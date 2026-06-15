8 ஆம் வகுப்பு வரை நீட்டிக்கப்படும் காலை உணவுத் திட்டம் - முதலமைச்சர் விஜய் அறிவிப்பு
தந்தை பெரியாரின் பிறந்தநாளான செப்டம்பர் 17-ஆம் தேதி காலை உணவுத் திட்டத்தின் விரிவாக்கத்தினை முதற்கட்டமாக தொடங்குவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு துறை அலுவலர்களுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
Published : June 15, 2026 at 6:12 PM IST
சென்னை: அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் தொடக்கப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான காலை உணவுத் திட்டம், 8- ஆம் வகுப்பு வரை விரிவாக்கம் செய்யப்படும் என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறையின் திட்டங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் இன்று (ஜூன் 15) நடைபெற்றது.
இது குறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், 'இக்கூட்டத்தில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் சமூக நலத்துறை, ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சிப் பணிகள், குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்பு சேவைகள் துறை ஆகிய துறைகளின் மூலம் குழந்தைகள், பெண்கள், திருநங்கைகள் மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் ஆகியோரது நலனிற்காக செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் பல்வேறு திட்டங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
"வெற்றித் தமிழகம்" தொலைநோக்கு அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள துறை சார்பாக செயல்படுத்தக்கூடிய திட்டங்கள் குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் கலந்தாலோசிக்கப்பட்டது.
மேலும், பெண்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த சேவை மைய (One Stop Centre) செயல்பாடுகள், தத்தெடுக்கும் மையங்கள், மகளிர், குழந்தைகள், மூத்த குடிமக்கள் ஆகியோருக்கான உதவி எண்கள், குழந்தைகளுக்கான காலை மற்றும் மதிய உணவுத் திட்டம், அங்கன்வாடி மையச் செயல்பாடுகள் குறித்து விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
துறையின் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்களை, தொடர்புடைய பயனாளர்களான குழந்தைகள், பெண்கள், திருநங்கைகள் மற்றும் மூத்த குடிமக்களிடம் தடையின்றி மற்றும் துரிதமாகக் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் எனவும், குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குறித்தும், போதைப்பொருள் பழக்கத்திற்கு உள்ளாகாதபடி அவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திடவும், மேற்படி பழக்கத்திற்கு ஆளான குழந்தைகளை மீட்டு அவர்களுக்கு உரிய மறுவாழ்வு அளித்திடத் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தினார்.
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மேலும், 'முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டத்தை' 6 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ, மாணவியருக்கு விரிவாக்கம் செய்திட ஏதுவாக, தந்தை பெரியாரின் பிறந்தநாளான செப்டம்பர் 17-ஆம் தேதி இத்திட்டத்தினை முதற்கட்டமாக தொடங்குவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு துறை அலுவலர்களுக்கு முதல்வர் விஜய் அறிவுரை வழங்கினார்.
இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி, தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார், நிதித்துறைக் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் சித்திக், சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறைச் செயலாளர் பல்லவி பல்தேவ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 1 முதல் 5 -ம் வகுப்பு வரை மாணவர்களுக்கு தற்போது 'காலை உணவுத் திட்டம்' நடைமுறையில் உள்ளது.