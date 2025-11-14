இயக்குநர் ஷங்கர் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்: மர்ம நபருக்கு போலீசார் வலை வீச்சு!
மின்னஞ்சல் மூலம் காவல்துறை தலைமையகத்துக்கு பிரபல திரைப்பட இயக்குநர் ஷங்கர் வீட்டில் வெடிகுண்டு வைத்திருப்பதாக மிரட்டல் விடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : November 14, 2025 at 3:39 PM IST
சென்னை: இயக்குநர் ஷங்கர் வீட்டுக்கு மர்ம நபர் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த நிலையில் மோப்ப நாய் உதவியுடன் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் சோதனை செய்ததில் அது புரளி என்பது தெரிய வந்தது.
சென்னையில் கடந்த சில மாதங்களாக விமான நிலையம், ஆளுநர் மாளிகை, திரைப்பட நட்சத்திரங்கள் மற்றும் அரசியல் பிரமுகர்கள் வீடு, தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. அந்த வகையில் இன்று காலை காவல்துறை தலைமையகத்துக்கு ஒரு மின்னஞ்சல் வந்துள்ளது.
அதில், சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை ஈஞ்சம்பாக்கத்தில் உள்ள பிரபல திரைப்பட இயக்குநர் ஷங்கர் வீட்டில் வெடிகுண்டு வைத்திருப்பதாகவும், சிறிது நேரத்தில் வெடித்து சிதறும் எனவும் மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டிருந்தது. இதையடுத்து, வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் மோப்ப நாய் உதவியுடன் இயக்குநர் ஷங்கர் வீட்டுக்கு சென்று சோதனை செய்தனர். சுமார் ஒரு மணி நேர சோதனைக்கு பிறகு வெடிகுண்டு மிரட்டல் புரளி என தெரியவந்தது. இதையடுத்து போலீஸார் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றனர்.
மேலும், இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், வெடிகுண்டு மிரட்டல் வந்த மின்னஞ்சலின் ஐபி முகவரி குறித்தும், யார் அந்த நபர்? அவர்களின் நோக்கம் என்ன? என்பது குறித்து சைபர் போலீசாருடன் சேர்ந்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
முன்னதாக, சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள வானிலை ஆய்வு மையம், ஜிஎஸ்டி அலுவலகம் உள்ளிட்டவைகளுக்கு ஒரே நேரத்தில் வெடிகுண்டு விடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தி இருந்தது. அதே போல் பள்ளி, கல்லூரிகள், மருத்துவமனைகள், கோயில்கள், முக்கிய பிரமுகர் வீடுகளுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்படுவது தொடர் நிகழ்வாக இருந்து வருகிறது. இருப்பினும் இந்த செயலில் ஈடுபடும் விஷமிகளை கைது செய்வதில் தொழில்நுட்பரீதியாக சவால்கள் இருப்பதாக சைபர் குற்றப்பிரிவு போலீசார் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
கடந்த 6 மாதத்தில் மட்டும் மயிலாப்பூரில் உள்ள டிஜிபி அலுவலகத்துக்கு 342 மிரட்டல் மின்னஞ்சல்கள் வந்துள்ளதாக சென்னை காவல் ஆணையர் அருண் தெரிவித்துள்ளார். இந்த மிரட்டல்கள் அனைத்தையும் ஒரே குழுவை சேர்ந்தவர்கள் அனுப்பியிருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் உறுதியாகி வருவதாக கூறும் சென்னை போலீஸ், அவர்களை கண்டறிய தீவிரவாத தடுப்பு மற்றும் சைபர் கிரைம் போலீசார் இணைந்து தனிப்படை அமைத்து, களத்தில் இறங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.