நெல் மூட்டைக்கு லஞ்சம்- பணியாளரை கையும் களவுமாகப் பிடித்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை
நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல் மூட்டைக்கு விவசாயிகளிடம் லஞ்சம் வாங்கினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு அரசு எச்சரித்திருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : June 12, 2026 at 6:25 PM IST
திருவள்ளூர்: நெல் மூட்டைக்கு லஞ்சம் பெற்ற நெல் கொள்முதல் நிலையத்தின் பணியாளரை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் கையும் களவுமாகப் பிடித்துள்ளனர்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் விவசாயிகளுக்காக அரசு சார்பில் நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் விவசாயிகள் கொண்டு வரும் நெல் மூட்டைகள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு அதற்கான பணம் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படுகிறது.
பெரும்பாலான நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் பாதுகாப்பு வசதிகள் இல்லாததால் மழைக் காலங்களில் நெல் மூட்டைகள் நனைந்து வீணாவது தொடர் கதையாகி வருகிறது. அதேபோல், கொள்முதல் நிலையங்களில் பணிபுரியும் பணியாளர்கள் நெல் மூட்டைகளுக்கு பணம் கேட்பதாக விவசாயிகள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். இந்த நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் தேவையான வசதிகளை செய்யவும், நெல் கொள்முதல் நிலையத்திற்கு வரும் விவசாயிகளிடம் நெல் மூட்டைகளுக்கு பணம் வசூலித்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரித்துள்ளது.
இதை பொருட்படுத்தாமல் பல்வேறு நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல் மூட்டைக்கு பணம் வாங்குவது தொடர் கதையாகியுள்ளது. அந்த வகையில், திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருத்தணி சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட ஆர்.கே.பேட்டை வட்டம், தாமனேரி ஊராட்சியில் அரசு நெல் கொள்முதல் நிலையம் அமைந்துள்ளது. அந்த கொள்முதல் நிலையத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் சௌந்தரராஜன் என்பவர் பணிபுரிந்து வருகிறார்.
இவர் நெல் மூட்டைகளைக் கொண்டு வரும் விவசாயிகளிடம் மூட்டைக்கு ரூபாய் 50 லஞ்சம் கேட்பதாக விவசாயிகள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர். இந்த நிலையில், ரங்காபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி செல்வம், நெல் மூட்டைகளைக் கொள்முதல் நிலையத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ளார். அப்போது அவரிடம் சௌந்தரராஜன், மூட்டைக்கு ரூபாய் 50 வீதம் கேட்டுள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த விவசாயி செல்வம், லஞ்ச ஒழிப்புக் காவல்துறையினரிடம் புகார் அளித்துள்ளார்.
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இதையடுத்து, லஞ்ச ஒழிப்புக் காவல்துறையினரின் அறிவுறுத்தலின்படி, சௌந்தரராஜனிடம் தலா ரூபாய் 50 வீதம் 215 நெல் மூட்டைகளுக்கு ரூபாய் 10,750 ரசாயன தடவிய பணத்தை வழங்கினார். அதனை சௌந்தரராஜன் பெற்றுக் கொண்டபோது, மறைந்திருந்த திருவள்ளூர் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புக் காவல்துறையினர் சௌந்தரராஜனை கையும், களவுமாக கைது செய்தனர்.
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அலுவலகத்திற்கு அழைத்துச் சென்ற அதிகாரிகள், எத்தனை நாட்களாக லஞ்சம் வாங்குகிறீர்கள்? எத்தனை விவசாயிகளிடம் லஞ்சம் வாங்கியுள்ளீர்கள்? லஞ்சப் பணம் வேறு யாருக்காவது செல்கிறதா? போன்ற கேள்விகளை முன்வைத்து அவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.