கர்ப்பிணி மனைவியின் கண் முன்பே கணவன் விபரீத முடிவு... பக்கிங்காம் கால்வாயில் கரை ஒதுங்கிய உடல்

கணவன் மனைவிக்கு இடையே ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக குடும்பத்துடன் கால்வாயில் இறங்க முயற்சித்து பின்னர் அது தோல்வியடைய, கர்ப்பிணி மனைவியை 3 வயது குழந்தையுடன் தவிக்க விட்டு கணவன் எடுத்த முடிவு சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பக்கிங்காம் கால்வாயில் கரை ஒதுங்கிய கார்த்திக் உடல் மீட்பு
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 17, 2026 at 8:40 PM IST

சென்னை: கணவன் மனைவிக்கு இடையே வழக்கம் போல ஏற்பட்ட தகராறால் இளைஞர் எடுத்த விபரீத முடிவு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை நீலாங்கரை, குமரகுரு அவென்யூ, 5 வது தெருவை சேர்ந்தவர் கார்த்திக் (38). இவர் தனது மனைவி மற்றும் 3 வயது குழந்தையுடன் வசித்து வந்தார். கார்த்திக் மனைவி 4 மாத கர்ப்பிணியாக உள்ள நிலையில், கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை அன்று மனைவியை காரில் சோழிங்கநல்லூரில் உள்ள தனியார் ஸ்கேன் சென்டருக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார்.

அப்போது கார்த்திக் அக்கரையில் இருந்து ஓஎம்ஆர் சாலை சோழிங்கநல்லூரை இணைக்கும் கே.கே. சாலையில் காரை அதிவேகமாக ஓட்டி சென்றுள்ளார். பின்னர் மீண்டும் யூ டர்ன் செய்து ஈசிஆர் சாலையை நோக்கி சென்றுள்ளார். திடீரென மீண்டும் ஓஎம்ஆர் சாலை சோழிங்கநல்லூர் செல்லும் பிரதான சாலையில் சென்று குடும்பத்துடன் காரை பக்கிங்காம் கால்வாயில் இறக்குவதற்கு முயற்சித்துள்ளார்.

கார்த்திக் (கோப்புப்படம்)

அப்போது கார் பள்ளத்தில் சிக்கிக் கொண்டதால், காரில் இருந்த கார்த்திக், அவரது மனைவி மற்றும் 3 வயது பெண் குழந்தையை பாதுகாப்பாக கீழே இறக்கி கே.கே.சாலைக்கு சென்றுள்ளார். பின்னர் மனைவியிடம் காரை பள்ளத்தில் இருந்து வெளியில் எடுப்பதற்கு உதவிக்கு யாரையாவது அழைத்து வருகிறேன் என்று கூறி சிறிது தூரம் நடந்து சென்ற கார்த்திக் திடீரென பக்கிங்காம் கால்வாய் மேல் இருந்து கீழே குதித்துள்ளார்.

இதை பார்த்த மனைவி கத்தி கூச்சலிட்டார். ஆனால், அந்த பகுதியில் யாரும் இல்லை. பின்னர் சம்பவம் குறித்து நீலாங்கரை காவல் நிலையத்தில் அவர் புகார் அளித்தார். புகாரின் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்த நீலாங்கரை போலீசார் கார்த்திக்கை கடந்த 2 நாட்களாக தேடி வந்த நிலையில், மேடவாக்கம் தீயணைப்பு துறையினர் உதவியுடன் பக்கிங்காம் கால்வாயில் கார்த்திக் உடலை தேடினர். இந்த நிலையில், பக்கிங்காம் கால்வாயில் உடல் ஒன்று மிதந்து வந்ததை பார்த்து அப்பகுதிக்கு சென்றவர்கள் நீலாங்கரை போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தனர்.

உடனே நீலாங்கரை போலீசார் திருவான்மியூர் தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்து விட்டு சம்பவ இடத்திற்கு சென்று பக்கிங்காம் கால்வாயில் மிதந்து வந்த சடலத்தை மீட்டனர். விசாரணையில் அது கார்த்திக்கின் சடலம் என்பது அவரது உறவினர்களால் உறுதி செய்யப்பட்டது. அதன்பின், கார்த்திக்கின் சடலத்தை உடற்கூறு ஆய்வுக்காக சென்னை ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

மேலும், போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், கணவன் மனைவிக்கு இடையே வழக்கம் போல ஏற்பட்ட தகராறால் கார்த்திக் இந்த விபரீத முடிவை எடுத்ததாக அவரது மனைவி தெரிவித்துள்ளார்.

