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பள்ளி சீருடையில் குத்தாட்டம்: தாய் கண்டித்ததால் 11-ம் வகுப்பு மாணவன் விபரீத முடிவு

தான் உயிரை மாய்த்துக் கொள்வதை தனது செல்போனில் வீடியோ பதிவு செய்து, வாட்ஸ்- அப் ஸ்டேட்டஸிலும் தினேஷ் வைத்துள்ளார்.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 26, 2026 at 8:15 PM IST

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வேலூர்: பள்ளி சீருடையில் குத்தாட்டம் போட்டதை தாய் கண்டித்ததால் 11ஆம் வகுப்பு மாணவன் விபரீத முடிவு எடுத்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் செங்காடு கிராமம் பஜனை கோவில் தெருவைச் சேர்ந்தவர்கள் ஜெயபால் - சாமுண்டீஸ்வரி தம்பதியர். இவர்களின் ஒரே மகன் தினேஷ் (16). இவர் ஒழுகூர் பகுதியில் உள்ள அரசு பள்ளியில் 11-ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.

இதனிடையே, சில தினங்களுக்கு முன்பு தனது கிராமத்தில் நடைபெற்ற திரௌபதி அம்மன் கோவில் திருவிழாவில் பள்ளி சீருடை அணிந்தபடி தினேஷ் நடனமாடியதாக கூறப்படுகிறது.

இதனை கவனித்த அவரது தாய் சாமுண்டீஸ்வரி, தினேஷை கண்டித்தாராம். இதனால் மனவேதனை அடைந்த தினேஷ், தனது உயிரை மாய்த்துக் கொண்டுள்ளார்.

மேலும், தான் உயிரை மாய்த்துக் கொள்வதை தனது செல்போனில் வீடியோ பதிவு செய்து, வாட்ஸ்- அப் ஸ்டேட்டஸிலும் தினேஷ் வைத்துள்ளார்.

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இதனை பார்த்த தினேஷின் சக நண்பர்கள் அதிர்ச்சியடைந்து, உடனடியாக அவருடைய பெற்றோருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, அவர்கள் சென்று தினேஷின் உடலை பார்த்து கதறி அழுதனர்.

இதுகுறித்து தகவலறிந்த வாலாஜாபேட்டை போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று, தினேஷின் உடலை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

’தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல’

வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். இதேபோல், சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.

TAGGED:

ராணிப்பேட்டை
பள்ளி மாணவன்
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