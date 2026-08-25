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வீட்டில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது பலூனை விழுங்கிய சிறுவன் உயிரிழப்பு

சிறுவனை பரிசோதனைச் செய்த மருத்துவர்கள், அவரின் தொண்டையில் சிக்கியிருந்த பலூனை அகற்றினர்.

மருத்துவமனை முன் குவிந்த சிறுவனின் உறவினர்கள்
மருத்துவமனை முன் குவிந்த சிறுவனின் உறவினர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2026 at 3:39 PM IST

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திருப்பத்தூர்: பலூனை விழுங்கியதில் சிறுவன் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம், நாட்றம்பள்ளி அடுத்த பச்சூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் குமார்-சத்தியா தம்பதியினர். இவர்கள் ஜவுளி வியாபாரம் செய்து வருகின்றனர். இந்த தம்பதியினருக்கு மொத்தம் ஐந்து பிள்ளைகள். இதில், சோமநாத் (6 வயது) ஒருவர் ஆவார். இந்த சூழலில் நேற்றைய (ஆகஸ்ட் 24) தினம் குமார் மற்றும் சத்யா இருவரும் வழக்கம்போல் துணி வியாபாரத்துக்காக பர்கூர் சென்றிருந்தனர்.

இவர்கள் வியாபாரத்திற்கு செல்லும்போது குமாரின் பெற்றோர் குழந்தைகளை பார்த்துக் கொள்வது வழக்கம். அந்தவகையில் நேற்றும் தங்களின் பெற்றோரிடம் குழந்தைகளை விட்டுவிட்டு இருவரும் வியாபாரத்திற்கு சென்றிருக்கின்றனர். இந்நிலையில், கடந்த ஞாயிறு அன்று வெளியே சென்றபோது வாங்கிக் கொடுக்கப்பட்ட பலூனை வைத்து சோமநாத் நேற்று மாலை விளையாடிக் கொண்டிருந்துள்ளார்.

சிறுவனின் தொண்டையில் இருந்து அகற்றப்பட்ட பலூன்
சிறுவனின் தொண்டையில் இருந்து அகற்றப்பட்ட பலூன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது, அந்த பலூனை தவறுதலாக சிறுவன் விழுங்கிவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. பலூன் நேரடியாக தொண்டையில் சிக்கியதில் சிறுவனுக்கு மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், அவர் வீட்டிலேயே மயங்கி விழுந்துள்ளார்.

இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்தபோது மாலை சுமார் 7 அல்லது 7.30 மணி இருக்கும் என கூறப்படுகிறது அந்த நேரத்திலேயே குமார் மற்றும் சத்தியா வீட்டுக்கு வருவது வழக்கம். அவ்வாறு அவர்கள் வீட்டுக்கு வரும் சில நிமிடங்களுக்கு முன்னரே சிறுவன் மயங்கி விழுந்துள்ளார். இதைக் கண்டு அதிர்ந்துபோன அவரின் பெற்றோரும், உறவினர்களும் உடனடியாக சிறுவனை மீட்டு சிகிச்சைக்காக நாட்றம்பள்ளி அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.

பலியான சிறுவன்
பலியான சிறுவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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ஆனால், சிறுவன் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்த மருத்துவர்கள், அவரின் தொண்டையில் சிக்கியிருந்த பலூனை மருத்துவர்கள் அகற்றினர்.

மருத்துவமனையில் சிறுவனின் உடலை பார்த்த பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் கதறி அழுத காட்சி காண்போரை கண்கலங்கச் செய்தது. தொடர்ந்து, சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த நாட்றம்பள்ளி போலீசார், சிறுவனின் உடலை கைப்பற்றி கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

பலூனை விழுங்கிய சிறுவன் பலி
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