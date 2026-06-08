ஈஷா யோகா மையத்தில் காயங்களுடன் இளைஞர் சடலம் மீட்பு - நடந்தது என்ன?
போலீசாரின் விசாரணையில் உயிரிழந்த இளைஞர் மரக்காணத்தை சேர்ந்த கார்த்திக் என்பது தெரியவந்தது.
Published : June 8, 2026 at 11:02 PM IST
கோவை: ஈஷா யோகா மையத்தில் காயங்களுடன் இளைஞர் சடலம் மீட்கப்பட்ட விவகாரத்தில் புதிய திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது.
கோவை தொண்டாமுத்தூர் அடுத்த ஆலந்துறை காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட ஈஷா யோகா மையத்தில், கட்டடத்தின் மேல்தளத்திலிருந்து சுற்றுலாப் பயணி ஒருவர் கீழே குதித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து போலீசார் கூறுகையில், விழுப்புரம் மாவட்டம், மரக்காணம் அருகே உள்ள சிறுவாடி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கார்த்திக் (29). இவர், கடந்த ஓராண்டாக கோவையில் தங்கி ஹிட்டாச்சி ஆபரேட்டராக பணியாற்றி வந்தார். இந்த நிலையில், கடந்த சனிக்கிழமை (ஜூன் 6) ஈஷா யோகா மையத்துக்கு சுற்றுலாப் பயணியாக கார்த்திக் வந்துள்ளார்.
மறுநாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு 7 மணியளவில் ஈஷா யோகா மையத்தின் கார் நிறுத்துமிட வெளியேறும் பகுதி அருகே அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் ரத்த வெள்ளத்தில் காயங்களுடன் கிடப்பதாக அங்குள்ள பாதுகாப்புப் பணியாளர்களுக்குத் தகவல் கிடைத்தது
பாதுகாப்பு ஊழியர்கள் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று பார்த்தபோது, தலையில் பலத்த காயங்களுடன் இளைஞர் ஒருவர் இறந்து கிடப்பது தெரியவந்தது. தகவலறிந்து வந்த ஆலாந்துறை போலீசார், சடலத்தை மீட்டு உடற்கூறாய்வுக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
விசாரணையில் இறந்தவர் மரக்காணத்தைச் சேர்ந்த கார்த்திக் என்பது தெரியவந்தது. பின்னர், யோகா மைய வளாகத்தில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை போலீசார் ஆய்வு செய்தனர். அதில், கார்த்திக் அங்கிருந்த மின்சார அறை கட்டடத்தின் மேல்தளத்தில் ஏறி, அங்கிருந்து கீழே குதித்தது பதிவாகியிருந்தது.
இதற்கிடையே, உயிரிழந்த கார்த்திக்கின் உடல் கூறாய்வு அறிக்கையில், உயரத்தில் இருந்து கீழே குதித்ததால் ஏற்பட்ட காயங்கள் காரணமாகவே மரணம் நிகழ்ந்துள்ளது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. உடல் கூறாய்வு நடைமுறைகள் நிறைவடைந்ததை தொடர்ந்து, கார்த்திக்கின் உடல் அவரது உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.