கும்மிடிப்பூண்டியில் பாலியல் வன்கொடுமையால் உயிரிழந்த சிறுமியின் உடல் நல்லடக்கம்
சிறுமியின் முகத்தை தங்களுக்கு காட்டாமல் ஏமாற்றி அடக்கம் செய்துவிட்டதாக கூறி போலீசாரிடம் பொதுமக்கள் வாக்குவாதம் செய்தனர்.
Published : June 15, 2026 at 10:49 PM IST
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டியில் பாலியல் வன்கொடுமையால் உயிரிழந்த 3 வயது சிறுமியின் உடல், பிரேத பரிசோதனைக்குப் பிறகு பொன்னேரியில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டடது.
பொதுமக்களிடம் உரிய முறையில் பதில் அளிக்காமல் சென்ற தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினரை கண்டித்தும், சிறுமியின் சடலத்தை காட்டாமல் அடக்கம் செய்த காவல் துறையைக் கண்டித்தும் பொதுமக்கள் இரவிலும் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
திருவள்ளுர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் பகுதியில் ஞாயிறு இரவு 3 வயது பெண் குழந்தையை வடமாநிலத்தை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த நிலையில், அவரைப் பொதுமக்கள் பிடித்து காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர்.
பொதுமக்கள் மறியல்
சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த 3 வயது பெண் குழந்தை சிகிச்சை பலனின்றி இன்று காலை உயிரிழந்தார். இதையறிந்த கும்மிடிப்பூண்டி பகுதி பொதுமக்கள், தங்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பு இல்லை எனவும், வடமாநிலத்தவரை வேறு இடங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும் எனவும் கூறி கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் சாலையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதையடுத்து அங்கு வந்த பொன்னேரி சார் ஆட்சியர் அப்துல் ராசிக், சிசிடிவி கேமராக்களை பொருத்தி ரோந்து பணிகளை அதிகரிக்க செய்வதாகவும், குற்றவாளிக்கு உடனடியாக தண்டனை பெற்று தர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் உறுதி அளித்தார். இதனையடுத்து பொதுமக்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர். இதனிடையே, சென்னை அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் உயிரிழந்த சிறுமியின் உடல், உடற்கூறு ஆய்வு முடிந்து உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
தவெக எம்எல்ஏவுடன் வாக்குவாதம்
கும்மிடிப்பூண்டியில் பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம் நடந்த பகுதிக்கு வந்த தவெக எம்எல்ஏ விஜயகுமாரிடம், முந்தைய நாள் இரவு குற்ற சம்பவம் நடந்த நிலையில், மறுநாள் வந்தது ஏன் எனக் கேட்டு பொதுமக்கள் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். பொதுமக்களை சமாதானம் செய்ய முடியாத எம்எல்ஏ அங்கிருந்து புறப்பட்டார்.
இதையடுத்து பொதுமக்களின் கேள்விகளுக்கு முறையாக பதிலளிக்காமல் சென்ற தவெக எம்எல்ஏ விஜயகுமாரை கண்டித்து பொதுமக்கள் மீண்டும் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
பொன்னேரியில் உடல் நல்லடக்கம்
இதனிடையே சிறுமியின் சடலத்தை ஊருக்கு அருகில் உள்ள இடுகாட்டில் அடக்கம் செய்ய ஜேசிபி இயந்திரம் மூலம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. நீண்ட நேரமாகியும் சடலம் வராததால், காவல் துறையை கண்டித்து பொதுமக்கள் மீண்டும் சிப்காட் சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர். அப்போது சிறுமியின் சடலம், பொன்னேரியில் அடக்கம் செய்யப்பட்டதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
போலீசாருடன் வாக்குவாதம்
இதனால் மேலும் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் சிறுமியின் முகத்தை தங்களுக்கு காட்டாமல் தங்களை ஏமாற்றி அலைக்கழித்து பொன்னேரியில் அடக்கம் செய்தது ஏன் எனக்கூறி போலீசாரிடம் வாக்குவாதம் செய்தனர். அப்போது இளைஞர் ஒருவர் உயர் அழுத்த மின் கோபுரத்தில் ஏறியதால் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது. பொதுமக்கள் அவரை சமரசம் செய்து பத்திரமாக கீழே இறக்கி அழைத்துச் சென்றனர்.
அந்த பகுதியில் உரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் என காவல் துறையினர் உறுதி அளித்ததை அடுத்து பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.