தெற்காசிய மக்களின் டிஎன்ஏ உடன் ஒத்துப்போகும் கீழடி, ஆதிச்சநல்லூர் மனித எலும்புகள்: அகழ்வாய்வில் கிடைத்த அரிய தகவல்
"அகழாய்வுகளில் கிடைக்கப்பெறும் மனித எலும்புகளின் மூலமாக அதன் மரபியலையும், மூதாதையரையும் கண்டறிவது எங்களின் முக்கிய நோக்கமாக உள்ளது" என பேராசிரியர் குமரேசன் தெரிவித்தார்.
Published : August 8, 2026 at 9:00 AM IST
இரா. சிவக்குமார்
மதுரை: கீழடி, ஆதிச்சநல்லூர், சிவகளை அகழாய்வுகளில் கண்டறியப்பட்ட மனித எலும்புகள் தெற்காசிய மக்களின் டிஎன்ஏ மூலக்கூறுகளோடு ஒத்துப்போவதாக ஆராய்ச்சியில் தெரியவந்துள்ளது.
தமிழகத்தில் அண்மைக்காலமாக நடைபெற்று வரும் தொல்லியல் துறையின் அகழாய்வுகள் பல வியப்பான தகவல்களை வாரி வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன.
இதன் மூலம் தமிழர்களின் தொன்மையான பாரம்பரியமும், நாகரீகமும் உலகுக்கு தெரியவந்து கொண்டிருக்கின்றன.
குறிப்பாக, கீழடி, ஆதிச்சநல்லூர், சிவகளை, கொடுமணல், கொந்தகை, மயிலாடும்பாறை ஆகிய இடங்களில் நடைபெறும் அகழாய்வுகள், இருட்டில் கிடந்த பல உண்மைகளை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றன.
இருந்தபோதிலும், அங்கெல்லாம் கிடைக்கும் தொல்லியல் எச்சங்களை அறிவியல்பூர்வ சான்றாக வழங்குவதற்கு தேவையான ஆய்வகங்கள் மிக அவசியமான ஒன்றாக மாறிவிட்டன.
அந்த இடத்தை இட்டு நிரப்பும் மரபணு கருவூலமாக, மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக தொல் மரபியல் ஆய்வகம் மாறியுள்ளது.
அவ்வாறு இந்த ஆய்வகம் சார்பில் நடத்தப்பட்ட ஆராய்ச்சியில் ஆதிச்சநல்லூர், கீழடி, கொந்தகை, சிவகளை அகழாய்வுகளில் கிடைத்த மரபணு குறியீடுகள் (Genetic Markers) உலக, இந்திய, தமிழக வரலாற்றை புரட்டிப் போடும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
தற்போது முழுமையான ஆய்வுகளை முடிந்துள்ள நிலையில், சர்வதேச ஆய்வு இதழ்களில் கட்டுரைகளை வெளியிட மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக மரபியல் துறை தயாராகி வருகிறது.
இதுவரை சேகரிக்கப்பட்ட 75 ஆயிரம் டிஎன்ஏ-க்களின் அடிப்படையில், பல ஆய்வுக் கட்டுரைகள் பிரசுரமாக உள்ளன.
இதுகுறித்து மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தின் மரபியல் துறைத் தலைவரும், தொல் மரபியல் ஆய்வு ஒருங்கிணைப்பாளருமான பேராசிரியர் குமரேசனை ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்காக சந்தித்து உரையாடினோம்.
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அப்போது அவர் பல விஷயங்களை விரிவாக பேசினார். அதனை நமது வாசகர்களுக்காக சுருக்கமாக தொகுத்து வழங்கியுள்ளோம். இனி அவரது வார்த்தைகளிலிருந்து..
மூதாதையரைக் கண்டறிதல்
"மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தின் மரபியல் துறையில் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக தொல் மரபியல் ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டு வருகிறோம்.
தமிழக அரசின் தொல்லியல் துறை தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் மேற்கொண்டு வரும் அகழாய்வில் கிடைக்கும் மனித எலும்புகளின் மூலமாக அதன் மரபியலையும், மூதாதையரையும் கண்டறிவது என்பது எங்கள் துறையின் முக்கிய நோக்கமாக உள்ளது.
இதற்காகவே, தொல் மரபியல் ஆய்வகம் ஒன்றையும் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு உருவாக்கியுள்ளோம்.
75,000 டிஎன்ஏ-க்கள்
கீழடி, ஆதிச்சநல்லூர், கொந்தகை, சிவகளை போன்ற அகழாய்வு இடங்களில் கிடைத்த எலும்பு மாதிரிகளிலிருந்து, மூலக்கூறுகளை பிரித்தெடுத்து அதுகுறித்த ஆய்வினை மேற்கொண்டு வருகிறோம்.
இதுவரை 75 ஆயிரம் டிஎன்ஏ மாதிரிகள் எடுத்து ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த அகழாய்வுகளில் கண்டறியப்பட்ட எலும்புகளில் உள்ள மரபணு மூலக்கூறுகள், தற்போது உலகில் உள்ள எந்த இன மக்களோடு பொருந்திப் போகிறது என்ற ஆய்வை மேற்கொண்டோம்.
இதில் தென்னிந்திய மக்கள், இலங்கை தமிழர்கள் உட்பட தெற்காசியாவைச் சேர்ந்த மக்களுடன் இம்மூலக்கூறுகள் பொருந்திப் போகின்றன என்பதை கண்டறிந்துள்ளோம்.
மரபணு சங்கிலியின் தொடர்ச்சி
இந்த ஆய்வின் மூலம் கீழடி, கொந்தகை, ஆதிச்சநல்லூர் போன்ற பகுதிகளில் 2,500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த மக்கள், சிவகளை போன்ற இடங்களில் கி.மு.3,300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த மக்கள் ஆகியோரின் வழித்தோன்றல்கள்தான் இப்போதுள்ள மக்கள் என்பதாக அறிய முடிகிறது.
இதில் பெரிதாக எந்த முரண்பாடும் இல்லை. இதனை 'ஜெனிடிக் கண்டியூனிட்டி' (மரபணு சங்கிலி தொடர்ச்சி) என்கிறோம்.
இதைத் தாண்டி தென்கிழக்கு ஆசியாவில் உள்ள மக்களுடைய மூலக்கூறுகளுடனும் இவை பொருந்திப் போகின்றன.
விலங்குகளின் மரபணு
இதே போல, விலங்குகளின் எலும்புகளும் கீழடி, மயிலாடும்பாறை அகழாய்வில் கிடைத்துள்ளன. அதிலுள்ள மரபணு மூலக்கூறுகளையும் பிரித்து ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறோம். அந்தக் காலகட்டத்தில் அந்தந்த பகுதிகளில் இருந்த விலங்குகள் எவை? அவற்றை விவசாயம் உள்ளிட்டவற்றிற்கு எவ்வாறு அன்றைய மக்கள் பயன்படுத்தினர்? விவசாய முறைகள் எப்படி இருந்தன? அதன் தொழில்முறை இடமாற்றம் எவ்வாறு நிகழ்ந்தன? என்பது குறித்த முடிவுகளுக்கு இந்த விலங்குகளின் எலும்புகள் பேருதவியாக இருக்கும்.
கொடுமணலில் உள்ளூர் தினை
இதை தவிர, தினை தானியத்தின் மூலக்கூறுகள் கொந்தகை, கொடுமணலில் கிடைத்துள்ளன. இந்த தினை வகை மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளில் தற்போதும் கிடைத்து வரும் உள்ளூர் தினை வகையாகும்.
தினை தானியங்களை சிந்துவெளியிலும், வட இந்தியாவிலும், சீனாவிலும்கூட பயன்படுத்தியுள்ளனர். ஆனால், கொடுமணலில் கண்டறிந்தது முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒன்றாகும்.
அப்பகுதியிலுள்ள உள்ளூர் வகை தினையைக் கொண்டு அந்த மக்கள் விவசாயம் மேற்கொண்டுள்ளனர் என்பதை அறிய முடிகிறது.
சங்க இலக்கியச் சான்றுகள்
பெரும்பாலான அகழாய்வுகளில், முன்னோருக்கு படையலிடும் பானைகள் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளன. அவற்றை புதைக்கும்போது பல்வேறு பொருட்களையும் சேர்த்து புதைத்துள்ளனர்.
அதில் உள்ள வேதி மூலக்கூறுகள் குறித்தும் ஆய்வு மேற்கொண்டோம். அவற்றில் பால், இறைச்சி, தேங்காய் எண்ணெய், விளக்கெண்ணெய் இவற்றோடு அரிசி, தினை போன்றவற்றையும் பயன்படுத்தியுள்ளதை அறிய முடிகிறது.
மேற்கண்ட முறைகளை சங்க இலக்கியங்களோடு ஒப்பிட்டும் ஆய்வு செய்து வருகிறோம். தினை என்றால் 50 பாடல்களுக்கு மேலும், அரிசி என்றால் 100 பாடல்களுக்கும் மேலும் குறிப்புகள் கிடைக்கின்றன.
அரிசி, தினை போன்ற தானிய வகைகளை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தியுள்ளனர் என்பதும் எங்களது ஆய்வில் முக்கியமான ஒன்றாகும்.
இவை அனைத்தையும் ஒப்பிட்டு அறிவியல் அடிப்படையிலான ஆய்வறிக்கைகளை சமர்ப்பிக்க உள்ளோம்.
அமெரிக்க ஆய்வகங்கள்
மரபணு மூலக்கூறு குறித்த அமெரிக்க ஆய்வகங்களின் ஆய்வு முறைகளை போலவே, இங்கும் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படுகிறது. ஆய்வு முறைகளில் சில விஷயங்கள் மாறுபட்டாலும் அடிப்படை ஒன்றுதான். அமெரிக்காவில் தொழில்முறையில் வணிக ரீதியாக இது போன்ற ஆய்வுகளை பெரிய அளவில் மேற்கொள்கின்றனர்.
1000 ஜீனோம் திட்டம்
தமிழகத்தில் எடுக்கப்பட்ட டிஎன்ஏ மூலக்கூறுகள் அனைத்தையும், உலகளவில் தேர்வு செய்யப்பட்ட 'ஆயிரம் ஜீனோம் திட்டத்தின்' (1000 Genome Project) அடிப்படையில் ஒப்பிட்டு ஆய்வு மேற்கொள்கிறோம்.
உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் வாழ்கின்ற மக்களின் மரபணுக்களை தொகுத்து வைக்கும் திட்டம்தான் இந்த 'ஆயிரம் ஜீனோம் திட்டம்'.
ஆகையால், நாம் கண்டெடுக்கும் மூலக்கூறுகளை அவற்றோடு ஒப்பிட்டுதான் முடிவுகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம்.
நான் மேலே குறிப்பிட்ட தென்னிந்தியர், இலங்கை, தெற்காசிய மக்கள் போன்ற இனக்கூறுகளைக் கொண்ட 26 இனங்களின் மரபணு மூலக்கூறுகள் இந்த 'ஆயிரம் ஜீனோம்' திட்டத்தில் உள்ளன.
இந்த ஆய்வு முடிவுகள் அனைத்தும் சர்வதேச ஆய்வு இதழ்களில் விரைவில் வெளியிடுவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம்" என பேராசிரியர் குமரேசன் தெரிவித்தார்.