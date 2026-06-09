கமுதி அருகே மதுரையை விரிவாக்கம் செய்த பிரிட்டிஷ் ஆட்சியர் பிளாக்பர்ன் கல்வெட்டு கண்டெடுப்பு
ராமநாதபுரம், எட்டையபுரம் சமஸ்தானத்து ஊர்களின் எல்லைப் பிரச்சினைக்கு ஆட்சியர் வழங்கிய தீர்ப்பாக இந்த கல்வெட்டு அமைந்துள்ளது.
Published : June 9, 2026 at 10:12 AM IST
ராமநாதபுரம்: மதுரையை இன்றைய நவீன வடிவத்தில் விரிவாக்கம் செய்த பிரிட்டிஷ் ஆட்சியர் பிளாக்பர்ன் கல்வெட்டு கமுதி அருகே கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி அருகில் துத்திநத்தம் வாலசுப்பிரமணியபுரத்தில், ஆங்கிலக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி ஆட்சிக்காலத்தை சேர்ந்த, 192 ஆண்டுகள் பழமையான எல்லைக்கல் கல்வெட்டு கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ராமநாதபுரம், எட்டையபுரம் சமஸ்தானத்து ஊர்களின் எல்லைப் பிரச்சினைக்கு ஆங்கிலக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் மதுரை பிரின்சுபல் கலெக்டர் கொடுத்த தீர்ப்பு, எல்லைக்கல் கல்வெட்டாக மக்கள் வழிபாட்டில் இருப்பதால் அது தொடர்ந்து பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், பெருநாழி அருகில் துத்திநத்தம் வாலசுப்பிரமணியபுரத்தின் வடமேற்கில் 3 கி.மீ தொலைவில் ஐந்து ஊருணிகளின் அருகே விவசாயக் காட்டில் 12 அடி உயர கருங்கல் தூணின் உச்சியில் கல்வெட்டு இருப்பதாக அவ்வூரைச் சேர்ந்த ஆசிரியர் விஜயராமு ராமநாதபுரம் தொல்லியல் ஆய்வு நிறுவனத்தின் தலைவர் வே.ராஜகுருவுக்கு தகவல் கொடுத்தார்.
அதனடிப்படையில் தொல்லியல் ஆய்வாளர் வே.ராஜகுரு சௌந்தரராஜன் மற்றும் செல்லம் ஆகியோர் உதவியுடன் கல்வெட்டை படியெடுத்துப் படித்து ஆய்வு செய்தார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், “கி.பி 1834-ல் ஆங்கில கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் ஆட்சியின்போது, ராமநாதபுரம் சேகரம் பெருநாழி கிராமத்துக்கும், தூத்துக்குடி மாவட்டம் எட்டயபுரம் சேகரம் மாவலோடை, கூதலபுரம், சின்னூர் கிராமங்களுக்கும் இருந்த எல்லை பிரச்சினையில் அப்போதைய மதுரை பிரின்சுபல் ஆட்சியர் ஜான் பிளாக்பர்ன் துரை, கொடுத்த தீர்ப்பு, எல்லைக்கல்லில் கல்வெட்டாக வெட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
பெருநாழியின் மேற்கெல்கை மால் ஐந்து ஊருணிகளுக்கு வடக்கு, பெருநாழி மேற்கெல்கைக்கு பரளச்சி கிழக்கெல்கை, பூலாங்கால், செங்குளம் தெற்கெல்கை இதற்காக ஸ்தாபித்த எல்கைக்கல் என கல்வெட்டில் கூறப்பட்டுள்ளது.
25 வரிகள் உள்ள இக்கல்வெட்டில், 'சாலிவாகன சக ஆண்டு 1757, தமிழ் ஆண்டு ஜய வருடம் ஆவணி 9, ஆங்கில ஆண்டு 1834, ஆகஸ்டு மாதம் 23' ஆகிய மூன்று ஆண்டுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அதேபோல, தமிழ் எண்கள், தமிழ் கூட்டெழுத்துகள், கிரந்த எழுத்துகள் கலந்து எழுதப்பட்டுள்ளன. கல்வெட்டில் வெட்டாமல் விடுபட்ட சொற்களை அதன் மேல் சிறியதாக வெட்டியுள்ளனர்.
கல்வெட்டு குறிப்பிடும் அப்போதைய மதுரை பிரின்சுபல் ஆட்சியர் ஜான் பிளாக்பர்ன் துரை 1834 முதல் 1847 வரை பதவியில் இருந்தவர். தூத்துக்குடி, விருதுநகர் மாவட்டங்களை சேர்ந்த ஊர்கள் கல்வெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. கல்வெட்டு வெட்டிய காலத்தில் துத்திநத்தம் வாலசுப்பிரமணியபுரம் உள்ளிட்ட இதன் அருகில் உள்ள பல ஊர்கள் உருவாகி இருக்கவில்லை. ஆகையால், கல்வெட்டு 192 ஆண்டுகள் பழமையானது” என்றார்.