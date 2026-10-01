திருப்பூர் அருகே பனியன் கம்பெனியில் வெடித்த பாய்லர் - அதிர்ச்சியில் 9 பெண் தொழிலாளர்கள் மயக்கம்
மதிய உணவு இடைவேளையின்போது பெரும்பாலான தொழிலாளர்கள் வெளியே சென்றிருந்த நேரத்தில் விபத்து ஏற்பட்டதால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது என்று உள்ளூர் மக்கள் தெரிவித்தனர்.
Published : October 1, 2026 at 5:46 PM IST
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டம், பல்லடம் அருகே பனியன் நிறுவனத்தில் பாய்லர் வெடித்த அதிர்ச்சியில் அங்கு பணியில் இருந்த 9 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர்.
திருப்பூர் மாவட்டம், பல்லடம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில், பின்னலாடை மற்றும் அதனை சார்ந்த தொழில் நிறுவனங்கள் அதிகம் இயங்கி வருகின்றன. குறிப்பாக இந்த பகுதி, பின்னலாடை தொழிலாளர்களின் மையமாக விளங்கி வருகிறது. இந்நிலையில், அருள்புரம் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் பனியன் நிறுவனத்தில் இன்று சிறிய விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது.
500-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வரும் இந்த நிறுவனத்தில், மதிய உணவு இடைவேளை நேரத்தில் பெரும்பாலான தொழிலாளர்கள், தாங்கள் பணிபுரியும் இடத்தில் இருந்து வெளியே சென்றிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அந்த நேரத்தில், ஆடைகளை இஸ்திரி போடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் சிறிய ரக பாய்லர் திடீரென அதிக சத்தத்துடன் வெடித்துள்ளது.
பாய்லர் வெடித்ததில் பெரிய அளவில் சேதம் ஏற்பட்டதா? என்பது குறித்த முழுமையான விவரங்கள் வெளியாகவில்லை. ஆனால், எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்ட பயங்கர வெடிச்சத்தம், அங்கிருந்த தொழிலாளர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. குறிப்பாக, பாய்லர் அருகில் இருந்த பெண் தொழிலாளர்கள் சிலர் அதிர்ச்சியில் மயங்கி கீழே விழுந்தனர்.
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இதையடுத்து நிறுவனத்தில் இருந்த நிர்வாகிகள் மற்றும் சக தொழிலாளர்கள், உடனடியாக மயக்கமடைந்த 9 பெண் தொழிலாளர்களையும் மீட்டு அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த காவல் துறையினர் உடனடியாக அந்த பனியன் நிறுவனத்திற்கு சென்று பாய்லர் வெடித்த இடத்தை பார்வையிட்டனர். பாய்லர் வெடித்ததற்கான காரணம் குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
அந்த பாய்லர், தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக வெடித்ததா? அல்லது முறையான பராமரிப்பு இல்லாததால் வெடித்ததா? என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. மேலும், அந்த நிறுவனத்தில் பாய்லர் இயக்குவதற்கான பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் முறையாக பின்பற்றப்பட்டனவா என்பது குறித்தும் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
மதிய உணவு இடைவேளையின்போது பெரும்பாலான தொழிலாளர்கள் வெளியே சென்றிருந்த நேரத்தில் விபத்து ஏற்பட்டுள்ளதால் மிகப்பெரிய அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டதாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர்.