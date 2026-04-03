பள்ளிவாசலில் இஸ்லாமியர்களிடம் வாக்குச்சேகரித்த ஓபிஎஸ்
போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், கடந்த ஒரு வாரமாக தனது தொகுதிக்குட்பட்ட பொதுமக்களைச் சந்தித்து தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
Published : April 3, 2026 at 7:11 PM IST
தேனி: பள்ளிவாசலில் இஸ்லாமியர்களிடம் முன்னாள் முதலமைச்சரும், போடி சட்டமன்றத் தொகுதியின் திமுக வேட்பாளருமான ஓ.பன்னீர்செல்வம் வாக்குச்சேகரித்தார்.
வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக நடைபெறவிருக்கிறது. இதையொட்டி, வேட்பு மனுத்தாக்கல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மற்றொருபுறம், அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், வேட்பாளர்கள் பொதுமக்களைச் சந்தித்து தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதனால் தமிழ்நாடு தேர்தல் களம் சூடுப்பிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. வரும் நாட்களில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், மக்களவையின் எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான் ராகுல்காந்தி, காங்கிரஸ் ஆளும் முதலமைச்சர்கள் மற்றும் பிரதமர் நரேந்திரமோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, பாஜக கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்களும், பல்வேறு மாநில முதலமைச்சர்களும், மத்திய அமைச்சர்களும் தமிழ்நாட்டிற்கு வருகைத் தந்து பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளவுள்ளனர்.
அந்த வகையில், போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், தனது தொகுதிக்குட்பட்ட பொதுமக்களைச் சந்தித்து தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார். அதன் தொடர்ச்சியாக, மேலத்தெரு ஜும்மா பள்ளிவாசலுக்கு சென்ற ஓ.பன்னீர்செல்வம், தொப்பி அணிந்து இஸ்லாமியர்களுக்கு பேரீச்சம்பழம் வழங்கி வாக்குச் சேகரித்தார்.
|இதையும் படிங்க: ஆயிரம் கைகள் மறைத்தாலும் ஆதவனை மறைக்க முடியாது: பிரேமலதா
அத்துடன், பள்ளிவாசல் நிர்வாகிகளுக்கும், முக்கிய பிரமுகர்களுக்கும் பொன்னாடை அணிவித்து மரியாதைச் செய்தார். இஸ்லாமியர்கள் மத்தியில் பேசிய முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், "நான்கு ஐந்து தலைமுறையாக இஸ்லாமியர்களுடன் சகோதரத்துவத்துடன், ஒற்றுமையுடனும் வாழ்ந்து வருகிறோம்; கடந்த பொதுத்தேர்தலில் தனக்கு ஆதரவு வழங்கிய இஸ்லாமியர்கள் வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் ஆதரவு வழங்கி பெரும்பான்மையான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டார்.
அதனைத் தொடர்ந்து அனைத்து தரப்பினரும் ஒற்றுமையுடனும் சகோதரத்துவத்துடனும் வாழ்வதற்கும் பொதுமக்களை மதிக்கும் மற்றும் பாதுகாக்கும் அரசு அமைந்திட வலியுறுத்தியும் சிறப்பு பிரார்த்தனை நடைபெற்றது.
முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் வாக்குச் சேகரிப்பின் போது தேனி வடக்கு மாவட்ட திமுக செயலாளரும், தேனி மக்களவை உறுப்பினருமான தங்க தமிழ்ச்செல்வன் மற்றும் திமுக நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.