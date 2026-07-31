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சென்னையில் ரூ. 1 கோடி சொத்துக்காக தாய், தம்பி கொலை - சகோதரர்கள் கைது

மூத்த சகோதரர்கள் இருவரும் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதையடுத்து, அவர்கள் இருவரையும் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

அண்ணாநகர் காவல் நிலையம்
அண்ணாநகர் காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 31, 2026 at 2:02 PM IST

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சென்னை: அண்ணா நகரில் ரூ. 1 கோடி சொத்துக்காக தாய் மற்றும் தம்பியை கொலை செய்த மூத்த சகோதரர்கள் இருவரை போலீசார் கைது செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சென்னை அண்ணா நகர் கிழக்கு, முதல் அவென்யூ பகுதியில் வசித்து வந்தவர் அஷ்ரப் நிஷா (வயது 69). இவருக்கு அப்ரார் அஹமது (வயது 50), அஷ்ரார் அஹமது (வயது 49) மற்றும் அஷ்ரப் அஹமது (வயது 42) ஆகிய மூன்று மகன்கள் உள்ளனர்.

இந்நிலையில் இன்று அதிகாலையில் தாய் அஷ்ரப் நிஷாவும், இளைய மகனான பல் மருத்துவர் அஷ்ரப் அஹமதுவும் அவர்களுடைய வீட்டில் சந்தேகமான முறையில் இறந்து கிடப்பதாக அண்ணா நகர் காவல் துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

தகவலின் பேரில் அங்கு விரைந்து சென்ற காவல் துறையினர், தாய் மற்றும் மகன் ஆகிய இருவரின் உடல்களையும் மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்ப ஆம்புலன்ஸை அழைத்துள்ளனர். உடல்களை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்ட ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்கள், அஷ்ரப் நிஷாவின் முகம் மற்றும் உடலில் பல்வேறு காயங்களும், டாக்டர் அஷ்ரப் அஹமதின் இடுப்பு, கைகள் மற்றும் கால்களில் காயங்களும் இருந்ததை அடுத்து அங்கிருந்த காவலர்களிடம் அது குறித்து தெரிவித்துள்ளனர்.

தாய், மகன் இருவரின் இறப்பிலும் சந்தேகம் ஏற்பட்டதை அடுத்து, அண்ணா நகர் உதவி ஆணையர் தலைமையில் போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர். அதில், சுமார் ரூ.1 கோடி மதிப்புள்ள குடும்ப சொத்தை விற்பனை செய்து அதனை பங்கீடு செய்வது தொடர்பாக குடும்பத்தில் நீண்ட நாளாக தகராறு இருந்தது தெரிய வந்தது.

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இதையடுத்து, மூத்த மகன்களான அஷ்ரார் அஹமது மற்றும் அப்ரார் அஹமதுவிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில், அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து திட்டம் தீட்டி, தாயார் அஷ்ரப் நிஷா மற்றும் அஷ்ரப் அஹமது ஆகிய இருவரையும் அடித்து கொலை செய்ததை ஒப்புக் கொண்டதாக காவல் துறை தெரிவித்துள்ளது.

இருவரும் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதையடுத்து, இருவரையும் போலீசார் கைது செய்து அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், அவர்களது மனைவி, பிள்ளைகளையும் விசாரணை வளையத்துக்குள் கொண்டு வந்துள்ள போலீசார், அவர்களிடமும் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

MOTHER AND SON MURDER
ASSET ISSUE MURDER
சொத்துக்காக கொலை
தாய் மகன் கொலை
MURDER FOR ASSET

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