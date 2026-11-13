ஹைதராபாத் டூ சென்னை இண்டிகோ பயணிகள் விமானத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்
சென்னை வந்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானம், நடுவானில் பறந்து கொண்டிருந்த போது, விமானத்தின் கழிவறையில், டிஷ்யூ பேப்பர் ஒன்றில், ’BOOM -1.50 PM’ என்று எழுதி உள்ளே உள்ள கண்ணாடி ஒன்றில் ஒட்டப்பட்டிருந்தது.
Published : November 13, 2026 at 4:49 PM IST
சென்னை: ஹைதராபாத்தில் இருந்து சென்னை வந்த விமானத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது பயணிகள் இடையே பரபரப்பையும் பீதியையும் ஏற்படுத்தியது.
சென்னை உள்நாட்டு விமான நிலையத்திற்கு, ஹைதராபாத்தில் இருந்து இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் இன்று மதியம் 12 மணியளவில் புறப்பட்டு வந்து கொண்டிருந்தது. அந்த விமானத்தில் 192 பயணிகள், 6 விமான ஊழியர்கள் உட்பட 198 பேர் பயணம் செய்து கொண்டு இருந்தனர்.
இந்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் பகல் 1 மணிக்கு சென்னை உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தரையிறங்க வேண்டும்.
இந்நிலையில் இண்டிகோ விமானம் நடுவானில் சுமார் 32,000 அடி உயரத்தில் பறந்து கொண்டிருந்தபோது, விமானத்தின் கழிவறையில், டிஷ்யூ பேப்பர் ஒன்றில், ’BOOM -1.50 PM’ என்று எழுதி உள்ளே உள்ள கண்ணாடி ஒன்றில் ஒட்டப்பட்டிருந்தது.
இதனை இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் ஊழியர் ஒருவர் பார்த்துவிட்டு, அவசரமாக விமானிக்கு தகவல் தெரிவித்தார். அப்போது இது வெடிகுண்டு மிரட்டலாக இருக்கும் என அஞ்சிய விமானி, உடனடியாக சென்னை விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு அவசரமாக தகவல் தெரிவித்தார். இதனையடுத்து சென்னை விமான நிலையத்தில் உடனடியாக பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் துரிதபடுத்தப்பட்டன.
சென்னை விமான நிலையத்தில் அந்த விமானம், வழக்கமாக வந்து நிற்கும் இடத்தில் நிறுத்தப்படாமல், பகல் 12.58 மணிக்கு சென்னை விமான நிலையத்தின் ரிமோட் ஃபே எனப்படும் இடத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு நிறுத்தப்பட்டது.
உடனடியாக விமான நிலைய பாதுகாப்பு அதிகாரிகள், வெடிகுண்டு நிபுணர்கள், அதிரடிப்படை வீரர்கள் உள்ளிட்டோர் விமானத்தை சூழ்ந்து கொண்டனர். பயணிகள் அனைவரையும் அவசர அவசரமாக விமானத்திலிருந்து கீழே இறக்கிவிட்டனர்.
வெடிகுண்டு நிபுணர்கள், மோப்ப நாய்களுடன் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானத்துக்குள் ஏறி முழுவதும் சோதனை செய்தனர். பயணிகளின் உடைமைகள் மற்றும் பயணிகளையும் முழுமையாக பரிசோதனை செய்தனர். இண்டிகோ விமான கழிவறையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததை போல், பகல் 1.50 மணி வரையில் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள், வெடிகுண்டு நிபுணர்கள், அதிரடிப்படையினர் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனர்
பிற்பகல் 2.30 மணி வரையில் சோதனை மேற்கொண்ட அவர்களுக்கு, பின்னர் இது போலி வெடிகுண்டு மிரட்டல் என்பது தெரியவந்துள்ளது. தொடர்ந்து இந்த விவகாரம் குறித்து சென்னை விமான நிலைய போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இண்டிகோ விமானத்தில் பயணம் செய்த பயணிகள் யாரேனும் இதுபோன்ற செயலில் ஈடுபட்டார்களா? என்ற கோணத்திலும் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். வெடிகுண்டு புரளி சம்பவம் சென்னை விமான நிலையத்தில் பெரும் பரபரப்பையும், பீதியையும் ஏற்படுத்தியது.