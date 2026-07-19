பத்திரப் பதிவை போல இன்னும் பல துறைகளில் லஞ்சம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் - ப. சிதம்பரம்
பெருந்தலைவர் காமராஜரின் மாடல் அரசை யாராலும் கொண்டு வர முடியவில்லை. தற்போது முதலமைச்சர் விஜய் அதை தமிழ்நாட்டில் தொடங்கி உள்ளார் என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் கூறியுள்ளார்.
Published : July 19, 2026 at 9:27 PM IST
மதுரை: பத்திரப் பதிவு, அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் நியமனம் மற்றும் பணியிடம் மாறுதலை போல இன்னும் பல துறைகளில் லஞ்சம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் ப. சிதம்பரம் கூறியுள்ளார்.
மதுரை மாவட்டம், நாகமலை புதுக்கோட்டையில் அமைந்துள்ள எஸ்.வி.என் கல்லூரியில், காமராஜர் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு 'லஞ்சம் தவிர், நெஞ்சம் நிமிர்' என்ற தலைப்பில் இன்று (ஜூலை 19) நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக 2 ஆயிரத்து 500 மாணவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து காமராஜரின் மனித சித்திர அணிவகுப்பு செய்தனர்.
இந்நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப. சிதம்பரம், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் மற்றும் காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசு ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றனர். தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப. சிதம்பரம் கூறுகையில், "காமராஜர் 9 ஆண்டுகள் தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக இருந்தார். இவரின் ஆட்சி காலத்தில் லஞ்சம் என்பதே கிடையாது. லஞ்சம் தவிர்த்து ஆட்சி நடைபெற்றது.
புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக ஆட்சியிலும் லஞ்சம் தவிர்க்கும் முயற்சிகள் நடைபெறுகிறது. பத்திரப் பதிவு அலுவலகத்தில் லஞ்சம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. அதற்காக பாராட்டுக்கள். அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் நியமனம், பணியிடம் மாறுதல் உள்ளிட்டவைகளுக்கும் லஞ்சம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. இதுபோன்று இன்னும் பல துறைகளில் லஞ்சம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். இதை முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஆட்சி செய்யும்.
இன்னும் பல முயற்சிகள் எடுத்து பல துறைகளில் பஞ்சங்களை தவிர்க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதற்கு முதலமைச்சர் விஜய்க்கு எனது பாராட்டுக்கள். தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் லஞ்சம் தவிர்த்த காமராஜர் ஆட்சி ஐந்தாண்டு காலம் நடைபெற வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.
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முன்னதாக பேசிய அவர், "தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ள மாணிக்கம் தாகூருக்கு பாராட்டுக்கள். அவர் கட்சியைச் சிறப்பாக வழி நடத்தி வருகிறார்" என கூறினார்.
இவரைத் தொடர்ந்து பேசிய தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவரும், விருதுநகர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான மாணிக்கம் தாகூர், "பெருந்தலைவர் காமராஜர், அவருடைய வாழ்நாள் முழுவதும் கல்வி போன்றவற்றில் முக்கிய முயற்சி எடுத்தார். அவரின் மாடல் அரசை யாராலும் கொண்டு வர முடியவில்லை. தற்போது முதலமைச்சர் விஜய் அதை தமிழ்நாட்டில் தொடங்கி உள்ளார். இது நல்ல தொடக்கம். மிகவும் நம்பிக்கையாக இருக்கிறது அவர் நேர்மையான ஆட்சியை வழங்குவார். வழங்க முயற்சிக்கிறார்" என கூறினார்.