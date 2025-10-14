சீமான் வீட்டிற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்! மோப்ப நாய்களுடன் சோதனை நடத்திய நிபுணர்கள்!
நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வீட்டிற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்து டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
Published : October 14, 2025 at 6:41 PM IST
சென்னை: நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வீட்டிற்கு மின்னஞ்சல் வாயிலாக வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்ட நிலையில், சோதனைக்குப் பிறகு, மிரட்டல் வெறும் புரளி எனத் தெரியவந்துள்ளது.
சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள சீமான் வீட்டில் வெடிகுண்டு வைத்திருப்பதாக, டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு மின்னஞ்சலில் மிரட்டல் கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து சென்னையில் இருந்து வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் மோப்பநாய் உதவுயுடன் சீமான் வீட்டில் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனர். சோதனையின் முடிவில் மிரட்டல் வெறும் புரளி என தெரியவந்தது.
இந்த வெடிகுண்டு மிரட்டல் தொடர்பாக நீலாங்கரை காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். மேலும், மிரட்டல் விடுத்த நபர் யார் என்ற விவரங்களை அறிய, சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சென்னையில் சில தினங்களாகவே பல்வேறு சினிமா பிரபலங்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்களின் வீடுகளுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
குறிப்பாக, நடிகர் ரஜினிகாந்த், நடிகை திரிஷா, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், தவெக தலைவர் விஜய் போன்றவர்களின் வீடுகளுக்கு மின்னஞ்சல் வாயிலாக மிரட்டல்கள் வந்துள்ளன. வெடிகுண்டு மிரட்டல் வந்த சில நிமிடங்களிலேயே, நிபுணர்கள் சோதனை செய்து, வந்த தகவல் வெறும் புரளி என்பதை உறுதிசெய்து விடுகின்றனர்.
தொடரும் வெடிகுண்டு மிரட்டல்
கடந்த அக்டோபர் 10-ம் தேதி, சென்னையில் ஒரே நாளில் ஆளுநர் மாளிகை (ராஜ் பவன்), ஜெனரல் பேட்டர்ஸ் சாலையில் உள்ள காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகமான சத்தியமூர்த்தி பவன், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைமை அலுவலகம் உள்ளிட்ட 5-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தது.
இதற்கு ஒருதினம் முன்பாக, அக்டோபர் 9 அன்று, தவெக தலைவர் விஜய் வீட்டில் வெடிகுண்டு இருப்பதாக, ஒருவர் போனில் தொடர்பு கொண்டு மிரட்டல் விடுத்துள்ளார். பின்னர், காவல் துறையினர் நடத்திய விசாரணையில், மீனம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் பணியாற்றும் ஷபீக் என்பவர் இந்த போலி மிரட்டலை விடுத்தது தெரிய வந்தது.
இதனையடுத்து காவல் துறையினர் அவரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில் சென்னையில் உள்ள நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வீட்டிலும் வெடிகுண்டு இருப்பதாக மிரட்டல் விடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.