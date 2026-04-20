திண்டுக்கல் லியோனி பேசி கொண்டிருந்த போது பறந்து வந்த பாட்டில் - பிரச்சாரத்தில் பரபரப்பு

திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் இனிகோ இருதயராஜை ஆதரித்து திண்டுக்கல் லியோனி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

திண்டுக்கல் லியோனி மீது பாட்டில் வீச்சு
Published : April 20, 2026 at 12:29 PM IST

திருச்சி: தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் திண்டுக்கல் லியோனி மீது பாட்டில் வீசப்பட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் 23 ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறுகிறது. இந்த தேர்தலில்‌ திமுக, அதிமுக கூட்டணிகளும், நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் களம் காண்கின்றன. நாளை (ஏப்.21) மாலையுடன் தேர்தல் பிரச்சாரம் முடிவடையும் நிலையில், மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து கட்சி தலைவர்களும், தங்கள் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தீவிர தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் திமுக சார்பில் இனிகோ இருதயராஜ் போட்டியிடுகிறார். மேலும் தவெக தலைவர் விஜய்யும் இதே தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.

இதனிடையே திமுக வேட்பாளர் இனிகோ இருதயராஜை ஆதரித்து, தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகத்தின் தலைவரும், பட்டிமன்ற பேச்சாளருமான திண்டுக்கல் லியோனி, திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்குட்பட்ட கீழப்புதூர் அரச மரத்தடி பகுதியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

அப்போது அவர், ”பெண்களுக்கு திமுக வழங்கும் உரிமைத் தொகை மூலம் அவர்கள் நகைச் சீட்டு போடலாம், ஆனால் இதே இரண்டாயிரம் ரூபாய் பணத்தை ஆண்களிடம் கொடுத்தால் என்னவாகும்?” என பேசிக் கொண்டிருந்த போது, கூட்டத்தில் இருந்து மர்ம நபர்கள் எரிந்த கண்ணாடி பாட்டில் ஒன்று, பிரச்சார வாகனத்தின் மேல் விழுந்து சிதறியது. இதனால் லியோனி அதிர்ச்சி அடைந்தார். மேலும் கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் பாட்டில் எரிந்தது யார் என ஆபாச வார்த்தைகளால் என திட்டினர். இந்த சம்பவத்தில் திண்டுக்கல் லியோனிக்கு நல்வாய்ப்பாக காயங்கள் எதுவும் ஏற்படவில்லை. இது குறித்து திருச்சி மாநகர காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

முன்னதாக கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு பட்டியல் சமூகத்தினர் குறித்து திண்டுக்கல் லியோனி சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதாக புகார் அளிக்கப்பட்டது. அப்போது நடைபெற்ற திமுக அரசு ஓராண்டு சாதனை விளக்க பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய லியோனி, ”சாலையில் சட்டையில்லாமல் நடந்து சென்ற சமூகம், செருப்பை தலையில் தூக்கி வைத்து கொண்டு சென்ற சமூகத்தினரை இன்று மேயர் என்று திராவிட மாடல் அரசு கூற வைத்துள்ளது” என்றார். இந்த பேச்சு பட்டியல் சமூகத்தினரை இழிவுப்படுத்துவதாக பாஜகவினர் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தனர்.

