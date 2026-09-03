ETV Bharat / state

ஏழு மாத கர்ப்பிணியின் சடலம் கிணற்றிலிருந்து மீட்பு: எடப்பாடி அருகே அதிர்ச்சி சம்பவம்

கோகிலாவை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் 7 மாதம் கர்ப்பமாக இருப்பதாக கூறி அதிர்ச்சியை கிளப்பினர்.

கர்ப்பிணி பெண்ணின் சடலத்தை ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றும் போலீசார்
கர்ப்பிணி பெண்ணின் சடலத்தை ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றும் போலீசார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 10:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சேலம்: ஏழு மாத கர்ப்பிணி பெண், சடலமாக சாக்கு மூட்டையில் கட்டப்பட்ட நிலையில் கிணற்றில் இருந்து மீட்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சேலம் மாவட்டம், எடப்பாடி வட்டத்திற்குட்பட்ட கொங்கணாபுரம் ஒன்றியம், கோண சமுத்திரம் கிராமம், கருங்குள்ளன் பகுதியைச் சேர்ந்த பேராக்கவுண்டர் என்பவரின் மகள் கோகிலா (23). இவர் கல்லூரி படித்துவிட்டு திருமணம் ஆகாமல் வீட்டிலிருந்து வந்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 20 ஆம் தேதி அன்று கடுமையான வயிறு வலியில் கோகிலா அவதிப்பட்டுள்ளார். ஆகையால், அவரை அவரது பெற்றோர்கள் அருகில் உள்ள கோண சமுத்திரம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு அழைத்து சிகிச்சைகாக அழைத்துச் சென்றனர் .

அங்கு கோகிலாவை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் 7 மாதம் கர்ப்பமாக இருப்பதாக கூறி அதிர்ச்சியை கிளப்பினர். இதை கேட்டு பதறிபோன அவரது பெற்றோர்கள், உடனடியாக கோகிலாவின் கர்ப்பம் தொடர்பாக சேலம் மாவட்டம், சங்ககிரி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.

பெண்ணின் சடலத்தை மீட்ட போலீஸார்
பெண்ணின் சடலத்தை மீட்ட போலீஸார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், கர்ப்பத்திற்கு காரணமானது கன்னியாம்பட்டியைச் சேர்ந்த மாரி என்பவரின் மகன் அம்மாசி என்பது தெரிய வந்தது. இதனை அம்மாசியும், கோகிலாவும் ஒப்புகொண்ட நிலையில், "இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டு ஒன்றாக வாழ வேண்டும்" என போலீசார் தரப்பில் அறிவுறுத்தி பின்னர் அவர்களை வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்திருக்கின்றனர்.

இதையடுத்து கோகிலா, அம்மாசி வீட்டில் வசித்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. கடந்த 26 ஆம் தேதி அவர் அம்மாசி வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட நிலையில், ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதி அன்று காலை கோகிலா காணாமல் போய்விட்டதாக பேராக்கவுண்டரிடம் அம்மாசி கூறியிருக்கிறார்.

இதைக்கேட்டு அச்சமடைந்த பேராக்கவுண்டர், மகள் காணாமல்போனது குறித்து கொங்கணாபுரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். தொடர்ந்து, இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார், அவரை கண்டுபிடிப்பதற்கான பணியை தொடங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.

மர்மமான முறையில் இறந்த 7 மாத கர்ப்பிணி பெண்
மர்மமான முறையில் இறந்த 7 மாத கர்ப்பிணி பெண் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த சூழலில், வெள்ளாளபுரம் கிராமம் தானக்குட்டி வளவைச் சேர்ந்த கோவிந்தம்மாள் என்பவருக்கு சொந்தமான விவசாய கிணற்றில் துர்நாற்றம் வீசுவதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து, அந்த கிணறை அப்பகுதி மக்கள் சிலர் ஆராய்ந்து பார்த்திருக்கின்றனர். அப்போது, வெள்ளை நிற சாக்குப்பை கிணற்றுக்குள் மிதந்துக் கொண்டிருந்தது தெரிய வந்தது.

இதையும் படிங்க: சென்னையில் கோர விபத்து: கார் - பைக் நேருக்கு நேர் மோதியதில் இரு கல்லூரி மாணவிகள் உயிரிழப்பு

இதையடுத்து அந்த மூட்டை வெளியே எடுத்து பார்த்தபோது பெண் சடலம் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அது அண்மையில் காணாமல் போனதாக சொல்லப்படும் கர்ப்பிணி பெண் கோகிலா என்பதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பின்னர் சடலத்தை மீட்ட போலீசார் அதை பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.

அத்துடன், காணாமல் போன வழக்கை மர்ம மரணமாக மாற்றி, கோகிலாவின் இறப்பிற்கான காரணம் குறித்து அவர்கள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், தலைமறைவாகியுள்ள கோகிலாவின் கணவர் அம்மாசியை சங்ககிரி போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

TAGGED:

கர்ப்பிணி பெண் மர்ம மரணம்
PREGNANT WOMAN MYSTERIOUS DEATH
PREGNANT WOMAN
WOMAN MYSTERIOUS DEATH
PREGNANT WOMAN BODY RECOVERED

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.