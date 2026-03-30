உடல் உறுப்புகள் தானம் மூலம் 5 பேருக்கு மறுவாழ்வு அளித்த இளைஞர் - திண்டுக்கல்லில் நெகிழ்ச்சி சம்பவம்
விபத்தில் சிக்கிய இளைஞர் கடந்த 9 நாட்களாக தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், மூளைச்சாவு அடைந்தார்
Published : March 30, 2026 at 1:23 PM IST
திண்டுக்கல்: மூளைச்சாவு அடைந்த இளைஞர் உடல் உறுப்புகள் 5 பேருக்கு தானம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆத்தூர் தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட எஸ்.பாறைபட்டியை சேர்ந்த மலர்க்கண்ணன் என்பவரது மகன் அருண் பாண்டியன் (34). இவர் கடந்த மார்ச் 19 ஆம் தேதி திண்டுக்கல், பழனி நெடுஞ்சாலையில் சாலை விபத்தில் சிக்கினார்.
இதனை தொடர்ந்து அருண் பாண்டியன் கடந்த 9 நாட்களாக தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், கடந்த 28-ம் தேதி இரவு 3 மணி அளவில் மூளைச்சாவு அடைந்தார். பின்னர் குடும்பத்தாரின் ஒப்புதலின் பேரில், அருண் பாண்டியனின் உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்டன.
இதில் மதுரை தனியார் மருத்துவமனைக்கு கல்லீரல், மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு ஒரு சிறுநீரகம், திருச்சி தனியார் மருத்துவமனைக்கு ஒரு சிறுநீரகம், மதுரை அரவிந்த் மருத்துவமனைக்கு கண் கருவிழி, மதுரை தனியார் மருத்துவமனைக்கு தோல் தானமாக வழங்கப்பட்டது.
இது குறித்து திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முதல்வர் சரவணன் பேசுகையில், ”உடல் உறுப்பு தானம் மூலம் அருண் பாண்டியன் 5 நபர்களுக்கு மறுவாழ்வு அளித்துள்ளார். மேலும் திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் 2026-ம் ஆண்டில் இது இரண்டாவது உடல் உறுப்பு தானம். கடந்த 19-ம் தேதி அருண் பாண்டியன் விபத்தில் காயம் அடைந்தார். அவருக்கு 9 நாட்கள் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், மூளைச்சாவு அடைந்துவிட்டதாக கருதப்பட்டது. அவரது குடும்பத்தினரின் ஒப்புதலின் பேரில் உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்டது.
அவரது உடல் உறுப்புகள் பல்வேறு மருத்துவமனைக்கு தானமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது மாபெரும் மனிதநேய பண்பு. அருண் பாண்டியன் நம்முடன் உடல்ரீதியாக இல்லை என்றாலும், அவர் செய்த தியாகம் பல பேரது உடலில் உயிர் வாழ்து கொண்டிருக்கிறது. ஒரு மனிதர் வாழ்ந்த நாட்களுக்கு பிறகு அவர் எத்தனை பேருக்கு உதவி செய்தார் என்பது தான் பேசப்படும். அந்த வகையில் அருண் பாண்டியன் இன்னொரு மகாத்மாவாக இருக்கிறார். அவரது குடும்பத்தினருக்கு எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எங்களது மருத்துவ பணியாளர்கள் சேவை மூலம் அவரது உடல் உறுப்புகள் 5 பேருக்கு தானமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது” என கூறினார்.