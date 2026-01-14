போகி கொண்டாட்டம்: சென்னையில் அதிகரித்த காற்று மாசு - வாகன ஓட்டிகள் அவதி
பொதுமக்கள் ஏராளமான பொருட்களை ஒரே நேரத்தில் எரித்ததன் விளைவாக, சென்னையில் காற்றின் மாசு அதிகரித்துள்ளது.
Published : January 14, 2026 at 4:43 PM IST
சென்னை: போகி பண்டிகையை முன்னிட்டு பொதுமக்கள் பழைய பொருட்களை எரித்ததால் சென்னையில் காற்று மாசு அதிகரித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் நாளை தைப்பொங்கல் திருநாள் கோலாகலமாக கொண்டப்படுவதை முன்னிட்டு தை திருநாளின் முந்தைய நாளான இன்று, சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் போகி பண்டிகை உற்சாகமாக கொண்டப்பட்டது. சென்னையில் அதிகாலையில் பொதுமக்கள் பழைய பொருட்களை குறிப்பாக குப்பைகள், துணிகள், பிளாஸ்டிக் டயர்கள் போன்றவற்றை எரித்து போகிப் பண்டிகை கொண்டாடினர்.
இயல்பாகவே ஜனவரி மாதத்தில் பனிப்பொழிவு சற்று அதிகமாகவே காணப்படும். மேலும் இன்று போகி கொண்டாட்டத்தின் காரணமாக பனி மூட்டத்துடன், புகையும் சூழ்ந்ததால் எதிரே வருபவர்கள் கூட தெரியாத அளவிற்கு பார்வை தொலைவு தூரம் குறைந்து காணப்பட்டது.
சென்னையில் முக்கிய பகுதிகளான அண்ணா சாலை, நுங்கம்பாக்கம், அண்ணா நகர், தியாகராய நகர், கிண்டி, அடையாறு, கோடம்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிகப்படியான புகைமூட்டம் காணப்பட்டது. போகி கொண்டாட்டத்தின் போது பொதுமக்கள், சுற்றுச்சூழலை மாசடைய செய்யும் பிளாஸ்டிக், டயர்கள், போன்ற பொருட்களை எரிக்கக் கூடாது என்று ஆண்டுதோறும் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அறிவுரை வழங்கி வருகிறது.
இருப்பினும் இந்தாண்டு போகி பண்டிகையையான இன்று பொதுமக்கள் எரித்த பொருட்களின் விளைவாக சென்னையில் காற்று மாசு அதிகரித்தது. ஏராளமான பொருட்களை ஒரே நேரத்தில் எரித்ததன் விளைவாக, சென்னையில் அதிகாலையில் காற்றின் மாசு அதிகரித்தது. இருப்பினும் காற்று மாசு பிற்பகலில் குறையக் கூடும் என்று எதிர்பார்த்து இருந்த நிலையில், பிற்பகலில் காற்றின் தர குறியீடு மேலும் குறைந்து 152 ஆக பதிவாகியுள்ளது.
காற்றின் தரக் குறியீட்டைப் பொறுத்தவரை 50-க்கும் கீழ் இருந்தால் பாதுகாப்பானது என்று வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் பொதுவாக அதிகாலை நேரங்களில் காற்றின் தரக் குறியீடு, பாதுகாப்பான தரக் குறியீட்டு அளவு என்று வரையறுக்கப்பட்டுள்ள 50-க்கும் குறைவாகவே இருக்கும்.
சென்னையில் காலை 7 மணி அளவில் தர குறியீடு சராசரியாக 118 என்ற அளவில் இருந்த நிலையில், காலை 8 மணி அளவில் 128 ஆகவும், பிற்பகலில் காற்றின் தரக் குறியீடு 152 ஆக அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கொடுங்கையூரில் 189, மணலியில் 185, பெருங்குடியில் 173, அரும்பாக்கத்தில் 170 என்ற அளவில் காற்றின் தரக் குறியீடு பதிவாகியுள்ளது. மேலும், ராயபுரத்தில் 123, வேளச்சேரியில் 122 என்ற அளவில் காற்றின் தரம் மோசம் அடைந்து காணப்பட்டது. இருப்பினும் தற்போது சில பகுதிகளில் அதிகப்படியாக காற்று வீச தொடங்கியதால் காற்றில் கலந்த மாசு குறைந்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.