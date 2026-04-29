சாலை விபத்தில் 20 வயது இளைஞருக்கு மூளைச்சாவு ; 7 பேருக்கு தானமாக வழங்கப்பட்ட உடல் உறுப்புகள்

உறுப்புகள் தானமாக வழங்கிய இளைஞரின் உடலுக்கு இறுதி மரியாதை செய்த மருத்துவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 29, 2026 at 4:07 PM IST

தஞ்சாவூர்: சாலை விபத்தில் மூளைச்சாவு அடைந்த 20 வயது இளைஞரின் உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்டதில் 7 பேர் பயனடைந்துள்ளனர்.

திருவாரூர் மாவட்டம், மருதப்பட்டினம் கிராமத்திலுள்ள தியாகி சின்னச்சாமி தெருவைச் சேர்ந்தவர் சேரன் (வயது 20). இவர் கடந்த ஏப்ரல் 24 -ம் தேதி இரவு 7.00 மணி அளவில் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் சாலையில் சென்றுக் கொண்டிருந்தபோது கீழே விழுந்ததில் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

சேரனை மீட்ட பொதுமக்கள் அவரை அருகில் உள்ள திருவாரூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர். அங்கு அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக அவர் தஞ்சையில் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஏப்ரல் 25ஆம் தேதி கொண்டுசெல்லப்பட்டார்.

அங்கு அவருக்கு மருத்துவர்களின் கண்காணிப்பின்கீழ் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட போதிலும் சிகிச்சை பலனின்றி மூளைச்சாவு அடைந்தார். இதனையடுத்து, சேரனின் உடல் உறுப்புகளை தானமாக பெறுவது தொடர்பாக அவரது தந்தை செந்தில், தாயார் ரேணுகா மற்றும் சகோதரன் விஷால் ஆகியோரிடம் மருத்துவர்கள் எடுத்துரைத்தனர்.

மருத்துவர்கள் கூறியதையடுத்து, சேரனின் உடல் உறுப்புகளை தானம் அளிக்க அவரது குடும்பத்தினரும் ஒப்புதல் அளித்தனர். அதன்படி, சேரனின் உடலில் இருந்து கல்லீரல், சிறுகுடல், சிறுநீரகங்கள், கண்கள் மற்றும் தோல் ஆகியவை அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்றப்பட்டன.

அவற்றில் ஒரு சிறுநீரகம் தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கும், மற்றொரு சிறுநீரகம் அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை மதுரைக்கும், கல்லீரல் திருச்சி தனியார் மருத்துவமனைக்கும், சிறுகுடல் சென்னை தனியார் மருத்துவமனைக்கும், கருவிழிகள் தஞ்சை அரசு ராசா மிராசுதார் மருத்துவமனைக்கும், தோல் மதுரை தனியார் மருத்துவமனைக்கும் தானமாக வழங்கப்பட்டன.

தானமாக வழங்கப்பட்ட உடல் உறுப்புகள் தஞ்சை அரசு மருத்துவமனையிலிருந்து காவல்துறையின் உதவியுடன் மற்ற மருத்துவமனைகளுக்கு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் விரைவாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. அதனைத் தொடர்ந்து சேரனின் உடலுக்கு தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் பூவதி தலைமையில் அரசு இறுதி மரியாதை செய்தனர். இந்த தானத்தின் மூலம் 7 பேர் பயன் பெற்றுள்ளனர் என்பது பாராட்டத்தக்கது.

