திருமணத்துக்கான ஆடையில் குறைபாடு - பிரபல ஆடை வடிவமைப்பு நிறுவனத்திற்கு ரூ.3.5 லட்சம் அபராதம்
ஆடையில் இருந்த குறைபாடுகள் தொடர்பாக சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனத்திடம் கேட்டபோது, உள்ளூர் தையல்காரரிடம் கொடுத்து சரி செய்து கொள்ளுமாறு அலட்சியமாகப் பதிலளித்ததாக மனுதாரர் குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.
Published : September 17, 2026 at 10:39 PM IST
சென்னை: திருமணத்துக்கான ஆடையைக் குறைபாடுடன் வாடிக்கையாளருக்கு கொடுத்த டெல்லியைச் சேர்ந்த பிரபல ஆடை வடிவமைப்பு நிறுவனத்திற்கு ரூ.3.50 லட்சம் அபராதம் விதித்து சென்னை நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை அண்ணாநகரைச் சேர்ந்த அழகு சஞ்சனா என்பவர், சென்னை வடக்கு மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், "கடந்த 2024- ஆம் ஆண்டு தாய்லாந்தில் எனது திருமணம் நடைபெறவிருந்த நிலையில், அதற்காக டெல்லியில் உள்ள 'ஓம் பை பாரதி அண்ட் ஆஷ்னா' என்ற ஆடை வடிவமைப்பகத்தில் ரூ.1.15 லட்சத்துக்கு முத்துக்களால் ஆன ஆடைக்கு ஆர்டர் செய்திருந்தேன்.
குறிப்பிட்ட தேதியில் ஆடை வழங்கப்படாததோடு, கூடுதல் கட்டணமாக ரூ.6,850 கொடுக்க வேண்டும் என கட்டாயப்படுத்தி வசூலித்தனர். திருமணத்திற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு வழங்கப்பட்ட அந்த ஆடை தையல் மற்றும் வடிவமைப்பு குறைபாடுகளுடன் இருந்தது.
இதுகுறித்து நிறுவனத்திடம் கேட்டபோது, உள்ளூர் தையல்காரரிடம் கொடுத்து சரி செய்து கொள்ளுமாறு அலட்சியமாகப் பதிலளித்தனர். இதனால் மிகுந்த மனஉளைச்சலுக்கு ஆளான நான், வேறு வழியின்றி அவசரமாக மாற்று ஆடையை வாங்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டேன். எனவே, உரிய இழப்பீடு வழங்க ஆடை வடிவமைப்பு நிறுவனத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" எனக் கோரியிருந்தார்.
இந்த வழக்கு ஆணையத்தின் தலைவர் டி.கோபிநாத், உறுப்பினர் கவிதா கண்ணன் ஆகியோர் முன்னிலையில் நடந்தது. அப்போது, ஆடை வடிவமைப்பு நிறுவனத்தின் தரப்பில் ஆஜராக கால அவகாசம் அளித்தும் வழக்கறிஞர்கள் ஆஜராகவில்லை.
இதனையடுத்து வழக்கை விசாரித்த ஆணையம் பிறப்பித்த உத்தரவில், "புகார்தாரர் சமர்ப்பித்த ஆதாரங்களின்படி, ஆடை வடிவமைப்பாளர்கள் உரிய நேரத்தில் ஆடையை வழங்காததும், குறைபாடுள்ள ஆடையை வழங்கிவிட்டு அதை உள்ளூர் தையல்காரரிடம் சரி செய்து கொள்ளுமாறு கூறியதும் சேவை குறைபாடு மற்றும் முறையற்ற வணிக நடைமுறை என்பது தெரியவந்துள்ளது.
எனவே, புகார்தாரர் மாற்று ஆடை வாங்க செலவிட்ட தொகை ரூ.1,69,215 லட்சம் மற்றும் டெல்லி சென்று வந்ததற்கான போக்குவரத்து செலவு உள்ளிட்ட இதர செலவுகள் என மொத்தம் 2 லட்சத்து 91 ஆயிரம் ரூபாயை 9 சதவீத வட்டியுடன் ஆடை வடிவமைப்பு நிறுவனம் வழங்க வேண்டும். மேலும், சேவை குறைபாடு மற்றும் மன உளைச்சலுக்காக ரூ.50,000 மற்றும் வழக்கு செலவுக்காக ரூ.5,000 வழங்க வேண்டும்" என உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.