் பி கேட்டகிரி சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளி என காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை மாநகர காவல் ஆணையரகம்
சென்னை மாநகர காவல் ஆணையரகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2026 at 9:59 PM IST

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சென்னை: தவெக நிர்வாகி கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தையடுத்து அடையாறு துணை ஆணையர் கார்த்திகேயன், சாஸ்திரி நகர் சட்டம், ஒழுங்கு காவல் ஆய்வாளர் ரோகிணி காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னை பெசன்ட் நகர் அடுத்த வண்ணான்துறை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கண்ணன் (45). இவர் ஐ.டி. நிறுவனங்களுக்கு கார்களை வாடகைக்கு விடும் தொழில் செய்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. முன்னதாக, அதிமுகவில் வட்டச் செயலாளர் பொறுப்பு வகித்து வந்த இவர், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்து பணியாற்றி வந்துள்ளார்.

இந்த நிலையில் கண்ணன் நேற்று (செப்டம்பர் 5) இரவு வண்ணான்துறை ராமசாமி அவென்யூ எல்லையம்மன் கோயில் தெரு பகுதியில் நின்று கொண்டிருந்தார். அப்போது இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த அடையாளம் தெரியாத சிலர் கண்ணனை பயங்கர ஆயுதங்களால் சரமாரியாக தாக்கிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றனர். தாக்குதலில் பலத்த காயமடைந்த கண்ணன் சம்பவ இடத்திலேயே ரத்த வெள்ளத்தில் மூழ்கி உயிரிழந்தார்.

இந்த சம்பவம் குறித்து கண்ணனின் சித்தி மகன் புருஷோத்தமன் அளித்த புகாரின் பேரில், சாஸ்திரி நகர் காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர்.

இந்நிலையில், தனிப்படை போலீஸார் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொண்டு, கொலை நடந்த பகுதியில் பதிவான சிசிடிவி காட்சிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர். இதன் தொடர்ச்சியாக, கொலை வழக்கில் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் அடையாறு பகுதியைச் சேர்ந்த பரணி (20), ராகேஷ் (20), நரேஷ் (20), மணிகண்டன்(20), ஹரிகரன் (20) ஆகிய ஐந்து பேரை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

போலீஸாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், கண்ணன் கொலைக்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட முன்விரோதமே முக்கியக் காரணம் என்பது தெரிய வந்துள்ளது. கடந்த 2009 ஆம் ஆண்டு அடையாறு பகுதியில் பரணியின் பெரியப்பா சிவா என்பவர் கண்ணன் (கொலையானவர்) மற்றும் அவரது கூட்டாளிகளால் கொலை செய்யப்பட்டதும், அதன் தொடர்ச்சியாக, கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு சைதாப்பேட்டை பகுதியில் பரணியின் தந்தை வேலு கொலை செய்யப்பட்டனர்.

இதனால், கண்ணன் தரப்பினருக்கும் பரணி தரப்பினருக்கும் இடையே நீண்டகால முன்விரோதம் இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்தப் பழைய முன்விரோதத்தின் காரணமாகவே பரணி தனது நண்பர்களுடன் சேர்ந்து கண்ணனைத் திட்டமிட்டு கொலை செய்தனர் என்பது போலீஸாரின் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

மேலும் கொலை செய்யப்பட்ட கண்ணன், பி கேட்டகிரி சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளி என காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. அவரது நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து நேரடியாகவும், ரகசியமாகவும் கண்காணிக்கப்பட்டு வந்ததாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளியான கண்ணன் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் காவல்துறை வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வை ஏற்படுத்தியது.

கண்ணன் சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளியாக இருந்த நிலையில், அவரது நடவடிக்கைகள் மற்றும் அவருக்கு எதிராக இருந்த முன்விரோதம் ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு உரிய கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டதா? என்பது குறித்து காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர்.

இதையடுத்து சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி மீது உரிய கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளாத அடையாறு காவல் மாவட்ட துணை ஆணையர் கார்த்திகேயன் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார். அதேபோல் சாஸ்திரி நகர் சட்டம்-ஒழுங்கு காவல் ஆய்வாளர் ரோகிணி காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார். இதற்கான உத்தரவை சென்னை காவல் ஆணையர் பிறப்பித்துள்ளார்.

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சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளியான கண்ணன் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் காவல்துறையின் கண்காணிப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து எழுந்த கேள்விகளின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

மேலும் கைது செய்யப்பட்ட 5 பேரிடமும் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்தக் கொலைக்கு வேறு யாருக்காவது தொடர்பு உள்ளதா? கொலைக்கு திட்டம் தீட்டியது யார்? ஆயுதங்கள் எங்கிருந்து கொண்டு வரப்பட்டன? என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

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