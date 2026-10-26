கூகுள் பே, போன் பே மூலம் ஸ்மார்ட்டாக லஞ்சம் பெறும் அரசு அதிகாரிகள்; முறைகேடான டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளை கண்டுபிடிப்பது எப்படி?
தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையின் விசாரணை முறைகள் மாறி வரும் நிலையில், லஞ்சத்தை மறைக்க பயன்படுத்தப்படும் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளே அதை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டுவரும் முக்கிய ஆதாரங்களாக தற்போது மாறியுள்ளது
Published : October 26, 2026 at 10:15 PM IST
-BY சுபாஷ் தயாளன்
அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்சம் பெறப்படுவதைத் தடுப்பதற்காக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் மேற்கொள்ளும் சோதனைகள் காலமாற்றத்திற்கு ஏற்ப புதிய சவால்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றன.
கூகுள் பே, போன் பே மூலம் லஞ்சம்
முன்பெல்லாம் அரசு அதிகாரி ஒருவர் லஞ்சம் கேட்பதாகப் புகார் வந்தால் புகார் அளிப்பவரிடம் ரசாயனப் பொடி தடவிய ரூபாய் நோட்டுகளைக் கொடுத்து, அந்தப் பணத்தை அதிகாரிகள் பெறும்போது கையும் களவுமாகப் பிடிப்பதே வழக்கமான நடவடிக்கையாக இருந்தது. ஆனால் தற்போது டிஜிட்டல் பணப் பரிவர்த்தனைகள் அதிகரித்துள்ள நிலையில், கூகுள் பே, போன்பே உள்ளிட்ட செயலிகள் மூலமாகவும் லஞ்சப் பணம் கைமாறுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுகின்றன.
இத்தகைய சூழலில் அரசு அலுவலகங்களில் நடைபெறும் திடீர் சோதனைகளின்போது ரொக்கப் பணம் மட்டுமின்றி, டிஜிட்டல் பணப் பரிவர்த்தனைகளும் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன. வங்கிக் கணக்குகளில் சந்தேகத்திற்குரிய வகையில் பணம் வரவு வைக்கப்பட்டிருந்தால், அந்தப் பணம் யாரிடமிருந்து வந்தது, எதற்காகப் பெறப்பட்டது, அதற்கும் அரசு அதிகாரியின் பணிக்கும் தொடர்பு உள்ளதா? என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது.
சோதனைகளில் சிக்கும் கோடிகள்
இந்த நிலையில், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் 43 அரசு அலுவலகங்களில் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறையினர் அண்மையில் நடத்திய திடீர் சோதனையில், கணக்கில் காட்டப்படாத ரூ.8.21 லட்சம் ரொக்கம் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும் ரூ.1.50 கோடி மதிப்பிலான ஜி-பே பரிவர்த்தனைகளில் சந்தேகம் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு சோதனையின்போது பணம் சிக்குவது மட்டுமே ஒரு அதிகாரி லஞ்சம் பெற்றதற்கான இறுதி முடிவாகிவிடாது. அந்தப் பணம் எங்கிருந்து வந்தது, யாருக்குச் சொந்தமானது, அதன் பின்னணி என்ன என்பதை கண்டறிந்த பின்னரே அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் தீர்மானிக்கப்படும்.
அப்படியானால் ஆன்லைன் மூலம் லஞ்சம் கை மாறுவதாக புகார் வந்தால் அதை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பார்கள், லஞ்ச வழக்குகளில் மேற்கொள்ளப்படுவதைப் போன்று, டிஜிட்டல் லஞ்ச வழக்குகளிலும் அதிகாரிகளை உடனடியாக கைது செய்ய முடியுமா? லஞ்சம் கொடுத்தவரின் புகார் முதல், வழக்கின் இறுதி விசாரணை வரை என்னென்ன நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன என்ற கேள்விகள் பரவலாக எழுந்து வருகின்றன.
இதுகுறித்து ஈடிவி பாரத் செய்தியாளர் குழு, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரி ஒருவரை தொடர்பு கொண்டது. அவர் நம்மிடம் பல்வேறு தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டார். அதன் விவரம் வருமாறு:
கேள்வி : லஞ்சமாக கொடுக்கப்படும் ரொக்க பணத்தை கையும் களவுமாக பிடிப்பது எப்படி?
பதில்: ஒரு அரசு அதிகாரி தனக்கு செய்ய வேண்டிய சட்டபூர்வமான பணியை செய்து கொடுப்பதற்காக பொதுமக்களிடம் லஞ்சம் கேட்பதாக புகார் வந்தால், புகாரின் தன்மை மற்றும் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில், அதிகாரிகள் முதற்கட்ட விசாரணை மேற்கொள்வார்கள்.
புகாரில் முகாந்திரம் இருப்பதாகக் கண்டறியப்பட்டு சட்டப்படி பொறி வைத்துப் பிடிக்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள முடிவு செய்யப்பட்டால், அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும். இதில் ரூபாய் நோட்டுகளில் ரசாயனப் பொடி தடவி அந்தப் பணத்தைப் புகார்தாரரிடம் அதிகாரிகள் வழங்குவார்கள். பின்னர் புகார்தாரர் அந்தப் பணத்தை சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியிடம் கொடுக்கும் சூழலில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் கண்காணிப்பில் இருப்பார்கள்.
அதிகாரி அந்தப் பணத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு லஞ்சம் வாங்கியதற்கான ஆதாரங்கள் கிடைத்தால் உரிய சட்ட நடைமுறைகளின்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
கேள்வி : கூகுள் பே, போன் பே மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் பண பரிவர்த்தனைகளை எப்படி கண்டுபிடிப்பது?
பதில் : தற்போது ஸ்மார்ட்போன்கள் மூலம் சில நொடிகளில் பணம் அனுப்பும் வசதி பொதுமக்களிடையே பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்ட யுபிஐ வசதியின் மூலம் பணம் அனுப்பவும், பெறவும் முடிகிறது. இந்த வசதியைப் பயன்படுத்தி அரசு அதிகாரி ஒருவர் லஞ்சம் கேட்பதாகப் புகார் எழுந்தால், விசாரணை என்பது பணம் அனுப்பப்பட்டதா? என்பதுடன் முடிந்துவிடாது.
முதலில், சம்பந்தப்பட்ட பணப் பரிவர்த்தனை குறித்த விவரங்கள் ஆராயப்பட வேண்டும். யார் பணம் அனுப்பினார், எந்தக் கணக்கிற்குப் பணம் சென்றது, எந்தத் தேதியில் பரிவர்த்தனை நடைபெற்றது, எவ்வளவு தொகை அனுப்பப்பட்டது என்பன உள்ளிட்ட விவரங்கள் ஆய்வு செய்யப்படும்.
டிஜிட்டல் பணப் பரிவர்த்தனைகளில் எழும் முக்கியமான கேள்விகளில் ஒன்று, லஞ்சம் பெறுவதாக குற்றம்சாட்டப்படும் அதிகாரி, தனது சொந்த வங்கிக் கணக்கைப் பயன்படுத்தாமல் வேறொருவரின் கணக்கில் பணம் செலுத்தச் சொன்னால் என்ன நடக்கும் என்பதுதான்.
உதாரணமாக அதிகாரி ஒருவர் தன்னுடைய கணக்கிற்கு அனுப்பாமல் உறவினர், நண்பர் அல்லது தனக்கு தொடர்புடைய மற்றொரு நபரின் யுபிஐ ஐடிக்கு பணம் அனுப்புமாறு கூறுவதாக அளிக்கப்படும் புகாரில், பணம் சென்றடைந்த கணக்கை மட்டும் ஆய்வு செய்வது போதுமானதாக இருக்காது. அந்தக் கணக்கின் உரிமையாளர் யார், பணம் ஏன் அனுப்பப்பட்டது, அந்தப் பணத்திற்கும் சம்பந்தப்பட்ட அரசு அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற பணிக்கும் தொடர்பு உள்ளதா? என்பன உள்ளிட்ட அம்சங்கள் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்படலாம்.
பணம் பெற்ற நபருக்கும், குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளான அதிகாரிக்கும் இடையிலான தொடர்பு, பணம் அனுப்பப்பட்டதற்கான காரணம், சம்பந்தப்பட்ட உரையாடல்கள் மற்றும் பிற சட்டப்பூர்வமான ஆதாரங்கள் ஆய்வு செய்யப்படும்.
அதே நேரத்தில் வேறொருவரின் கணக்கிற்கு பணம் சென்றுள்ளது என்பதற்காக அந்தக் கணக்கின் உரிமையாளரையும் குற்றவாளியாகக் கருத முடியாது. அவருடைய பங்கு மற்றும் குற்றச்சாட்டுடன் உள்ள தொடர்பு ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்தப்படும்.
இதன் மூலம் பணப் பரிவர்த்தனை நடைபெற்றது உறுதி செய்யப்பட்டாலும், அந்தப் பணம் லஞ்சமாக வழங்கப்பட்டதா? என்பதை தனியாக நிரூபிக்க வேண்டியிருக்கும். ஏனெனில் ஒருவருடைய வங்கிக் கணக்கிற்கு மற்றொருவர் பணம் அனுப்பியிருப்பது மட்டுமே குற்றத்திற்கான ஆதாரம் ஆகாது. அந்தப் பரிவர்த்தனைக்கும் லஞ்சம் கேட்டதாகக் கூறப்படும் செயலுக்கும் இடையிலான தொடர்பை விசாரணை மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
கேள்வி: அரசு அதிகாரி வங்கி கணக்கில் அதிக பணம் இருந்தால் லஞ்சமா?
பதில்: அரசு அதிகாரி ஒருவரின் வங்கிக் கணக்கில் வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிகத் தொகை வரவு வைக்கப்பட்டிருந்தால், அந்தப் பணத்தின் பின்னணி குறித்து விசாரணை நடத்தப்படலாம். ஆனால் வங்கிக் கணக்கில் அதிகப் பணம் இருப்பது மட்டுமே லஞ்சம் பெற்றதற்கான ஆதாரம் அல்ல.
அந்தப் பணம் எங்கிருந்து வந்தது, யாரால் அனுப்பப்பட்டது, எதற்காகப் பெறப்பட்டது என்பன உள்ளிட்ட விவரங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியின் விளக்கம், வங்கிப் பரிவர்த்தனைப் பதிவுகள் மற்றும் பிற ஆவணங்களின் அடிப்படையில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை தீர்மானிக்கப்படும்.
கேள்வி: பண பரிவர்த்தனைகளுக்கான செல்ஃபோன் பதிவுகளை அழித்தால் தப்பிக்க முடியுமா?
பதில் : டிஜிட்டல் லஞ்சப் புகார்களில் செல்ஃபோனில் உள்ள பரிவர்த்தனை விவரங்கள் முக்கிய ஆதாரமாக இருக்கலாம். ஆனால் செல்ஃபோனில் ஒரு பரிவர்த்தனை விவரம் தெரியவில்லை என்பதால் அந்தப் பணப் பரிமாற்றம் நடைபெறவில்லை என்று முடிவெடுக்க முடியாது. தேவைக்கேற்ப சட்ட நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி வங்கிப் பதிவுகள் மற்றும் பிற மின்னணு ஆதாரங்கள் ஆய்வு செய்யப்படலாம். பரிவர்த்தனை விவரங்கள் சம்பந்தப்பட்டவர்களின் வாக்கு மூலங்கள் மற்றும் பிற ஆவணங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்த்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்படும்.
கேள்வி : ஆன்லைன் மூலம் லஞ்சம் கொடுத்துவிட்டால் புகார் அளிக்க முடியுமா?
பதில் : லஞ்சம் கொடுத்துவிட்டதால் புகார் அளிக்க முடியாது என்று பொதுமக்கள் கருத வேண்டியதில்லை. ரொக்கமாகவோ, ஆன்லைன் மூலமாகவோ பணம் கொடுத்ததாக கூறப்படும் சம்பவம் தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையை அணுகலாம்.
பணம் அனுப்பப்பட்ட தேதி, தொகை, பரிவர்த்தனை எண், பணம் சென்ற கணக்கு அல்லது யுபிஐ ஐடி, சம்பந்தப்பட்ட உரையாடல்கள் உள்ளிட்ட விவரங்களைப் வைத்து லஞ்சம் கொடுத்த ஒரு வாரத்திற்குள் உடனடியாக புகார் அளிக்க வேண்டும்.
கேள்வி : ரொக்க லஞ்சம், டிஜிட்டல் லஞ்சம் தொடர்பான கைது நடவடிக்கையில் என்ன வேறுபாடு உள்ளது?
பதில் : லஞ்சம் கேட்கும் அதிகாரியைப் பொறி வைத்துப் பிடிக்கும் நடவடிக்கையில், ரசாயனப் பொடி தடவிய பணத்தை அவர் பெறும்போது, அதிகாரிகள் உரிய ஆதாரங்களுடன் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள முடியும். ஆனால், ஏற்கெனவே ஆன்லைன் மூலம் பணம் அனுப்பப்பட்டதாகப் புகார் அளிக்கப்பட்டால் அந்தப் பரிவர்த்தனை லஞ்சம் தொடர்பானதா? என்பதை விசாரிக்க வேண்டியிருக்கும்.
புகாரின் தன்மை மற்றும் ஆதாரங்களைப் பொறுத்து வழக்குப் பதிவு செய்தல், ஆவணங்களை சேகரித்தல், சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் விசாரணை நடத்துதல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படலாம். குற்றச்சாட்டுக்கான ஆதாரங்கள் கிடைத்தால் சட்ட விதிகளின்படி கைது உள்ளிட்ட அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படலாம். டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை நடந்துள்ளது என்பதற்காக மட்டும் தானாக கைது செய்ய முடியாது.
கேள்வி : அதிகாரிகள் வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்துள்ளார்களா என்பதை கண்காணிப்பது எப்படி?
பதில் : அரசு அதிகாரிகளின் வருமானத்துடன் ஒப்பிடும்போது அவர்களிடம் உள்ள சொத்துகள் அதிகமாக இருப்பதாகப் புகார் அல்லது தகவல் கிடைத்தால், அதன் பின்னணி குறித்து விசாரணை நடத்தப்படும். மேலும் அவர்களின் வீடு, நிலங்கள், வாகனங்கள், வங்கிக் கணக்குகள் உள்ளிட்ட விவரங்களுடன், சம்பந்தப்பட்டவர்களின் சட்டபூர்வமான வருமான ஆதாரங்களும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கப்படும். சொத்துகளுக்கான வருமான ஆதாரத்தை விளக்க முடியாத சூழலில் கிடைக்கும் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
கேள்வி : ஜூலை, செப்டம்பர் மாதம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனைகளின் புள்ளி விவரங்கள் என்ன?
பதில் : கடந்த ஜூலை மாதம் தமிழகம் முழுவதும் 24 பொறி வைத்துப் பிடிக்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இந்த சோதனைகளில் ரூ.13,88,750 ரொக்கமும், ரூ.94,69,887 மதிப்பிலான ஜி-பே பரிவர்த்தனைகளும் கைப்பற்றப்பட்டந.
அதேபோல் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 19 பொறி வைத்துப் பிடிக்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இந்த சோதனையில் ரூ.13,78,207 ரொக்கமும், ரூ.1,59,70,459 மதிப்பிலான ஜி-பே பரிவர்த்தனைகளும் கைப்பற்றப்பட்டன.
மற்றொரு சோதனையில் ரூ.3,94,490 ரொக்கமும், ரூ.28,12,600 மதிப்பிலான ஜி-பே பரிவர்த்தனைகளும் கைப்பற்றப்பட்டன. தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற மற்றொரு சோதனையில் ரூ.10 லட்சம் ரொக்கம் கைப்பற்றப்பட்டது.
கேள்வி: லஞ்சம் வாங்குபவர்களை கண்டறிவது எப்படி?
பதில்: ஒரு அரசு அதிகாரி ஒரு அளவுக்கு மேல் சொத்துக்கள் வாங்கி இருந்தாலோ அல்லது வங்கியில் அதிக அளவு பணம் வரவு வைத்திப்பது குறித்து தகவல் கிடைத்தால் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை சோதனையினர் சோதனை மேற்கொள்வார்கள்.
இந்த சோதனையில் அவர் நேரடியாக பணம் பெற்று இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், அந்த பணம் யார் கொடுத்தது? யார் மூலம் வழங்கப்பட்டது ? எப்படி தரப்பட்டது? என்பது குறித்து பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தப்படும்.
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ஆனால் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் கண்டுபிடித்தால் அதை அனுப்பிய நபர் யார் என்பது எளிதில் தெரிந்துவிடும். அதை வைத்து சம்பந்தப்பட்ட நபர்களை வழக்கில் சேர்த்து விசாரணை நடத்தப்படும். இதன் மூலம் அந்த பணம் எதற்காக கைமாறியது? என்பது குறித்து பல்வேறு தகவல்கள் கிடைக்கக்கூடும். இதனால் வழக்குகளில் விசாரணை விரைந்து முடிந்து நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனைகள் லஞ்சத்தை மறைக்க பயன்படுத்தப்பட்டாலும், அதே டிஜிட்டல் பதிவுகள், உரிய விசாரணையின் மூலம் உண்மையை கண்டறியவும் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை விசாரணைக்கு உதவக்கூடும்.
கேள்வி: லஞ்சம் பெறப்படும் விவகாரத்தில் பொதுமக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?
பதில்: அரசு அலுவலகத்தில் ஒருவர் லஞ்சம் கேட்பதாகப் புகார் எழுந்தால் சம்பந்தப்பட்ட நபர் தனியாக சென்று பணம் கொடுத்து ஆதாரம் உருவாக்க முயற்சிப்பதற்கு பதிலாக, முதலில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையை அணுகுவது பாதுகாப்பான நடைமுறையாகும்.
புகாரில் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலகம், அதிகாரி அல்லது ஊழியர் குறித்த விவரங்கள், லஞ்சம் கேட்கப்பட்டதாக கூறப்படும் சூழல், தொகை மற்றும் அதற்கான ஆதாரங்கள் ஆகியவற்றை முடிந்தவரை தெளிவாக வழங்க வேண்டும்.
ஏற்கெனவே ஆன்லைன் மூலம் பணம் அனுப்பியிருந்தால் பரிவர்த்தனை விவரங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய உரையாடல்களை பொதுமக்கள் தங்களுக்கு அருகிலுள்ள ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை அலுவலகத்தை அணுகி புகார் அளிக்கலாம்" எனத் தெரிவித்தார்.
தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையின் விசாரணை முறைகளும் மாறி வரும் நிலையில், லஞ்சத்தை மறைக்க பயன்படுத்தப்படும் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளே அதை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டுவரும் முக்கிய ஆதாரங்களாக தற்போது மாறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.