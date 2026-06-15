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பாட்டி வீட்டில் தங்கியிருந்த சிறுவன் 'மர்ம' மரணம் - நரபலி என உறவினர்கள் சந்தேகம்

நேற்று அமாவாசை என்பதால் சிறுவனின் பாட்டியும் அவரது மகளும் சேர்ந்து சிறுவனை பலி கொடுத்திருக்கவும் வாய்ப்பிருப்பதாக அந்த பகுதி மக்கள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர்

மேல்பட்டி காவல் நிலையம்
மேல்பட்டி காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 15, 2026 at 1:04 PM IST

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வேலூர்: கடந்த 40 நாட்களாக பாட்டி வீட்டில் தங்கியிருந்த 6 வயது சிறுவன், தலை சிதைந்து, உடலில் காயங்களுடன் மர்மமான முறையில் இறந்த சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பெரும் அச்சத்தையும் சந்தேகத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

வேலூர் மாவட்டம் பேரணாம்பட்டை அடுத்த மேல்பட்டி பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் ராஜேஷ் - ஆஷா. இவர்களுக்கு திருமணமாகி 6 வயதில் முகில் என்ற மகன் இருந்தான். தம்பதியிரிடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக 5 ஆண்டுகளாக இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்து வந்த நிலையில், கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன் இவரும் சேர்ந்து வாழ்ந்து வருகின்றனர். அவர்கள் தற்போது திருப்பூரில் உள்ளனர்.

சிறுவன் முகிலன் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக பேரணாம்பட்டில் உள்ள ஆஷாவின் தாயார் வீட்டில் வசித்து வந்துள்ளான். கணவன் - மனைவி இருவரும் ஒன்று சேர்ந்து விட்டதால், கடந்த 40 நாட்களாக மேல்பட்டி ஆச்சாரியா தெருவில் உள்ள ராஜேஷின் தாய் விஜயா வீட்டில் சிறுவன் இருந்துள்ளான்.

இந்நிலையில், இன்று திடீரென சிறுவன் உயிரிழந்து விட்டதாக விஜயா வீட்டில் சடலமாக வைத்திருந்துள்ளனர். சிறுவனின் உடலில் காயங்கள் இருந்ததை பார்த்த ஊர் பொதுமக்களும் உறவினர்களும் சிறுவனின் இறப்பில் சந்தேகம் இருப்பதாக மேல்பட்டி காவல் நிலையத்தை தொடர்பு கொண்டு தெரிவித்தனர்.

விஜயாவின் வீட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள மாந்திரீக பொருட்கள்
விஜயாவின் வீட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள பொருட்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தகவலின்பேரில் அங்கு விரைந்து வந்த காவல் துறையினர் சிறுவனின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக குடியாத்தம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.

சிறுவனின் இறப்பு குறித்து ஊர் பொதுமக்கள் கூறுகையில், முகிலன் விஜயாவின் வீட்டில் இருந்ததே அவன் இறந்த பிறகு தான் வெளியே தெரிய வந்துள்ளதாகவும், சிறுவனின் பாட்டி விஜயா மற்றும் அவரது மகள் ரேவதி ஆகிய இருவரும் மாந்திரீகம் போன்ற செயல்களில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தனர்.

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மேலும், அவர்கள் வீடு முழுக்க மாந்திரீகம் தொடர்பான பொருட்களை வைத்திருப்பதுடன், அவ்வப்போது மாந்திரீகம் செய்த பொருட்களை ஊர் பொதுக்கிணற்றில் வீசுவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும், நேற்று அமாவாசை என்பதால் சிறுவனை பலி கொடுத்திருக்கவும் வாய்ப்பிருப்பதாக அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதனையடுத்து, விஜயாவின் மகள் ரேவதியிடம் மேல்பட்டி போலீசார் தொடர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் தரப்பில் கூறுகையில், “சிறுவனின் உடல் பிரேத பரிசோதனைக்காக வேலூர் அரசு அடுக்கம்பாறை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விரிவான விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. உடற்கூறாய்வு அறிக்கை கிடைத்த பிறகே சிறுவனின் மரணத்திற்கான காரணம் குறித்து உறுதியாகத் தெரிய வரும்” என்று கூறியுள்ளனர்.

TAGGED:

VELLORE BOY DEATH
CHILD SACRIFICE DEATH
வேலூர் சிறுவன் இறப்பு
குழந்தை பலியிட்டதாக சந்தேகம்
BOY BODY RECOVERED WITH INJURIES

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