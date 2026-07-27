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ஜூலை 31 முதல் 'சிக்கன்' கிடைக்காது - வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு அறிவிப்பு

தீவனக் கட்டுப்பாடு கடைப்பிடிப்பது தொடர்பான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை அனைத்து மண்டல, மாவட்ட கால்நடைத் துறை அதிகாரிகளுக்கும் அரசு எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்று கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பினர் செய்தியாளர் சந்திப்பு
தமிழ்நாடு கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பினர் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 27, 2026 at 3:34 PM IST

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தஞ்சாவூர்: கறிகோழிக்கு தீவனக் கட்டுப்பாடு நெறிமுறைகளை செயல்படுத்தாததை கண்டித்து, தமிழ்நாடு, புதுச்சேரியில் வருகிற 31 ஆம் தேதி முதல் கோழி இறைச்சி விற்பனையை நிறுத்த முடிவு செய்துள்ளதாக தமிழ்நாடு கோழி வணிகர்களின் கூட்டமைப்பு அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பின் மாநில அவசர செயற்குழு கூட்டம் தஞ்சாவூரில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு மாநில தலைவர் துரைராஜ், செயலாளர் சுந்தரலிங்கம், பொருளாளர் ஜான் கென்னடி மற்றும் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி நிர்வாகிகள் கொண்டனர். மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் ஏராளமான கோழி வணிகர்களும் கலந்து கொண்டனர்.

கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து தமிழ்நாடு கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பின் மாநிலத் தலைவர் துரைராஜ் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "வரும் 31ஆம் தேதி முதல் கறிக்கோழி விற்பனையை நிறுத்துவதற்கு முடிவு செய்துள்ளோம்.

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ஏனெனில் பண்ணைகளில் இருந்து கோழிகளை விற்பனைக்கு அனுப்பும் போது, தீவனக் கட்டுப்பாடு நெறிமுறைகளை கடைப்பிடிக்க வேண்டும். அதாவது, கறிக்கோழியை விற்பனைக்கு அனுப்புவதற்கு 15 மணி நேரத்துக்கு முன்பே தீவனம் கொடுப்பதை நிறுத்த வேண்டும்.

தீவனக் கட்டுப்பாட்டை கடைப்பிடிப்பது தொடர்பாக கால்நடைத் துறையிடம் இருந்து கோழி உற்பத்தியாளர்களுக்கு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

ஆனால், கோழி உற்பத்தியாளர்கள் தீவனக் கட்டுப்பாட்டை கடைப்பிடிப்பதில்லை. ஏனெனில் அதில் பொருளாதாரம் மறைந்துள்ளது. கோழிகளுக்கு கடைசி வரை தீவனம் கொடுத்தால், அதன் எடை அதிகமாகி, கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்ய முடியும். கோழி உற்பத்தியாளர்கள், தீவனக் கட்டுப்பாட்டை நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்து, பிறகு அதை நிறுத்தி விட்டனர்.

விற்பனைக்கு வரும் கோழிகளுக்கு கடைசி வரை தீவனம் கொடுப்பதால், அவை உடலில் தங்கி ஜீரணம் ஆவதில்லை. கோழிக் கழிவுகளால் சுற்றுச்சூழல் மாசு பாதிக்கப்படுகிறது. இறைச்சியின் தன்மையும் பாதிக்கிறது. இதை கருத்தில் கொண்டு, விற்பனைக்காக அனுப்பும் கறிக்கோழிகளுக்கு 15 மணி நேரத்துக்கு முன்னரே தீவனம் வழங்குவதை நிறுத்தும் நெறிமுறையை அவசியம் உற்பத்தியாளர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும்.

தீவனக் கட்டுப்பாட்டை கடைப்பிடிப்பது தொடர்பான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை அனைத்து மண்டல, மாவட்ட கால்நடைத் துறை அதிகாரிகளுக்கும் அரசு எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறோம்.

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இதை வலியுறுத்தி வரும் 31-ஆம் தேதி முதல் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் மாநிலம் தழுவிய காலவரையற்ற கடையடைப்பு போராட்டம் மற்றும் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதற்கு முடிவு செய்துள்ளோம்.

இதனால், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய இரு மாநிலங்களிலும் வரும் 31-ஆம் தேதி முதல் சிக்கன் விற்பனை நிறுத்தப்படும். கேரளாவில் உள்ள கோழி வணிகர் சங்கங்களும் கறிக்கோழி விற்பனை நிறுத்தத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்" என்று தெரிவித்தார்.

போராட்ட அறிவிப்பால், தமிழகம் முழுவதும் ஒரு லட்சம் கோழிக்கறி கடைகள் மூடப்படும் என்று கூறப்படுகிறது.

TAGGED:

BROILER CHICKEN
POULTRY TRADERS ASSOCIATION
கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு
கறிக்கோழி விற்பனை
POULTRY TRADERS ANNOUNCES PROTEST

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