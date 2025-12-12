மதம் மாறி திருமணம்: வேளாங்கண்ணியில் காதலன் குடும்பத்தினருக்கு சரமாரி வெட்டு
கீர்த்தனாவை செல்போனில் தொடர்பு கொண்ட அவரது தந்தை, "உங்களுக்கு திருமணம் முடிந்துவிட்டது. உங்களை பிரிக்க மாட்டோம். நீங்கள் அங்கேயே இருங்கள். நாங்கள் வந்து உங்களை பெங்களூர் அழைத்து செல்கிறோம்" என கூறியிருக்கிறார்.
Published : December 12, 2025 at 7:16 PM IST
நாகப்பட்டினம்: வேளாங்கண்ணிக்கு காதலியை அழைத்து வந்து திருமணம் செய்த காதலனையும், அவரது குடும்பத்தினரையும் மணப்பெண்ணின் உறவினர்கள் சரமாரியாக வெட்டிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இது தொடர்பாக 9 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
பெங்களூரு நாகவாரா பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராகுல் (22). இவரும், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த கீர்த்தனாவும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்துள்ளனர். இருவரும் வெவ்வேறு மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் இவர்களின் காதலுக்கு பெண் வீட்டில் கடும் எதிர்ப்பு எழுந்துள்ளது.
ராகுலை தான் திருமணம் செய்வேன் என கீர்த்தனா பல முறை கூறியும், அவரது வீட்டார் அதனை ஏற்கவில்லை. இந்த சூழலில், ராகுலும், கீர்த்தனாவும் வீட்டை விட்டு வெளியேறி திருமணம் செய்துகொள்ள முடிவெடுத்தனர்.
அதன்படி ராகுலும், கீர்த்தனாவும் கடந்த சனிக்கிழமை வீட்டை விட்டு வெளியேறி கோவாவுக்கு சென்றதாக கூறப்படுகிறது. கீர்த்தனா மாயமானதை அறிந்த அவரது தந்தை ராஜா ராவ், அங்குள்ள காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
இதனிடையே, இருவரும் கோவாவில் இருப்பதை அறிந்த ராகுலின் குடும்பத்தினர், அங்கு சென்று அவர்களை வேளாங்கண்ணிக்கு அழைத்து வந்துள்ளனர். பின்னர், ராகுலுக்கும், கீர்த்தனாவுக்கும் வேளாங்கண்ணி ஆரோக்கிய அன்னை பேராலய வளாகத்தில் வைத்து திருமணம் நடந்துள்ளது.
இதையடுத்து, கீர்த்தனா தனது பெற்றோருக்கு போன் செய்து, தனக்கும், ராகுலுக்கும் வேளாங்கண்ணியில் திருமணம் முடிந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளார். ஏற்கனவே கீர்த்தனாவை தேடி வந்த உறவினர்கள், உடனடியாக வேளாங்கண்ணிக்கு வந்துள்ளனர்.
|இதையும் படிங்க: 'சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஏதோ தவறு' - கரூர் கூட்டநெரிசல் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் அதிருப்தி
அப்போது கீர்த்தனாவை செல்போனில் தொடர்பு கொண்ட அவரது தந்தை, "எப்படியோ உங்களுக்கு திருமணம் முடிந்து விட்டது. இனி உங்களை நாங்கள் பிரிக்க மாட்டோம். நீங்கள் அங்கேயே இருங்கள். நாங்கள் வந்து உங்களை பெங்களூருக்கு அழைத்து செல்கிறோம்" என கூறியிருக்கிறார்.
இதனை நம்பிய புதுமண ஜோடியும், ராகுல் குடும்பத்தினரும் வேளாங்கண்ணியில் உள்ள தனியார் விடுதியில் தங்கி உள்ளனர். அப்போது, சிறிது நேரத்தில் விடுதி அறைக்குள் புகுந்த 15-க்கும் மேற்பட்டோர், ராகுலையும், அவரது குடும்பத்தினரையும் சரமாரியாக வெட்டியதாக கூறப்படுகிறது.
பின்னர், அவர்கள் கீர்த்தனாவை வலுக்கட்டாயமாக தூக்கிச் சென்றனர். சத்தம் கேட்டு வந்த அக்கம்பக்கத்தினர், வெட்டுக்காயங்களுடன் கிடந்தவர்களை மீட்டு நாகை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
தகவலறிந்த வேளாங்கண்ணி போலீசார், பெங்களூருக்கு செல்லும் பாதி வழியிலேயே கீர்த்தனா குடும்பத்தினரை மடக்கினர். பின்னர், கீர்த்தனாவின் தாய், தந்தை உட்பட 9 பேரை கைது செய்தனர். அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.