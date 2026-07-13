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பூட்டிய காருக்குள் மூச்சுத் திணறி இறந்த சிறுவன் - தஞ்சை அருகே சோகம்

தகவல் அறிந்து வந்த ஒரத்தநாடு போலீசார், சிறுவனின் தமனின் உடலை மீட்டு ஒரத்தநாடு அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.

பூட்டிய காருக்குள் மூச்சுத் திணறி இறந்த சிறுவன்- தஞ்சை அருகே சோக சம்பவம்
பூட்டிய காருக்குள் மூச்சுத் திணறி இறந்த சிறுவன்- தஞ்சை அருகே சோக சம்பவம் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 13, 2026 at 5:04 PM IST

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தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம், ஒரத்தநாடு அருகே பூட்டிய காருக்குள் 6 வயது சிறுவன் மூச்சுத் திணறி உயிரிழந்த சம்பவம், சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், ஒரத்தநாடு அருகே உள்ள கக்கரைக்கோட்டை வடக்கு நத்தம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தனபால். இவரது மகன் தமன் (வயது 6) வடக்குநத்தம் கிராமத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் ஒன்றாம் வகுப்பு படித்து வந்தான்.

விடுமுறை நாளான நேற்று தமன் தனது பெரியப்பா மகன் பிரவீன் குமாருடன் காரில் சென்றுள்ளார். பின்னர், நேற்று காலை 10 மணி அளவில் வீடு திரும்பிய பிரவீன்குமார் காரை நிறுத்தி பூட்டி விட்டுச் சென்ற நிலையில், சிறுவன் தமன் காருக்குள் இருந்துள்ளார்.

இதையடுத்து காருக்குள் இருந்த சிறுவன் தமன் வெளியேற வர முடியாமல் தவித்து, அலறி கத்தியுள்ளதாக தெரிகிறது. ஆனால் சிறுவனின் அலறல் சத்தம் வெளியில் கேட்கவில்லை. இதையடுத்து, மூச்சுத் திணறி நிலையில், சிறுவன் தமன் காருக்குள்ளேயே மூச்சு முட்டி இறந்து கிடந்துள்ளான். ஆனால், இதை அறியாமல் சிறுவனின் பெற்றோரும் உறவினரும் ஊர் முழுவதும் தேடியுள்ளனர்.

பிறகு மாலை 7 மணி அளவில் உறவினர்கள், பூட்டியிருந்த காரை திறந்து பார்த்தபோது, சிறுவன் தமன், இறந்த நிலையில் காருக்குள் கிடந்தது தெரியவந்தது. இதனை பார்த்த தமனின் பெற்றோரும் உறவினர்களும் கதறி அழுதனர்.

உயிரிழந்த சிறுவன் தமன்
உயிரிழந்த சிறுவன் தமன் (ETV Bharat Tamilnadu)

இதையடுத்து, தகவல் அறிந்து வந்த ஒரத்தநாடு போலீசார், சிறுவனின் தமனின் உடலை மீட்டு ஒரத்தநாடு அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.

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மேலும், இந்த சம்பவம் குறித்து ஒரத்தநாடு காவல் ஆய்வாளர் முத்துக்குமார் உள்ளிட்ட போலீசார் வழக்குப்பபதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். பூட்டிய காருக்குள் சிறுவன் மூச்சுத் திணறி இறந்து கிடந்த சம்பவம், ஒரத்தநாடு பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

TAGGED:

BOY DIES INSIDE CAR
TRAGIC INCIDENT
THANJAVUR ORATHANADU
BOY DIES IN LOCKED CAR

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