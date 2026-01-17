'அலேக்'காக இளவட்டக்கல்லை தூக்கிய வீரமங்கையர் - பொங்கல் விழாவில் சிலிர்ப்பான நிகழ்வு
Published : January 17, 2026 at 1:16 PM IST
திருநெல்வேலி: பொங்கல் பண்டிகை முன்னிட்டு நெல்லை பணகுடி அருகே தமிழர்களின் வீர விளையாட்டான இளவட்டக்கல் தூக்கும் போட்டி நடைபெற்றது. அதில் ஆண்களுக்கு இணையாக பெண்களும் இளவட்டக்கல்லை சாதூரியமாகத் தூக்கி பிரமிப்பை ஏற்படுத்தினர்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் பொங்கல் பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், நெல்லை, தென்காசி, தூத்துக்குடி போன்ற தென் மாவட்டங்களில் பொங்கல் பண்டிகை காலங்களில், கிராமபுறங்களில் பாரம்பரிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் மற்றும் கலகலப்பான விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுவது வழக்கம்.
இந்நிலையில், நெல்லை மாவட்டம் பணகுடி அருகே வடலிவிளையில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் பாரம்பரிய விளையாட்டான இளவட்டக்கல் தூக்கும் போட்டி பொதுமக்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
இளவட்டக்கல் போட்டி என்றால், ஆண்கள் மட்டுமே அதிகம் பங்கேற்கும் விளையாட்டாக பார்க்கப்பட்ட நிலையில், ஆண்டுதோறும் வடலிவிளையில் நடைபெறும் இளவட்டக்கல் தூக்கும் போட்டியில் ஆண்களுக்கு இணையாகப் பெண்களும் பங்கேற்று அசத்தி வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, வடலவிளையை சேர்ந்த கல்லூரி மாணவி உள்பட இரண்டு பெண்கள் ஆந்திர மாநிலத்தில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் இளவட்டக் கல் தூக்கும் போட்டியில் பங்கேற்று முதல் பரிசை பெற்று சாதனை படைத்து வருகின்றனர்.
எனவே, இந்தாண்டு பொங்கலை முன்னிட்டு, வடலிவிளையில் இளவட்டக்கல் போட்டி பரபரப்புடனும் கலகலப்புடனும் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் 45, 95, 119 மற்றும் அதிகபட்சமாக 129 கிலோ எடை கொண்ட கற்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன.
இதில், 45 கிலோ எடை கொண்ட இளவட்டக்கல்லை ராஜகுமாரி என்ற பெண் 25 தடவை கழுத்தை சுற்றி கல்லை தூக்கி சாதனை புரிந்தார். அதே போல், ஆண்கள் பிரிவில் இளைஞர் ஒருவர் ஒற்றைக் கையால் தலைக்கு மேல் இளவட்டக்கல்லைத் தூக்கி வைத்து, சுமார் 30 விநாடிகள் அசையாமல் தூக்கி நிறுத்தி சாதனை படைத்தார்.
ஆண்களும், பெண்களும் தாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் சளைத்தவர்கள் இல்லை என்பதை பதிவு செய்யும் விதமாக, இருதரப்பினரும் இளவட்டக்கல்லை பல தடவை கழுத்தை சுற்றியும், தோளில் தூக்கி பின்புறமாக வீசியும் தங்களின் வலிமையை பதிவு செய்தனர்.
இது அங்கிருந்த பார்வையாளர்களை மெய்சிலிர்க்க வைத்தது. போட்டியின் இறுதியில், அதிக எடை கொண்ட கற்களைத் தூக்கிய வீரர்களுக்கும், நீண்ட நேரம் கல்லைச் சுமந்து சாதனை படைத்த வீர மங்கையர்களுக்கும் சிறப்புப் பரிசுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டன.