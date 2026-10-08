'வாய்ஸ் ஆப் காமன்ஸ்' நிறுவனத்திடம் ரூ.2.5 கோடி மோசடி - சென்னை போலீசில் சிக்கிய மும்பை இடைத்தரகர்
மும்பை இடைத்தரகரிடம், ரூ.2.5 கோடி எவ்வாறு வழங்கப்பட்டது? உண்மையில் சொகுசு கார் இறக்குமதி செய்யப்பட்டதா? சுங்கத் துறையால் கார் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதா? என்பது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
Published : October 8, 2026 at 5:54 PM IST
சென்னை: வெளிநாட்டு சொகுசு காரை இறக்குமதி செய்து தருவதாக கூறி, 'வாய்ஸ் ஆஃப் காமன்ஸ்' நிறுவனத்திடம் இருந்து 2.5 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்ததாக, மும்பையை சேர்ந்த இடைத்தரகரிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்குச் சொந்தமான 'வாய்ஸ் ஆப் காமன்ஸ்' நிறுவனம், சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிறுவனம் சார்பில், கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு துபாயில் இருந்து லேண்ட் க்ரூஸர் சொகுசு கார் இறக்குமதி செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டது.
இதற்காக வெளிநாடுகளில் இருந்து கார்களை இறக்குமதி செய்து தரும் தொழிலில் ஈடுபட்டு வந்த மும்பையைச் சேர்ந்த அனுப் ஸ்மித் பெர்னாண்டஸ் என்பவரை நிறுவனம் அணுகியது. காரை இறக்குமதி செய்து தருவதற்காக, அவரிடம் சுமார் ரூபாய் 2.5 கோடி பணம் வழங்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
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ஆனால் பணத்தைப் பெற்றுக்கொண்ட பிறகு 2 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் காரை இறக்குமதி செய்து தராமலும், பணத்தை திருப்பி தராமலும் அவர் காலம் தாழ்த்தி வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து 'வாய்ஸ் ஆப் காமன்' நிறுவனம் சார்பில், கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு சென்னை தேனாம்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. புகாரின் அடிப்படையில் தேனாம்பேட்டை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, தனிப்படை அமைத்து அனுப் ஸ்மித் பெர்னாண்டஸை தேடி வந்தனர். விசாரணையில், அவர் மும்பையில் இருப்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து மும்பைக்கு சென்ற தனிப்படை போலீசார், அனுப் ஸ்மித் பெர்னாண்டஸை தேடிப்பிடித்து சென்னைக்கு அழைத்து வந்தனர். பின்னர் தேனாம்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் வைத்து அவரிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
விசாரணையின்போது, துபாயிலிருந்து காரை ஏற்கெனவே இறக்குமதி செய்துவிட்டதாகவும், அந்த காரை சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துவிட்டதாகவும் போலீசாரிடம் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், காரை சுங்கத்துறையிடம் இருந்து விடுவிக்க சுமார் ரூ.60 லட்சம் வரி செலுத்த வேண்டியிருப்பதாகவும், வரித்தொகை செலுத்தப்படாததால் கார் இன்னும் விடுவிக்கப்படாமல் இருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். எனவே, தன் மீது கூறப்படும் பண மோசடிக்கும் தனக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று போலீசாரிடம் அனுப் ஸ்மித் பெர்னாண்டஸ் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.
ஆனாலும், அவர் கூறும் தகவல்கள் உண்மையா? அல்லது பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு வேறு ஏதேனும் காரணத்துக்காக காரை இறக்குமதி செய்யாமல் காலம் தாழ்த்தினாரா என்பது குறித்து தேனாம்பேட்டை போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
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மேலும் ரூபாய் 2.5 கோடி பணம் எவ்வாறு வழங்கப்பட்டது? அந்த பணம் எங்கு சென்றது? உண்மையில் வெளிநாட்டில் இருந்து சொகுசு கார் இறக்குமதி செய்யப்பட்டதா? சுங்கத் துறையால் கார் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதா? என்பன உள்ளிட்ட விவரங்களையும் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
இந்த விவகாரத்தின் பின்னணியும், அனுப் ஸ்மித் பெர்னாண்டஸ் இதேபோன்று வேறு யாரிடமும் பண மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளாரா என்பதும், முழுமையான விசாரணைக்கு பின்னரே தெரியவரும் என்று போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.