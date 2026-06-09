ETV Bharat / state

அக்காவை வெட்டிக்கொன்ற தம்பி கைது - நெல்லையில் பகீர் சம்பவம்

அக்காவை வெட்டி கொன்ற தம்பி முத்துகிருஷ்ணனை போலீசார் கைது செய்து தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

சுத்தமல்லி காவல்நிலையம்
சுத்தமல்லி காவல்நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 9, 2026 at 11:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: செல்போனில் ஆண் நண்பருடன் பேசிக்கொண்டிருந்ததை கண்டித்ததால் ஏற்பட்ட தகராறில் அக்காவை தம்பியே வெட்டிக்கொன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் சுத்தமல்லை மேல கிராமம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆறுமுகம்- கண்ணகி தம்பதியினர். இவர்களுக்கு ராமலட்சுமி (23) என்ற மகளும், ராகுல் (22) மற்றும் முத்துகிருஷ்ணன் (21) என்ற இரண்டு மகன்களும் உள்ளனர். ஆறுமுகம் விவசாயம் செய்து வரும் நிலையில் ஆடு, மாடுகளையும் வைத்து பராமரித்து வருகிறார். மகள் ராமலட்சுமி கங்கைகொண்டானில் உள்ள சிப்காட்டில் தனியார் சோலார் நிறுவனத்தில் ஊழியராக வேலை பார்த்து வந்தார்.

இவரின் முதல் தம்பி ராகுல் சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையில் உள்ள ஒரு ஜவுளி கடையில் ஊழியராகவும், இரண்டாவது தம்பி முத்துகிருஷ்ணன் நாங்குநேரியில் உள்ள ஒரு ஓட்டலில் கேசியராகவும் பணியாற்றி வந்தனர்.

இந்நிலையில், நேற்று ராமலட்சுமியும், முத்துகிருஷ்ணனும் வீட்டில் இருந்துள்ளனர். இரவில் பெற்றோர் இருவரும் வீட்டின் பின்புறம் தொழுவில் கால்நடைகளுக்கு உணவு வைத்துக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது வீட்டில் இருந்த ராமலட்சுமி செல்போனில் ஆண் நண்பருடன் பேசிக்கொண்டிருந்தார். இதனைக் கவனித்த முத்துகிருஷ்ணன் அடிக்கடி செல்போனில் பேசுவதைக் கண்டித்துள்ளார். இதனால் இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

கைது செய்யப்பட்ட முத்துகிருஷ்ணன்
கைது செய்யப்பட்ட முத்துகிருஷ்ணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில், ஆத்திரமடைந்த முத்துகிருஷ்ணன் வீட்டில் இருந்த அரிவாளை எடுத்து, ராமலட்சுமியை சரமாரியாக வெட்டியுள்ளார். இதில் துடித்துடித்து ராமலட்சுமி கீழே விழுந்தார். இதனையடுத்து, இந்த சம்பவம் குறித்து சுத்தமல்லி போலீசாருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது. உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார், ராமலட்சுமியை மீட்டு நெல்லை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இதையும் படிங்க: கமுதி அருகே மதுரையை விரிவாக்கம் செய்த பிரிட்டிஷ் ஆட்சியர் பிளாக்பர்ன் கல்வெட்டு கண்டெடுப்பு

அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக பெண்ணின் தாயார் அளித்த புகாரின் பேரில் சுத்தமல்லி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, கொலை செய்த முத்துகிருஷ்ணனை கைது செய்தனர்.

முதல் கட்ட விசாரணையில் ராமலட்சுமி செல்போனில் பேசியதைக் கண்டித்ததால் ஏற்பட்ட வாய் தகராறில் இந்த கொலை சம்பவம் நடந்திருக்கலாம் கூறப்பட்டது. இதனையடுத்து, முத்துகிருஷ்ணனிடம் நடத்திய தொடர் விசாரணைக்கு பின்னர் போலீசார் தெரிவித்த தகவலின்படி, ராமலட்சுமிக்கு வீட்டில் மாப்பிள்ளை பார்த்து வந்த நிலையில், அவர் வேறு ஒரு நபரை காதலித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து அறிந்த முத்துகிருஷ்ணன் அவரை கண்டித்துள்ளார். இந்நிலையில், நேற்று அவர் செல்போனில் ஆண் நண்பருடன் பேசியதை முத்துகிருஷ்ணன் கவனித்துள்ளார். இதனால் இருவருக்கும் இடையே வாய் தகராறு ஏற்பட்ட நிலையில், ஆத்திரத்தில் முத்துகிருஷ்ணன் அக்கா என்றும் பாராமல் அறிவாளால் சரமாரியாக வெட்டி கொலை செய்தது தெரிய வந்துள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அக்காவை வெட்டி கொலை செய்த தம்பியின் இந்த செயலால் அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

BROTHER ARRESTED FOR KILLED SISTER
NELLAI MURDER CASE
அக்காவை வெட்டிக்கொன்ற தம்பி
நெல்லை அக்கா கொலை சம்பவம்
BROTHER KILLED SISTER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.