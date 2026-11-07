மதுரையில் நவம்பர் 13 முதல் புத்தக திருவிழா; 200-க்கும் மேற்பட்ட பதிப்பகங்கள் பங்கேற்பு
இந்த புத்தக திருவிழாவில் 200-க்கும் மேற்பட்ட முன்னணி பதிப்பகங்களின் புத்தக விற்பனை அரங்குகள் இடம்பெறுகின்றன.
Published : November 7, 2026 at 3:32 PM IST
மதுரை: நவம்பர் 13 முதல் நவம்பர் 23 வரை மதுரையில் புத்தகத் திருவிழா நடைபெற உள்ள நிலையில், அதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் உள்ள மாநாட்டு மையத்தில் மாவட்ட நிர்வாகம், பொது நூலக இயக்ககம் மற்றும் தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர் மற்றும் பதிப்பாளர் சங்கம் இணைந்து நடத்தும் புத்தகத் திருவிழா – 2026, நவம்பர் 13-ம் தேதி முதல் 23-ம் தேதி வரை 11 நாட்கள் நடைபெற உள்ளது.
இது குறித்து மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், "புத்தகத் திருவிழாவின் தொடக்க விழா நவம்பர் 13-ம் தேதி மாலை 4 மணியளவில் நடைபெறுகிறது. இதில் தமிழக எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார், உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் பெ. விஸ்வநாதன் மற்றும் நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்கின்றனர். அமைச்சர்கள் புத்தகத் திருவிழாவைத் தொடங்கி வைத்து உரையாற்ற உள்ளனர்.
காலை 11மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை
இந்தப் புத்தகத் திருவிழா தினந்தோறும் காலை 11 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை நடைபெறும். இதில் 200-க்கும் மேற்பட்ட முன்னணி பதிப்பகங்களின் புத்தக விற்பனை அரங்குகள் இடம்பெறுகின்றன. மேலும், கலை, இலக்கியம் மற்றும் அறிவுசார் தகவல்களைப் பொதுமக்கள் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் பல்வேறு சிறப்பு அரங்குகளும் அமைக்கப்பட உள்ளன.
மாணவர்களுக்குச் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள்
புத்தகத் திருவிழாவில் 13 வயதிற்குட்பட்ட மாணவர்களுக்காக தினந்தோறும் பல்வேறு சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன. இதேபோல், மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை பள்ளி மாணவ, மாணவியர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகளும், மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை கல்லூரி மாணவ, மாணவியர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற உள்ளன.
எழுத்தாளர்கள் பங்கேற்கும் சிந்தனை அரங்கம்
தினந்தோறும் மாலை 6 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை பிரபல எழுத்தாளர்கள் மற்றும் பட்டிமன்றப் பேச்சாளர்கள் பங்கேற்கும் 'சிந்தனை அரங்கம்' நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது. இதில் இலக்கியம், சமூகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைப்புகளில் கருத்துரைகள் மற்றும் சிந்தனையைத் தூண்டும் நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெற உள்ளன.
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மேலும், புத்தகத் திருவிழாவிற்கு வருகை தரும் பொதுமக்களுக்காக சுவையான, சுகாதாரமான உணவு வகைகள் கிடைக்கும் வகையில் உணவு அரங்குகளும், மகளிர் சுயஉதவிக் குழுவினர் தயாரிக்கும் பொருட்களின் விற்பனைக்கான அரங்குகளும் அமைக்கப்பட உள்ளன.
மாவட்ட நிர்வாகம் ஏற்பாடு
மாணவ, மாணவியர்கள், இளைஞர்கள் மற்றும் புத்தக வாசிப்பில் ஆர்வமுள்ள பொதுமக்கள் பயன்பெறும் வகையில் இந்தப் புத்தகத் திருவிழாவை சிறப்பாக நடத்த மாவட்ட நிர்வாகம் ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளது. எனவே, பொதுமக்கள் அனைவரும் புத்தகத் திருவிழாவில் பங்கேற்று, பல்வேறு பதிப்பகங்களின் தரமான புத்தகங்களை வாங்கிப் பயன்பெற வேண்டும்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.