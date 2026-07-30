கறிக்கோழி வணிகர்கள் கடையடைப்பு போராட்டம் வாபஸ்
விற்பனைக்காக அனுப்பும் கறிக்கோழிகளுக்கு 15 மணி நேரத்துக்கு முன்னரே தீவனம் வழங்கும் நெறிமுறையை உற்பத்தியாளர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கையை வலியுறுத்தி கறிக்கோழி வணிகர்கள் போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தனர்.
Published : July 30, 2026 at 7:46 PM IST
சென்னை: தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் நாளை கறிக்கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு தொடங்க இருந்த கடையடைப்பு போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டுள்ளது.
தீவன கட்டுப்பாட்டு நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்க வலியுறுத்தி தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் நாளை முதல் கோழி இறைச்சி விற்பனை நிறுத்தி கால வரையற்ற கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாக கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு கடந்த 27-ஆம் தேதி அறிவித்திருந்தது. இந்நிலையில், கறிக்கோழி ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் உத்தரவாத அடிப்படையில் நாளை நடைபெற இருந்த போராட்டம் வாபஸ் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது
இதுகுறித்து இக்கூட்டமைப்பின் மாநில தலைவர் துரைராஜ் கூறுகையில், "கோழிக்கறி வியாபாரம் நிறுத்தம் தற்போது தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது. கோழி உற்பத்தி நிறுவனங்கள் கழுத்துப்பகுதியில் தீவனம் இல்லாமல் அனுப்பி வைக்கப்படும் என்ற உறுதிமொழி கூறியதையை அடுத்து இந்தப் போராட்டம் வாபஸ் பெறப்படுகிறது. அரசு அறிவித்த நடைமுறைப்படி செயல்படுத்தினாலே இந்த பிரச்சனை சுமூகமாக தீர்க்கப்படும். கழுத்துப்பகுதியில் தீவனங்கள் இருந்தால் கால்நடை துறை அதிகாரிகள் கண்காணித்து முறைப்படுத்தினால் சிறப்பாக இருக்கும்" என்றார்.
முன்னதாக கடந்த 27-ஆம் தேதி தஞ்சாவூரில் தமிழ்நாடு கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பின் மாநில அவசர செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது.
அதில், மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் ஏராளமான கோழி வணிகர்கள் கலந்து கொண்டனர். இக்கூட்டத்தில் கறி கோழிக்கு தீவனக் கட்டுப்பாடு தொடர்பாக வழிகாட்டி, நெறிமுறைகளை அனைத்து மண்டல, மாவட்ட கால்நடைத்துறை அதிகாரிகளுக்கு அரசு எடுத்துரைக்க வேண்டும். கறிகோழி விற்பனைக்கு வரும் முன்னர் 15 மணி நேரத்துக்கு முன்பே தீவனம் வழங்குவதை நிறுத்தும் நடைமுறையை, கோழி உற்பத்தியாளர்கள் கடை பிடிக்க வேண்டும். இதனால் கோழிகளுக்கு தீவனம் கொடுப்பதால், அந்த கோழிகள் எடை கூடுதலாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மேலும், கோழிகளில் உடலில் தீவனங்கள் தங்கி ஜூரணம் ஆவதில்லை. இதனால் அதன் கழிவுகள் வெளியேறுவதால் சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்படுகிறது. இறைச்சியின் தன்மை பாதிக்கிறது. இதை கருத்தில் கொண்டு, விற்பனைக்காக அனுப்பும் கறி கோழிகளுக்கு 15 மணி நேரத்துக்கு முன்னரே தீவனம் வழங்கும் நெறிமுறையை அவசியம் உற்பத்தியாளர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி வரும் 31-ஆம் தேதி முதல் தமிழ்நாடு மற்றும் பாண்டிச்சேரியில் மாநிலம் தழுவிய காலவரையற்ற கடை அடைப்பு மற்றும் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாக தமிழ்நாடு கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பினர் அறிவித்தனர்.
இதனால் தமிழகம் முழுவதும் ஒரு லட்சம் கடைகள் பாதிக்கப்படும் என அஞ்சப்பட்டது. இந்தப் போராட்டம் தற்காலிகமாக வாபஸ் பெறப்பட்டதால் கோழி வணிகர்கள் கோழி இறைச்சி பிரியர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.