மூளைச்சாவு அடைந்த ஆந்திர தொழிலாளி: உறுப்பு தானம் மூலம் 5 பேருக்கு மறுவாழ்வு
கட்டிட வேலை செய்த தொழிலாளி மூளைசாவு அடைந்த நிலையில், அவரின் உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்டுள்ளன.
Published : March 27, 2026 at 1:16 PM IST
சென்னை : விபத்தில் சிக்கி மூளைச்சாவு அடைந்த ஆந்திர மாநில தொழிலாளியின் உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் 5 பேர் வரை மறுவாழ்வு பெறவுள்ளனர்.
தானங்களிலேயே சிறந்த தானம் அன்னதானம் என்பார்கள். ஆனால், ஒருவர் அவரின் இறப்பின் மூலம் செய்யக்கூடிய உடல் உறுப்பு தானம் என்பது ஆகசிறந்த தானமாக பார்க்கப்படுகிறது. சாவின் விளிம்பில் உள்ள ஒருவருக்கு, மறுவாழ்வு அளிப்பது உடல் உறுப்பு தானமே. அந்த வகையில், சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் மூளைச்சாவு அடைந்த ஆந்திர மாநிலத்தை சேர்ந்த தொழிலாளியின் உடல் உறுப்புகள், தானமாக வழங்கப்பட்டுள்ளன.
ஆந்திர மாநிலம் நெல்லூர் மாவட்டம் சுள்ளுர்பேட்டை மண்டலம் கோட்டா போலூர் பகுதிய சேர்ந்தவர் நெல்லூர் முனிந்திரா (47). இவர் கட்டிட தொழிலாளியாக வேலை பார்த்து வந்தார். இதனிடையே, கடந்த மார்ச் 25-ம் தேதி பணியில் இருந்தபோது ஏற்பட்ட விபத்தில் முனிந்திராகவுக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. அதனையடுத்து, சுள்ளுர்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டார். அன்றிரவே மேல் சிகிச்சைக்காக சென்னை ராயபுரத்தில் உள்ள ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.
இந்நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி இன்று (மார்ச் 27) அதிகாலை 12.45 மணி அளிவில் அவர் மூளைச்சாவு அடைந்ததாக மருத்துவர்கள் அவரின் குடும்பத்தினரிடம் தெரிவித்தனர். இந்த செய்தி அவரின் குடும்பத்தினர் மத்தியில் சோகத்தை ஏற்படுத்திய நிலையில், உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்வதன் மூலம் அவர் இந்த உலகில் தொடர்ந்து வாழ்வார் என உடல் உறுப்பு தானம் குறித்து அவருடைய குடும்பத்தாருக்கு மருத்துவர்கள் எடுத்துரைத்தனர்.
மருத்துவர்களின் விளக்கத்தை ஏற்ற அவரின் மனைவி முனெம்மா மற்றும் குடும்பத்தினர், முனிந்திராவின் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய ஒப்புகொண்டனர். அதனைத்தொடர்ந்து, அவரது கல்லீரல், இரண்டு சிறுநீரகங்கள், இதயம், இரண்டு நுரையீரல்கள், தோல் , கண் கார்னியா ஆகிய உறுப்புகள் தானமாக வழங்கப்பட்டன. இதன் மூலம் 5 பேர் வரை மறுவாழ்வு பெறுவார்கள் என மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.