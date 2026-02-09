ETV Bharat / state

வகுப்பறையில் கட்டு விரியன் பாம்பு கடித்து சிறுவன் மரணம் - திருவாரூர் அருகே அதிர்ச்சி சம்பவம்

பள்ளி வகுப்பறையில் இருந்த சிறுவன் சிவப்பிரகாசம் புத்தகங்களை எடுக்கும் போது அதற்கு கீழே கிடந்த சாக்கில் இருந்த கட்டு விரியன் பாம்பு கடித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 9, 2026 at 5:00 PM IST

1 Min Read
திருவாரூர்: அரசு பள்ளியின் வகுப்பறையில் கட்டு விரியன் பாம்பு கடித்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட சிறுவன் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திருவாரூர் மாவட்டம், வலங்கைமான் தாலுகாவில் அமைந்துள்ளது கேத்தனூர் கிராமம். இந்த கிராமத்தில் மேல தெருவில் வசித்து வரும் முருகானந்தம் - ராதா தம்பதியினருக்கு ஒரு மகன், ஒரு மகள் என இரண்டு குழந்தைகள். இருவரும் இரட்டை குழந்தைகள் ஆவர்.

அதில், மகன் குட்டி என்ற சிவப்பிரகாசம் மற்றும் மகள் சிவசங்கரி இருவரும் அருகில் உள்ள அரித்துவாரமங்கலம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஒன்றாக 11 ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தனர். இந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் இருவரும் பள்ளிக்கு சென்றனர். அதன் பின்னர் பள்ளி வகுப்பறையில் இருந்த சிறுவன் சிவப்பிரகாசம் புத்தகங்களை எடுக்கும் போது கீழே கிடந்த சாக்கில் மறைந்திருந்த கட்டு விரியன் பாம்பு கடித்துள்ளது.

அருகிலேயே அவருடைய தங்கை சிவசங்கரியும் இருந்துள்ளார். பாம்பு கடித்ததால் அலறிய சிறுவனை உடனடியாக ஆசிரியர்கள் தஞ்சாவூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், இன்று (பிப்ரவரி 9) சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இது குறித்து அரித்துவாரமங்கலம் காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், பள்ளியில் வகுப்பறைக்குள் எவ்வாறு பாம்பு வந்தது? அந்த அளவிற்கு மாணவர்களின் பாதுகாப்பில் அலட்சியம் காட்டப்பட்டுள்ளதா? என சிறுவனின் பெற்றோரும், அப்பகுதி மக்களும் பள்ளி நிர்வாகத்திடம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

