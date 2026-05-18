தூத்துக்குடியில் காதலி கண் முன்னே தந்தையின் கத்திக்குத்துக்கு ஆளான காதலன் உயிரிழப்பு
Published : May 18, 2026 at 5:52 PM IST
தூத்துக்குடி: எதிர்ப்பை மீறி காதலித்ததால் ஆத்திரமடைந்த இளம்பெண்ணின் பெற்றோர், அவரை பேருந்து நிலையத்துக்கு அழைத்து வந்து, அவரது கண் முன்னே கத்தியால் குத்தியதில் காதலன் உயிரிழந்த கொடூர சம்பவம் தூத்துக்குடியில் நிகழ்ந்துள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி அருகே உள்ள கரடிகுளம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மாணிக்கம். இவரது மகன் சஞ்சய் என்பவருக்கு 18 வயதாகிறது. இவர்களது கிராமத்திற்கு அருகில் அமைந்திருக்கிறது கெச்சிலாபுரம் என்ற கிராமம். இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த குமார் என்பவருடைய மகள் கனகலெட்சுமிக்கும் சஞ்சய்க்கும் இடையே காதல் மலர்ந்திருக்கிறது. இவர்களது காதல் விவகாரம் இரு வீட்டாருக்கும் தெரியவரவே, பெண்ணின் வீட்டார் தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் நேற்று (மே 17) இரவு சஞ்சய் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் சென்னை செல்வதற்காக கோவில்பட்டி கூடுதல் பேருந்து நிலையத்தில் நின்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது சஞ்சயின் காதலி கனகலெட்சுமியின் தந்தை குமார், அவரது உறவினர்கள் மாரிமுத்து, சங்கர நாராயணன், கனகலெட்சுமி ஆகியோர் பேருந்து நிலையத்துக்கு வந்துள்ளனர்.
அங்கு நண்பர்களுடன் நின்று கொண்டிருந்த சஞ்சயிடம் குமாரும், அவரது உறவினர்களும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அவர்கள் மதுபோதையில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் வாக்குவாதம் முற்றி கைகலப்பாக மாறிய நிலையில், ஒரு கட்டத்தில் அவர்கள் சஞ்சயை கத்தியால் குத்தியுள்ளனர்.
இதில் சஞ்சய்க்கு கழுத்து மற்றும் உடலின் சில இடங்களில் கத்திக்குத்து விழுந்துள்ளது. சஞ்சய் ரத்த காயங்களுடன் ஓட, உடன் வந்திருந்த அவரது நண்பர்களும் அவருடன் தலை தெறிக்க ஓடியுள்ளனர். இருந்த போதிலும் பெண்ணின் உறவினர்கள் அவர்களை விடாமல் துரத்தியுள்ளனர். அப்போது எதிர்பாராதவிதமாக கத்தி பட்டு மாரிமுத்துவிற்கும் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் கிடைத்ததும் பேருந்து நிலையத்துக்கு வந்த கோவில்பட்டி மேற்கு காவல் நிலைய போலீசார், கத்திக்குத்தில் காயமடைந்த சஞ்சய், மாரிமுத்து ஆகிய இருவரையும் மீட்டு கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதித்தனர். அங்கு வைத்து சஞ்சய்க்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு, பின்னர் மேற்சிகிச்சைக்காக நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்.ஆனால் சிகிச்சைப் பலனின்றி மதியம் ஒரு மணியளவில் சஞ்சய் உயிரிழந்ததாக மருத்துவமனை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து பெண்ணின் தந்தை குமார் மற்றும் அவரது உறவினர் சங்கர நாராயணனிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.