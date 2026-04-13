நடிகை த்ரிஷா வீட்டிற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்
நடிகை த்ரிஷா வீட்டில் வெடிகுண்டு சோதனை செய்யும் நிபுணர்கள் மோப்ப நாய் உதவியுடன் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
Published : April 13, 2026 at 2:31 PM IST
சென்னை: தேனாம்பேட்டையில் உள்ள நடிகை த்ரிஷா வீட்டிற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ் சினிமாவில் கடந்த 24 ஆண்டுகளாக முன்னணி நடிகையாக வலம் வருபவர் த்ரிஷா கிருஷ்ணன். கடந்த 2002-ல் நடிகர் சூர்யா நடித்த 'மௌனம் பேசியதே' திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகமான த்ரிஷா தற்போது சவுத் குயினாகவும், ரசிகர்களின் விருப்பத்திற்குரிய நடிகையாகவும் திகழ்கிறார்.
தமிழ் மட்டுமின்றி தெலுங்கு, கன்னடம், ஹிந்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிப் படங்களில் நடித்து வரும் த்ரிஷா, முன்னணி கதாநாயகர்கள் அனைவருடனும் நடித்த நடிகைகளில் ஒருவராகவும் உள்ளார். மேலும், விரைவில் திரைக்கு வரவுள்ள சூர்யாவின் கருப்பு திரைப்படத்தில் கதாநாயகியாகவும் த்ரிஷா நடித்துள்ளார்.
வெடிகுண்டு மிரட்டல்
நடிகை த்ரிஷா, சென்னை தேனாம்பேட்டையில் வசித்து வருகிறார். இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு டிஜிபி அலுவலகத்தில் உள்ள காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு இன்று (ஏப். 13) மின்னஞ்சல் ஒன்று வந்துள்ளது. அதில், சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள நடிகை த்ரிஷாவின் வீட்டிற்கும், வங்க தேச நாட்டின் துணைத் தூதரகத்திற்கும் வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டுள்ளதாக மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டிருந்தது.
அந்த மின்னஞ்சலில், ‘இரண்டு இடங்களிலும் வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், இன்னும் சிறிது நேரத்தில் அந்த பகுதி வெடித்து சிதறும் என்றும்’ குறிப்பிட்டிருந்தது. அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை அதிகாரிகள், உடனடியாக தேனாம்பேட்டை போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். அந்த தகவலின் அடிப்படையில், தேனாம்பேட்டை போலீசாரும் மோப்பநாய் மற்றும் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் உதவியுடன் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்றனர்.
வெடிகுண்டு புரளி
தொடர்ந்து, மோப்பநாய் உதவியுடன் நடத்திய தீவிர சோதனையில் த்ரிஷா வீட்டிற்கும், வங்கதேச துணை தூதரகத்திற்கும் விடுக்கப்பட்ட வெடிகுண்டு விரட்டல் உண்மையல்ல என்பதும், அந்த மின்னஞ்சல் வெறும் புரளி என்பதும் தெரிய வந்துள்ளது.
இதே போல, கடந்த சனிக்கிழமை சென்னை போயஸ் கார்டனில் உள்ள நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த் மற்றும் தனுஷ் ஆகியோரின் வீடுகளுக்கும் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் தொடர்ச்சியாக இன்று நடிகை த்ரிஷா வீட்டிற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பு ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இந்த நிலையில், சைபர் க்ரைம் போலீசாரின் உதவியுடன் டிஜிபி அலுவலக காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு வந்த மின்னஞ்சலின் ஐடி மற்றும் ஐபி முகவரியை கொண்டு, வெடிகுண்டு மிரட்டல் மெயில் அனுப்பியவர்களை போலீசார் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.