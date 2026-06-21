பள்ளி மாணவியிடம் பாலியல் சீண்டல்: காதலன் உள்ளிட்ட மூவர் கைது
மாணவியிடம் அத்துமீறிய இளைஞர்கள் மீது போக்சோ பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : June 21, 2026 at 5:23 PM IST
தூத்துக்குடி: பள்ளி மாணவியிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்ட காதலன் உள்ளிட்ட மூவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட சாத்தான்குளம் அருகே உள்ள ஆத்திக்காடு பகுதியை சேர்ந்தவர் சஞ்சய் (19). இவர் திருச்செந்தூர் பகுதியில் உள்ள ஒரு பள்ளியில் பிளஸ் டூ படித்து வருகிறார். இவர் அங்குள்ள மாணவி ஒருவரை காதலிப்பதாக ஆசை வார்த்தை கூறி, ஆத்திக்காடு பகுதிக்கு அழைத்து வந்துள்ளார்.
அங்கு சஞ்சய் நண்பர்களான உபேஷ் தர்மா (21), முத்தரசன் (18) ஆகியோரும் வந்துள்ளனர். மேலும் மூவரும் இணைந்து மாணவியிடம் தவறாக நடக்க முயன்றதாக கூறப்படுகிறது. இதனைப் பார்த்த அப்பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள் அவர்களை பிடித்து மெஞ்ஞானபுரம் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர்.
இதனை அடுத்து பாதிக்கப்பட்ட மாணவியின் பெற்றோர் சாத்தான்குளம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். புகாரின் பேரில் சாத்தான்குளம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் சகாய சாந்தி இது தொடர்பாக போக்சோ பிரிவின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து மூவரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.