அதிமுக பிரமுகரின் மகள் கொலை; தனியார் மருத்துவமனை சிஇஓ கைது
பாரதிக்கும், தனக்கும் இடையே தகாத உறவு இருந்ததாகவும் மது, சிகரெட் பயன்படுத்துவதும் பழக்கம் உள்ள பாரதி திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு தொல்லை செய்ததால் கொலை செய்ததாகவும் உதயசரண் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : December 9, 2025 at 6:32 PM IST
சேலம்: சேலம் மாவட்டத்தில் அதிமுக பிரமுகரின் மகள் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் தனியார் மருத்துவமனை சிஇஓவை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
சேலம், ராமகிருஷ்ணா ரோடு பகுதியை சேர்ந்தவர் பாரதி. இவரது தந்தை டெல்லி ஆறுமுகம். அதிமுகவை சேர்ந்த இவர் கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவிற்கு மிகவும் நெருக்கமாக இருந்தவர். பி.இ பட்டதாரியான பாரதி சங்கர் நகரில் டியூசன் சென்டரில் பணியாற்றி வந்தார். இவருக்கு இன்னும் திருமணமாகவில்லை. அவர் டியூஷன் எடுக்கும் இடத்திலேயே தங்கிக் கொள்வார். இவரது நண்பர் நாழிக்கல்பட்டியை சேர்ந்த உதயசரண். இவர் சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டி பகுதியில் உள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவமனையில் சிஇஓ ஆக பணியாற்றி வந்தார்.
நேற்று 'நைட் ஷோ' படம் பார்க்க பாரதியும், உதயசரணும் சென்றிருந்தனர். பின்னர் பாரதி தங்கி இருந்த அறையில் உதயசரணும் வந்து தங்கியுள்ளார். அப்போது பாரதி சிகரெட் பிடித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதன் பின்னர் சிறிது நேரத்திலேயே அவர் மயங்கினார். இதையடுத்து உதயசரண் வேலை பார்க்கும் மருத்துவமனைக்கு பாரதியை கொண்டு சென்றார். அங்கு மருத்துவர்கள் பரிசோதனை செய்து பார்த்து விட்டு வரும் வழியிலேயே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இது பற்றி தகவல் அறிந்த பாரதியின் உறவினர்கள் தனியார் மருத்துவமனை முன்பு திரண்டனர். அப்போது அவர்கள் பாரதி சாவில் சந்தேகம் இருப்பதாக கூறி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இது பற்றி தகவல் அறிந்து வந்த அஸ்தம்பட்டி உதவி கமிஷனர் அஸ்வினி, இன்ஸ்பெக்டர் காந்திமதி மற்றும் போலீசார் பாரதியின் உடலைக் கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இதற்கிடையே உதயசரணிடம் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், இருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாகவும், தள்ளுமுள்ளுவில் அவர் காயமடைந்ததாகவும் கூறினார். ஆனாலும் பாரதி உடலில் காயங்கள் இருந்ததால் சந்தேகம் மரணம் என, வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில் பிரேத பரிசோதனையின் முடிவில் பாரதியின் மூக்கின் மீது ரத்த காயம், நெஞ்சு பகுதியில் வீக்கம், அவரது கழுத்து நெரிக்கப்பட்டு எலும்பு உடைந்திருப்பதும் தெரிய வந்தது. இதனை அடுத்து பாரதி பலமாக தாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டதாக டாக்டர்கள் அறிக்கை அளித்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து போலீசார் கொலை வழக்குப்பதிவு செய்து தனியார் மருத்துவமனை சி.இ.ஓ உதயசரணை கைது செய்தனர்.
இதன் பிறகு உதயசரண் போலீசாரிடம் அளித்த வாக்குமூலத்தில் பாரதிக்கும் தனக்கும் இடையே தகாத உறவு இருந்ததாகவும் மது, சிகரெட் பயன்படுத்துவதும் பழக்கம் உள்ள பாரதி திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு தன்னை தொல்லை செய்து வந்ததால் அடித்துக் கொன்றதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.