முதலமைச்சர் பேசுவதை பள்ளியில் ஒளிப்பரப்புவது புதிதல்ல - உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன்
விஜயை நாங்கள் ஒரு பொருட்டாகவே கருதவில்லை. எனவே, நாங்கள் அவரை பற்றி பேச விரும்பவில்லை என திமுக முன்னாள் அமைச்சர் பெரியகருப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 11, 2026 at 3:28 PM IST
சென்னை: அரசு பள்ளிகளில் முதலமைச்சர் நிகழ்ச்சியை நேரடியாக ஒளிப்பரப்பு செய்யப்பட்டட சம்பவம் ஒன்று புதிதல்ல என்று உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.
முதல் சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் அழகுமுத்துக்கோனின் பிறந்த நாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. அதனையொட்டி, சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்திற்கு எதிராக அமைந்துள்ள அவரின் திருஉருவ சிலைக்கு அரசியல் தலைவர்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.
அரசு சார்பில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன், மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, திமுக சார்பாக முன்னாள் அமைச்சர்கள் சேகர்பாபு, ராஜ கண்ணப்பன், பெரியகருப்பன், சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நகேந்திரன் உள்ளிட்டவர்கள் அழகுமுத்துக்கோன் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
அழகுமுத்துக்கோனுக்கு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் மரியாதை செய்த பிறகு செய்தியாளர்கள் சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் கரூரில் முதலமைச்சர் பேசும் போது அரசுப் பள்ளியில் அதனை நேரடி ஒளிபரப்பு செய்தது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், “இதில் என்ன இருக்கிறது? அது பள்ளிக்கல்வித்துறை சம்பந்தப்பட்டது. அவர்கள் அதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பார்கள்.
முதல்வர் பேசும் அரசியல் நிகழ்ச்சியை நேரலை செய்தது ஒன்றும் புதிதல்ல. இதுபோன்று நிறைய நடந்திருக்கிறது” எனத் தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, விடுதலைப் போராட்ட வீரர் மாவீரன் அழகுமுத்துக்கோன் 269-வது பிறந்தநாள் விழா காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்படுவதாக தெரிவித்தார்.
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தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார், “முதல்வர் கரூரில் நேற்று பேசியது வழக்கமான ஸ்கிரிப்ட் தான், புதிதாக எதுவும் இல்லை. ஒரு சிஎம் என்றால் டிப்ளமேடிக் தன்மை இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு இல்லாமல், சினிமாவில் ஷூட்டிங் எடுப்பது போல் நினைத்துக் கொண்டு வசனம் பேசி உள்ளார்.
சம்பாதித்த பணத்தை எல்லாம் வாரி வாரி ஏழைகளுக்கு கொடுத்தவர் எம்ஜிஆர். ஆனால், விஜய் சினிமாவில் சம்பாதித்ததை மக்களுக்கு வழங்கினாரா? இறந்து போன 32 குடும்பங்களுக்கு தல ஒரு கோடி கொடுக்க வேண்டியது தானே? அவர்களுக்கு அரசு வேலை வழங்கி டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்காக படிக்கும் மாணவர்களின் வாய்ப்பை ஏன் பறிக்க வேண்டும்?
ஊழலை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் முதல்வர், போலி திருடனை அருகில் வைத்துக் கொண்டு ஊரெல்லாம் தண்டோரா போடும் கதையாகத் தான் உள்ளது. முதல்வர் பேசியது அருவருக்கத்தக்கதாகவுள்ளது” என கடுமையாக விமர்சித்தார்.
முன்னாள் திமுக அமைச்சர் பெரியகருப்பன் பேசுகையில், “விஜயை நாங்கள் ஒரு பொருட்டாகவே கருதவில்லை. எனவே, நாங்கள் அவரை பற்றி பேச விரும்பவில்லை” என்றார்.