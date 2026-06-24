ஓமனில் இருந்து விரைவில் தூத்துக்குடி வரும் மாலுமி நிஷாந்தின் உடல் - துரை வைகோ தகவல்
எனது கோரிக்கையை ஏற்று விரைந்து நடவடிக்கை மேற்கொண்ட வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகளுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்றும் துரை வைகோ கூறியுள்ளார்.
Published : June 24, 2026 at 4:29 PM IST
சென்னை: உயிரிழந்த மாலுமி நிஷாந்த் உயிர்த்தநாதனின் உடல் இந்தியாவிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அது இன்று (ஜூன் 24) திருவனந்தபுரம் வந்தடைந்து, அங்கிருந்து அவரது சொந்த ஊர் சென்றடையும் என்றும் துரை வைகோ எம்பி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், குரூஸ்புரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மாலுமி நிஷாந்த் உயிர்த்தநாதன். இவர், எம்டி செலஸ்டியல் கப்பலில் பணியில் இருந்தபோது திடீரென உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது. அவருக்கு சரியான மருத்துவ உதவி கிடைக்கவில்லை என்று சக ஊழியர்கள் குற்றம்சாட்டி இருந்த நிலையில், கப்பலிலேயே கடந்த ஜூன் 12 ஆம் தேதி அன்று அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
அப்போது அவர் பணியில் இருந்த சரக்கு கப்பலானது ஓமன் நாட்டின் துக்ம் துறைமுகத்தில் இருந்தது. ஆகையால், அவரது உடலை இந்தியா கொண்டு வருவது சற்றே கடினமான விஷயமாக மாறியது.
இந்த நிலையில், மாலுமி நிஷாந்த் உயிர்த்தநாதனின் உடல் தற்போது இந்தியாவிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அது இன்று (ஜூன் 24) திருவனந்தபுரம் வந்தடைந்து, அங்கிருந்து அவரது சொந்த ஊர் சென்றடையும் என்றும் துரை வைகோ எம்பி கூறியுள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் 'எக்ஸ்' பக்கத்தில் இன்று வெளியிட்டுள்ள பதிவில், 'கடந்த ஜூன் 12 அன்று, ஓமன் நாட்டின், துக்ம் துறைமுகத்தில் குளோரி இன்டர்நேஷனல் (Glory International) நிறுவனக் கப்பலில் பணியில் இருந்தபோது, நிஷாந்த் உயிர்த்தநாதன் உடல் நலக்குறைவால் உயிரிழந்தார் என்ற துயரச்செய்தி அவரது குடும்பத்தினருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த தகவல் கிடைத்ததும், நிஷாந்தின் உடலை தங்களிடம் ஒப்படைக்க ஏற்பாடு செய்து தர வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை மதிமுக நிர்வாகிகள் மூலம் அவரது மனைவி சரோபின் என்னை அணுகினார்.
தகவல் அறிந்த உடன், கடந்த ஜூன் 15 அன்று இந்திய ஒன்றிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு கடிதம் ஒன்றை எழுதி, மஸ்கட்டில் உள்ள இந்திய தூதரக அதிகாரிகளிடம் தொடர்புகொண்டு, ஓமன் நாட்டில் கப்பலில் உயிரிழந்த நிஷாந்த் உயிர்த்தநாதனின் உடலை கண்ணியத்துடன் தாயகம் கொண்டுவர அனைத்து சட்ட நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டு உதவுமாறு கேட்டுக்கொண்டேன்.
எனது கோரிக்கையை ஏற்று அதற்கான பணிகளை விரைந்து மேற்கொண்டு வருவதாகவும், விரைவில் நிஷாந்த்தின் உடல் இந்தியாவிற்கு கொண்டு வரப்படும் என்றும் பதில் கிடைத்தது. இதன் பிறகு, மீண்டும் கடந்த ஜூன் 21 அன்று வெளியுறவுத்துறை அதிகாரிகளை மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்புகொண்டு, தாமதத்திற்கான காரணங்களை சரி செய்ய சொல்லியும், விரைந்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறும் கேட்டுக்கொண்டேன்.
கடந்த 12.06.2026 அன்று, ஓமன் நாட்டின், துக்ம் (Duqm) துறைமுகத்தில் Glory International நிறுவனக் கப்பலில் பணியில் இருந்தபோது,— Durai Vaiko (@duraivaikooffl) June 24, 2026
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த திரு. நிஷாந்த் உயிர்த்தநாதன் உடல் நலக்குறைவால் உயிரிழந்தார் என்ற துயரச்செய்தி அவரது குடும்பத்தினருக்கு… pic.twitter.com/z508KQ2iwa
அதன்படி, அவரது உடல் ஓமனிலிருந்து இந்தியாவிற்கு அனுப்பிவைக்கப் பட்டுள்ளதாகவும், இன்று திருவனந்தபுரம் வந்தடைந்து, அங்கிருந்து அவரது சொந்த ஊர் சென்றடையும் என்றும் தகவல் கிடைத்துள்ளது.
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இந்த நேரத்தில், நிஷாந்தின் மனைவி சரோபின் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும், இந்த கடினமான காலத்தை திடமனதுடன் கடந்துவரும் வலிமையை ஆண்டவன் தரவேண்டும் என்று வேண்டிக்கொண்டு, அவர்களுக்கு எனது ஆறுதலையும் ,இரங்கலையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
எனது கோரிக்கையை ஏற்று விரைந்து நடவடிக்கை மேற்கொண்ட வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகளுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
இந்த துயரச் செய்தியை என்னிடம் எடுத்துவந்து, உயிரிழந்த நிஷாந்தின் குடும்பத்தினருக்கு உறுதுணையாக நின்ற தூத்துக்குடி மாவட்ட மதிமுக நிர்வாகிகளுக்கும், பிற இயக்க தோழர்களுக்கும் எனது நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன்" என தெரிவித்துள்ளார்.