நெல்லையில் ஓடும் ரயில் மீது கல் வீச்சு: 4 வயது சிறுவன் காயம்
ரயில் மீது கற்கள் வீசப்பட்ட சம்பவத்தில் செங்கோட்டை முதல் தென்காசி வரை உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை திருநெல்வேலி போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
Published : April 28, 2026 at 10:13 AM IST
திருநெல்வேலி: நெல்லையில் ஓடும் ரயில் மீது மர்மநபர்கள் கற்களை வீசி தாக்குதல் நடத்தியதில் 4 வயது சிறுவன் காயமடைந்துள்ளார்; தமிழகத்தில் ஆங்காங்கே இதுபோல ரயில்கள் மீது கல் வீசும் சம்பவங்கள் நடைபெறுவதால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
நெல்லை மாவட்டம் பாளையங்கோட்டையில் உள்ள சாந்தி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் இப்ராஹிம். இவர் தனது குடும்பத்தினருடன் தென்காசி மாவட்டம் செங்கோட்டைக்கு சென்றிருந்தார். பின்னர் அங்கிருந்து நேற்று செங்கோட்டை - திருநெல்வேலி பயணிகள் ரயில் மூலமாக நெல்லைக்கு பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார்.
இந்நிலையில், அவர்களின் ரயில் தென்காசி ரயில் நிலையத்திற்கு ஒன்றரை கிலோ மீட்டருக்கு முன்பாக வந்து கொண்டிருந்த போது, அங்கு நின்றுக் கொண்டிருந்த சிறுவர்கள் சிலர், ரயில் ஜன்னல்களை குறிவைத்து திடீரென கற்களை வீசி தாக்கினர்.
இதில், ஜன்னல் பகுதி அருகே நின்று கொண்டிருந்த இப்ராஹிமின் 4 வயது மகனின் கையில் பெரிய கல் தாக்கியது. இதில் அவருக்கு கையில் ரத்தக் காயம் ஏற்பட்டது. இதனால் செய்வதறியாது தவித்த அந்த குடும்பத்தினர், அருகில் இருந்தவர்களிடம் மருந்து வாங்கி தேய்த்து சிறுவனை ஆசுவாசப்படுத்தினர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வீடியோ வெளியிட்ட இப்ராஹிம், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தினார்.
மேலும், இதுதொடர்பாக திருநெல்வேலி ரயில்வே காவல் நிலையத்திலும் இப்ராஹிம் புகார் அளித்தார். அதன் அடிப்படையில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து இதுகுறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். சம்பவம் நடைபெற்ற நேரத்தில் செங்கோட்டை முதல் தென்காசி வரை உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
ரயில் அப்பகுதியை கடந்து சென்ற நேரத்தில் அங்கு நின்றவர்களிடமும் தீவிர விசாரணையை மேற்கொண்டுள்ளனர். பயணிகள் ரயில் மீது கற்கள் வீசப்பட்ட சம்பவம் நெல்லையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
மற்றொரு சம்பவம்
நேற்று (ஏப்.27) செங்கல்பட்டில் இருந்து புறப்பட்ட மின்சார ரயில் தாம்பரம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது மர்ம நபர்கள் கற்கள் வீசியதில், ரயிலில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்த இளைஞரின் தலையில் காயம் ஏற்பட்டது. பின்னர் அந்த இளைஞர், தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். இந்த சம்பவம் குறித்து தாம்பரம் ரயில்வே போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
10 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை
ஓடும் ரயில்கள் மீது கற்கள் வீசுவது இந்திய ரயில்வே சட்டம் 1989-இன் படி கடுமையான குற்றமாக கருதப்படுகிறது. 152 பிரிவு சட்டப்படி தவறான நோக்கத்தில் கல் எறிந்தால், 10 ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்படலாம். பிரிவு 153 சட்டப்படி, ரயில் பயணிகளுக்கு ஆபத்து விளைவிக்கும் வகையில் கற்களை வீசினால் 5 ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.