குடியாத்தம் அருகே அதிர்ச்சி: கை மணிக்கட்டுகள் அறுக்கப்பட்டு கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் பெண் சடலம் மீட்பு
விஜயகுமார் வீட்டில் இருந்து துர்நாற்றம் வீசுவதாக காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்று வீட்டில் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அப்போது, வீட்டின் ஸ்லாப்பில் தனலட்சுமி சடலமாக கிடந்துள்ளார்.
Published : June 30, 2026 at 9:40 PM IST
வேலூர்: குடியாத்தம் அருகே வீட்டு ஸ்லாப்பில் கை மணிக்கட்டுகள் அறுக்கப்பட்டு, கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் பெண் சடலம் மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பெருத்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் அடுத்துள்ள பேரணாம்பட்டு பகுதியில் பெண் ஒருவரின் சடலம், கை மணிக்கட்டு அறுக்கப்பட்டு, கால்கள் இரண்டும் கட்டப்பட்ட நிலையில் வீட்டின் ஸ்லாப்பில் இருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளது.
மர்மமான முறையில் இறந்துகிடந்த பெண்ணின் சடலத்தை மீட்ட போலீஸார், அதை பிரேத பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணையும் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, பெண்ணின் கணவரிடம் போலீஸார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து போலீஸார் தரப்பில் கூறும்போது, "கூத்தாண்டவர் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் விஜயகுமார். இவர் லாரி ஓட்டுநராக பணியாற்றி வருகிறார். இவரது மனைவி தனலட்சுமி (உயிரிழந்தவர்). பேரணாம்பட்டு நகரில் உள்ள பல்வேறு வீடுகளில் வீட்டு வேலை பார்த்து வந்தார்.
இந்த தம்பதியினருக்கு 12, 8 மற்றும் 5 ஆகிய வயதுகளில் மூன்று குழந்தைகள் உள்ளனர். கணவன் - மனைவி இடையே கருத்து வேறுபாடு காரணமாக கடந்த சில காலமாக குடும்பப் பிரச்சினை இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் விஜயகுமார் வீட்டில் இருந்து துர்நாற்றம் வீசுவதாக காவல் நிலையத்திற்கு இன்று தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்று வீட்டில் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அப்போது, வீட்டின் ஸ்லாப்பில் தனலட்சுமி சடலமாக கிடந்தார்.
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அவரது இரண்டு கால்களும் கட்டப்பட்டிருந்ததுடன், இரண்டு கை மணிக்கட்டுகளும் அறுக்கப்பட்ட நிலையில் இருந்தன. இதையடுத்து, தனலட்சுமியின் உடல் மீட்கப்பட்டு, பிரேதப் பரிசோதனைக்காக வேலூர் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது" என தெரிவித்தனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக உயிரிழந்த பெண்ணின் கணவர் விஜயகுமாரிடம் மேல்பட்டி போலீஸார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், தனலட்சுமியின் உயிரிழப்பிற்கான உண்மையான காரணம் என்ன? அவர் எவ்வாறு உயிரிழந்தார்?, அவரது உடல் வீட்டின் ஸ்லாப்பிற்கு எப்படி வந்தது உள்ளிட்டவை குறித்து போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.