சென்னை டூ லண்டன்; இயந்திர கோளாறால் தாமதமாக புறப்பட்ட பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் விமானம்
பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் விமானத்தில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக விமான பயணிகள் கடும் அவதியடைந்தனர்.
Published : May 28, 2026 at 6:00 PM IST
சென்னை: இயந்திர கோளாறால் பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் விமானம் இரண்டு மணி நேரம் தாமதமாகப் புறப்பட்டது.
பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் நிறுவனம், சென்னை- லண்டன் இடையே தினசரி விமான சேவையை வழங்கி வருகிறது. தினமும் லண்டனில் இருந்து புறப்படும் இந்த விமானம், அதிகாலை 03.30 மணிக்கு சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தை வந்தடையும். பிறகு பயணிகளுடன் மீண்டும் அதிகாலை 05.35 மணிக்கு லண்டனுக்கு புறப்பட்டுச் செல்லும்.
திட்டமிட்டப்படி இன்று ( மே 28) சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்த பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் விமானம், 252 பயணிகள், 12 விமான பணிப்பெண்கள் என மொத்தம் 264 பேருடன் லண்டன் நோக்கி புறப்பட்டது. விமானம் ஓடுப்பாதையில் சென்றுக் கொண்டிருந்தபோது திடீரென இயந்திர கோளாறு ஏற்பட்டது. தொழில்நுட்ப கோளாறைக் கண்டுபிடித்த விமானி, அசம்பாவிதத்தைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு ஓடுப்பாதையிலேயே விமானத்தை அவசரமாக நிறுத்தினார்.
இதையடுத்து, விமானி சென்னை விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறை அதிகாரிகளைத் தொடர்புக்கொண்டு தகவல் கொடுத்துள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து, விமானத்தை இயக்க வேண்டாம்; விமானத்தை மீண்டும் நடைமேடைக்கு கொண்டு வர அதிகாரிகள் விமானிக்கு உத்தரவிட்டனர். பின்னர், இழுகை வாகனம் மூலம் விமானம் ஓடுபாதையில் இருந்து நடைமேடைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது.
அதன் தொடர்ச்சியாக விமானத்தில் இருந்த பயணிகள் வெளியேற்றப்பட்டனர். விமான பொறியாளர் குழுவினர், விமானம் முழுவதும் சோதனையிட்டு இயந்திர கோளாறைக் கண்டுபிடித்து அதனை சரி செய்தனர். மீண்டும் ஒருமுறை விமானம் முழுவதையும் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர். அதில் விமானத்தில் எந்தவித தொழில்நுட்ப கோளாறும் இல்லை என்பதை அதிகாரிகள் உறுதிச் செய்தனர்.
இதையடுத்து சுமார் 2 மணி நேரம் தாமதமாக விமான பயணிகளுடன் பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் விமானம் காலை 07.30 மணிக்கு சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து லண்டனுக்கு புறப்பட்டுச் சென்றது. விமானத்தில் ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாக விமான பயணிகள் கடும் அவதியடைந்தனர். அதேசமயம், விமானி சரியான நேரத்தில் தொழில்நுட்பக் கோளாறைக் கண்டுபிடித்ததால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து மலேசியா, சிங்கப்பூர், இந்தோனேசியா, தாய்லாந்து, லண்டன் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளுக்கு தினசரி தொடர்ந்து விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.